Молодой Семин и закат «Зенита»

Динамовские аферы

Фото: РИА Новости

«Нам бы не порвать штаны и попасть в десятку» — такая задача была поставлена бело-голубыми начальниками перед клубом, и после возвращения из первой лиги продолжающим балансировать на грани банкротства. Футболисты не оплошали и место в премьер-лиге сохранили. А вот бухгалтерия опять вляпалась в скандал, решив наварить на трансферах. Сомнительные сделки привели к увольнению гендиректора Евгения Муравьева, якобы выводившего деньги из казны путем заключения контрактов со связанными с ним компаниями. «Делом Рауша», к примеру, по запросу председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского уже занялись компетентные органы и лично министр МВД. Смущает одно: Муравьева в клуб привел именно Стржалковский.

Итальянский закат «Зенита»

Обладающий огромным бюджетом клуб и лично Сергей Фурсенко, пообещавший болельщикам фантастическое будущее, похоже, прокололся с приглашением Роберто Манчини. Коуч с Апеннин, чей годовой оклад равнялся порядка 6 миллионов евро, после каждого провального матча обвинял во всем судей, журналистов, высокое начальство и как мантру повторял четыре слова: «Нет Кокорина — нет голов». При этом на трансферы «Зенит», раскрутив Алексея Миллера, потратил почти 94,3 миллиона не рублей (в 2 раза больше, чем все остальные команды вместе взятые) и после этого третий раз подряд не пробился в Лигу чемпионов и впервые за восемь лет оказался даже без медалей. Кто следующий?

Жадины с МАТЧА!

Многие болельщики думали, что инициатива канала, захотевшего брать деньги за просмотр топовых матчей внутреннего первенства, продержится пару недель, и все опять вернется, как было. Но руководители спортивного СМИ, существующего на средства «Газпрома», уперлись и собирали дань вплоть до последнего тура, чем возмутили даже Виталия Мутко, заявившего: «Это ненормально, что приходится платить за матч 75 рублей». Но Мутко нынче не страшен, так что даже чемпионскую битву «Локомотива» против «Зенита» от 5 мая широкая публика так и не увидела.

Бесплатный Кубок

«В мои времена победа в Кубке по своему престижу приравнивалась к победе в чемпионате СССР. А сейчас турнир просто угробили», — с грустью сказал эксперт Евгений Ловчев. А патрон ЦСКА Евгений Гинер честно признался, что «Кубок России никому не нужен, и прибыли он не приносит». За хрустальную вазу в этом сезоне всерьез бились только команды из низших лиг, а лидеры премьер-лиги, за исключением «Спартака», технично слились на ранних стадиях. В финальном матче на новеньком волгоградском стадионе встретились «Тосно» и курский «Авангард». Арена заполнилась только потому, что билеты раздавались бесплатно.

Мутко под снос

Фото: РИА Новости

Не так давно родилась шутка: «Если бы Виталий Леонтьевич был пассажиром «Титаника», он бы (Мутко) не затонул». Казалось, что министр по прозвищу Фром май харт, начинавший сезон в теплом президентском кресле, до пенсии не расстанется с футболом и побьет рекорд Вячеслава Колоскова. Но в офсайд, как выяснилось, попадают даже непотопляемые. Теперь бывший глава РФС будет «устанавливать лимит на стройках». А что? 6 таджиков и 5 россиян. И никаких «допингов» и «видеоповторов»!

Судейский беспредел

В этом чемпионате не было ни одной команды, не пострадавшей от действий людей со свистками и разноцветными карточками за пазухой, которые едва ли не в каждом туре «влияли» на ход матчей. Руководителя департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, дававшего безумные интервью, тренер «Ростова» Валерий Карпин предложил «просто сжечь на костре». Вот только отставка босса никак не повлияла на работу судей в поле. Голы из офсайдов, неназначенные пенальти, липовые удаления и прочие «шалости» никуда не делись. Так чем страдают наши арбитры: астигматизмом или отсутствием совести?

«Уфа» в еврокубках

В столице Башкирии о Лиге Европы и не мечтали, пока там не появился Сергей Семак. Самый уважаемый человек в российском футболе (единственный игрок, ставший чемпионом в составе трех разных команд) первым же указом ввел суровые штрафы за использование нецензурной лексики. «У этого интеллигента ничего не получится», — вздохнули фанаты. Однако Сергея Богдановича, три года скромно помогавшего в «Зените» и сборной всем иностранным коучам, не смутило ни отсутствие манежа (тренировались на снегу), ни отсутствие селекционного отдела (помощники сами ездили отсматривать игроков). Он совершил невероятное, приведя клуб с 15-м (!) бюджетом в РФПЛ в зону еврокубков. Уфа ликует.

Экспресс Семина

Фото: Михаил Александров / ТАСС

В это не верил никто. В это и сейчас трудно поверить. 71-летний Юрий Палыч, которого в августе 2017-го хотели в 4-й раз выгнать из Баковки, собрал и явил миру настоящий бронепоезд. «Локомотив» с прошлогоднего 8-го места, после паузы в 14 лет, примчался к золоту за тур до финиша. «Как Семину удалось?» — принялись гадать специалисты. «Я молодой тренер, и мне по-прежнему интересно побеждать», — раскрыл секрет успеха душевный машинист, утерший носы Манчини и Каррере и доказавший, что на рыбалку к Олегу Романцеву и в Думу к Валерию Газзаеву ему еще рановато.