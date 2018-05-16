Про царя под луной

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

В первой декаде мая произошло много всякого в диапазоне от митингов «Он нам не царь» до «Локомотив» — чемпион. Кто-то, наверное, за всем не уследил, но ничего страшного. Если вы, например, пропустили инаугурацию Владимира Путина, то позже можете посмотреть ее в записи (или через 6 лет в прямом эфире с теми же действующими лицами).

Бурные майские новости быстро заслонили апрельские, и почти незамеченным осталось сенсационное сообщение о новой экспертизе «царских останков». А ведь «Невские новости» сообщили, что эксперты доказали: захороненные в Петропавловской крепости люди не являются семьей Николая Второго. На этот раз упор был сделан на стоматологический фактор, и оказалось, что эти несчастные (тоже, видимо, кем-то убитые) «жили впроголодь и без медицинского ухода». Ну сами понимаете, какой при царизме был минимальный размер оплаты труда и каким было тогда медицинское обслуживание населения. И никто подданным царя даже не обещал, что через шесть лет уровень бедности понизится вдвое.

Пока неясно, состоится ли перезахоронение и будет ли продолжен поиск подлинных царских останков, но вывод ученых выглядит убедительным, а результаты исследования предполагаемого праха Николая можно лишний раз опубликовать под заголовком «Он нам не царь».

О чем говорит эта история со столетними останками? О том, что надо было вовремя проявить сомнения. «Подвергай все сомнению!» — это любимый девиз Карла Маркса, 200-летие со дня рождения которого мы с вами 5 мая отмечали в кругу семьи. Похоже, Маркс употреблял это выражение в частных беседах с Энгельсом, когда речь заходила о его давнишнем обещании вернуть другу Фридриху денежный долг.

На то, чтобы рассеять некоторые сомнения, уходят десятилетия. Так, с 1969 года многие сомневались в подлинности высадки американских астронавтов на Луну. И правильно сомневались. Всякий видит, что Луна размером не больше эмалированного таза для стирки носков. Где же там высаживаться? Поговаривали, что кадры ступающего на Луну Армстронга снимали на площадке Голливуда в хорошую летную погоду. Но вот несколько дней назад наши СМИ сообщили: «Факт высадки американцев на Луну подтвердили российские ученые». Вот молодцы! Хотя лучше было бы, если бы, наоборот, американские ученые подтвердили факт высадки на Луну российских космонавтов.

Или мы туда еще не летали? Ну да, мы только собирались. В 2014 году вице-премьер нашего правительства Дмитрий Рогозин назвал стратегической задачей «колонизацию Луны». Если не подвергать сомнению его заявления на этот счет, то вскоре бригады астронавтов, ученых и гастарбайтеров будут высаживаться на Луне вахтовым методом. А если выяснится, что Луна размерами все-таки больше таза, то всем желающим там дадут по 6 соток для высаживания картошки по лунному календарю.

Но тут сомнений мы вовремя не проявили, а сейчас уже поздно. В новом составе российского правительства Дмитрия Олеговича что-то не видно, а куда же без него? Ладно, Дмитрий Анатольевич остался. И он понимает, что надо делать. Прошлой осенью, выступая в Сколкове на форуме об инновациях, он с опасением заметил: «Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел суперинтеллект и не поменял нам всем органы и не нажал кнопку Delete для того, чтобы обнулить наши мозги».

Неужели кипит уже искусственный разум возмущенный?