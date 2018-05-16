— В обострении арабо-израильского конфликта нет ничего особенного, здесь вообще все довольно предсказуемо. И дипломатическая активность ряда мусульманских стран — отзыв турецких послов из США и Израиля, и громогласные заявления российских дипломатов — доказывают одно: это лишь слова, за которыми мало что последует. Буря в стакане воды.

Что бы ни говорили о Трампе, он последователен и логичен, это пусть хамский, но характер. Многие до него заявляли о переносе столицы, но совершил этот акт именно он. Скорее всего, были просчитаны все варианты и последствия. Мусульмане всегда бурно проявляют свою скептическую позицию в отношении действий американцев, и к выступлению «арабской улицы» все были готовы. Поэтому последовавшая реакция в мире на обострение ситуации — крайне сдержанная. Вы противопоставите слова Лаврова или президента Египта. Что ж, чем громче голос, тем меньше дела: предпринятых шагов не видно, и они вряд ли последуют. Ведь перенос посольства США в Иерусалим — необратимый процесс. Наверное, за американцами последуют и другие, говорят, например, о Вышеградской группе (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия. — Ред.).

А посмотрите на реакцию Саудовской Аравии, которая относится к происходящему с большим пониманием. Молодой парень, который вскоре станет королем, наверняка был предупрежден о развитии событий. Не исключено, что у Эр-Рияда с американцами задуманы какие-либо совместные планы и стратегии. В любом случае на Ближнем Востоке достаточно горячих точек — Сирия, Ирак, иранская ядерная программа, курды… По сравнению с ними арабо-израильский конфликт… Сейчас не 40-е годы, не 67-й, не 73-й, война никому не нужна, кроме маргиналов. Это уже прошлое.

Говорят о 60 убитых в Газе и 2000 раненых (хотя это, с моей точки зрения, невозможно). Но этот район всегда был очень взрывоопасным. Еще в декабре прошлого года, после заявления Трампа о переводе американского посольства в Иерусалим, там ожидалась очередная интифада. Но этого не произошло тогда, не будет и сейчас. Надо быть циничным. Да, убьют еще несколько десятков человек, но общая картина не изменится. А говорить о скорби — дело организации «Врачи без границ», а не большой политики.