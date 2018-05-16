Начальник лесопилки спасается от ВАКа на машине времени

Практически каждая попытка лишить ученой степени какого-нибудь ректора приводит эту категорию лиц в такую истерику, что они становятся готовы на любой, даже очень смешной обман, лишь бы обдурить ВАК. Бывший ректор МАМИ Николаенко, чтобы оправдаться принес в диссовет сварганенные задним числом «публикации» с соавторами, которые знать не знали г-на Николаенко, о чем некоторые из них заявили письменно в ВАК.

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И.о. Ректора Курганского государственного университета Прокофьев издал с помощью машины времени книгу, в которой «пророчески» точно предсказал количество политических партий в России через три года после заявленного на титульном листе года издания.

Бывший зам.директора Елабужского филиала Казанского политеха Ганиев также издал задним числом книгу, якобы написанную в соавторстве. В целом почему-то именно ректоры оказываются наиболее упертой в своем жульничестве категорией населения, и идут на наиболее рискованные действия, которые переходят границы академических прегрешений и подпадают уже под действия УК РФ.

Это случилось и с ректором Санкт-Петербургского лесотехнического университета Юрием Беленьким, который принес в ВАК фальшивые договора с его якобы соавторами. Вскрылось это на заседании Экспертного совета ВАК на этой неделе.

Началась история ректора Беленького стандартно. Его диссертация 2012 года представляет собой сэндвич из диссертаций Андрея Кожемякина 2010 г., Сергея Глядяева 2009 г., и Анастасии Ледяевой 2007 г. На эти работы нет ссылок, ни указания на соавторство. С Кожемякиным и Глядяевым в авфтореферате были заявлены совместные работы, которые никогда не видели ни в РГБ, ни в Книжной палате, так что существование их неочевидно. С Ледяевой никаких совместных работ даже и не заявлялось. Копирование было дословным, в работу Беленького переехали и ссылки на литературные источники, использованные этими тремя авторами. Лишь кое-где «транспирационная сушка» стала «естественной», а «напенная гниль» превратилась во «внутреннюю».

Диссовет в Архангельске, рассматривавший дело Беленького, его, разумеется, оправдал. В основном на вопросы совета отвечал не сам Беленький, а глава юридической службы СПбЛТУ Игорь Дробыш, который полетел в командировку вместе с шефом. После успешного отмазывания, ректор Беленький устроил, как расказывают мои источники, банкет членам диссовета.

Главным аргументам Беленького стали его договоры с «соавторами» (самих книг этих, напомню, нам найти не удалось) на право использовать результаты совместной творческой деятельности без ссылки на соавторов. На заседании экспертного совета в ВАК 17 апреля экспертам были представлены доказательства того, что договоры являются грубо сфабрикованной фальшивкой.

Подозрения возникли сразу. Договоры заверил сотрудник отдела кадров, что странно: обычные гражданско-правовые договоры между физлицами редко кто заверяет. При этом на заверяющей надписи отсутствует печать, что не позволяет считать заверение сделанным должным образом.

Отдел кадров заверил эти договоры 17.10.2009 и 10.10.2010, то есть в субботу и воскресенье. Ни на одном из моих мест работы отдел кадров по субботам и воскресеньям не работает.

Далее, договор якобы 2009 года был выполнен на бланке 2010-х гг. Мы все часто сталкиваемся с обратным: когда используется печатный или компьютерный шаблон прошлого десятилетия, и приходится переправлять год руками. Но в случае Беленького случилось ровно обратное: шаблон пришел из будущего! Бланк предполагал, что договор подписан « » ______ 201_ г. И в договоре «201_» вручную выправлено на «2009» — см. рис.1. Видимо, в вузе Беленького, известном в народе как «лесопилка», изобрели машину времени, на которой и завезли в лесотехническую академию бланки из будущего.

Так ректор поехал на машине времени спасаться от Диссернета — наверное, в Следственный комитет с чистосердечным признанием в подделке документов.

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И наконец, прямое доказательство подложности договоров - почерковедческая экспертиза. «Северо-западный центр судебных экспертиз» установил, что подписи «соавторов» — Глядяева и Кожемякина - выполнены совсем не теми людьми, которые расписались на титульном листе авторефератов диссертаций Глядяева и Кожемякина.

Экспертный совет ввиду представленных документов отложил окончательное решение вопроса Беленького. Интересно, сможет ли начальник лесопилки объехать ВАК на машине времени?