Всем властям назло

Чья «наследственность»?

Скоро минет два года с тех пор, как «Новая» отправила три редакционных запроса – Генеральному прокурору РФ Ю.Я. Чайке, Начальнику Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций М.Г. Михайловскому и руководителю Аппарата Губернатора и Правительства Омской области Ю.П. Карючину. В запросах был один и тот же вопрос: на основании каких медицинских документов возглавляемые ими ведомства пришли к выводу, что внук фермера из села Терпение Денис Шумаков страдает «наследственным прогрессирующим дегенеративным заболеванием»? Все названные органы власти официально сообщили об этом диагнозе П.Ф. Шумакову, не указав источники их информации: осталось неясным, откуда он взялся — в истории болезни Дениса такой не значился.

До сего дня ни один из адресатов ответа на запрос нам не дал.

С тем же вопросом в те же инстанции и во многие другие (в частности, в областное управление ФСБ) обращался сам Петр Федорович – откликнулись только две. Следственное управление СКР: «Сообщаем Вам, что сведения о болезни Шумакова Д.А. отражаются в копии письма Управления Президента…».

Министр здравоохранения Омской области ответил ближе к первоисточнику: «Диагноз установлен в результате обследования, проведенного областной детской клинической больницей» (ОДКБ). Фермер сделал запрос в ОДКБ. Ответ был такой: «Медучреждение не имеет права разглашать врачебную тайну», эта информация может быть предоставлена только родителям мальчика (а фермер – всего лишь дед). Тогда обратились в больницу отец и мама Дениса, и выяснилось, что его истории болезни там нет.

У Шумаковых сохранились все медицинские выписки за 7 лет: диагноза, процитированного многократно чиновниками и правоохранительными органами, в них нет. Если сопоставить даты цитат, то надо признать его автором. Первым термин – «наследственное прогрессирующее дегенеративное заболевание центральной и периферической нервной системы» употребил в письме фермеру от 6 мая 2013 глава областного Минздрава Евгений Стороженко. Через полгода то же словосочетание, означающее, что болезнь Дениса неизлечима, появилось в ответе Управления Президента РФ, после чего его подхватили все местные и федеральные органы, куда Петр Шумаков обращался за помощью. И до сих пор областная власть настаивает на этом диагнозе.

Истории Дениса и его дедушки Петра мы посвятили множество публикаций. Это – история болезни нашего государства, в котором, кажется, здоровых органов уже не осталось. В доме Шумаковых она занимает треть большой комнаты – более сотни томов, каждый весом по два-три килограмма. Постараемся изложить ее кратко.

Тяжелые металлы

Беда случилась с Денисом, когда он учился в третьем классе. Тревожные симптомы появились в декабре 2006 года: трудно стало писать – быстро уставала рука, а через месяц совсем перестала слушаться.

Состояние Дениса ухудшалось. Не распознав причины, районные и областные врачи «экспериментально» назначали мальчику лекарства, которые, как показало 7 лет спустя обследование в Германии, были ему противопоказаны. К июню 2007 года онемело все тело.

Больше трех лет Денис пролежал без движения: не мог произнести ни слова, не в силах был приподнять руку, ногу, голову.

Родители и дед возили его по клиникам – омским, новосибирским, московским. Диагнозов было много («наследственных», «дегенеративных», «прогрессирующих» среди них нет), но к природе заболевания ни один не приближал. Первой суть проблемы разглядела частная клиника в казахстанском Кокчетаве: молекулярное исследование, проведенное здесь, обнаружило в организме подростка два тяжелых металла, о чем свидетельствует справка, подписанная врачом-невропатологом высшей категории А.В. Рутц: «поражение отравляющим веществом с присутствием в организме тяжелых металлов Thalium и Cuprum». Как оказались в крови Дениса талий и медь, до сих пор неизвестно.

Откуда он взялся?

За годы лечения в Российской детской клинической больнице (РДКБ) удалось вывести Дениса из неподвижности: он научился сидеть, держать голову, двигать рукой, водить по столу компьютерной мышкой – она и позволила ему продолжить учебу в школе. Но это было все, на что способна в случае с ним российская медицина: без диагноза нельзя было двигаться дальше.

В справке, выданной в 2013 году областной детской клинической больницей, было сказано: «Диагноз не установлен. Возможности диагностики в Омске использованы полностью». Они были исчерпаны и в Москве. Консилиум из профессоров и доцентов, собранный благотворительным Центром «Радуга», рекомендовал продолжить лечение Дениса в Германии – в Университетской клинике Фрайбурга. Семья Шумаковых обратилась в областное министерство здравоохранения с просьбой выделить средства на поездку в Германию. И вот тогда появился диагноз, который никто из врачей Денису не ставил. И моментально нашлись деньги в бюджете, чтобы отправить его не туда, куда советовали профессора, а снова в РДКБ, но не в неврологическое отделение, где он лечился 6 лет, а в генетическое.

— Обычно, когда просишь, у них денег нет, – рассказывает Петр Федорович, — а тут нашли махом и все оформили в один день. И сумма немаленькая: дорога в оба конца, курс лечения 20 дней, все это стоит тысяч триста, не меньше. Я и не понял сначала: приезжаем с внуком в Москву, приходим в больницу, там говорят: ложитесь в «генетику». Почему? Письмо пришло в РДКБ из Управления Президента, что у Дениса «наследственное дегенеративное заболевание», откуда там узнали этот диагноз, не объясняется. Я говорю: «Мне надо посоветоваться с нашим врачом». Заходим к Саввину Дмитрию Анатольевичу, он – невролог высшей категории. Нет, говорит, не надо вам ложиться туда: наверное, кто-то не хочет, чтобы вы лечились в Германии. На следующий день поехали мы с Денисом обратно в Омск.

В германскую клинику Петр и Денис Шумаковы попали с помощью читателей «Новой». 24 апреля 2014 года в газете был опубликован благотворительный счет. И в этот же день (!) заблокирован районным отделом службой судебных приставов (УФССП) – с денег, собранных добрыми людьми, было взыскано 15 тыс. рублей якобы за долги фермера перед налоговыми органами.

Выход в космос

В клинике Фрайбурга был наконец-то поставлен диагноз (вслед за клиникой Кокчетава) – «токсико-метаболическое поражение центральной нервной системы».

Стало быть, нет никакой наследственности, и болезнь вполне излечима, и лечится она современными методами, в частности, кинезиотерапией.

Один из ведущих специалистов в этой области, профессор из Казани Валида Исанова и ее коллеги из Омска разработали для Дениса на основании результатов обследования в Германии, индивидуальную программу реабилитации. Она рассчитана на три года – 36 курсов.

Больше половины Денис уже прошел. Теперь он свободно двигает руками, выжимает 10-килограммовую гирю не один раз, сам встает с коляски, без поддержки проходит больше сотни шагов, часами, не уставая, стоит на вертикализаторе, водит все виды транспорта, какие есть в их хозяйстве – автомобиль, трактор, велосипед, мотоцикл. Окончил школу на 4 и 5, поступил на бюджетное отделение одного из самых престижных факультетов – информационных технологий ОмГТУ, без единой тройки сдал первую сессию…

Перед началом реабилитация Валида Исанова сказала Петру Шумакову: «Ваш Денис – из тех парней, с которыми можно летать в космос. Уверена, все получится». И все пока получается.

Курсы реабилитации стоят дорого – каждый в среднем 150 тыс. рублей. Все оплачивают неравнодушные граждане, в том числе и наши читатели. Органы госвласти не выделили ни рубля - им эта программа не нравится, они настаивают на том, что болезнь Дениса неизлечима, повторяя как мантру выставленный ими «диагноз» - «наследственное, дегенеративное, прогрессирующее …».

Но всем властям назло Денис выздоравливает.

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