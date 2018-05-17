Дошел до Бреста

Слухи о том, что Марадона возглавит футбольный клуб «Динамо» (Брест), появились совсем недавно. Никто не успел их ни опровергнуть, ни подтвердить, как все произошло на самом деле: 15 мая в Дубае Диего Марадона подписал контракт на три года с брестским «Динамо». Его должность — председатель правления. Правда, там уже есть председатель правления, но белорусы не мелочные.

Диего Марадона. Фото: EPA

Работа начинается после чемпионата мира по футболу (где Марадона будет работать по контракту с венесуэльским телевидением) и президентских выборов в Венесуэле (где он будет доверенным лицом Николаса Мадуро). Только после этого суперзвезда мирового футбола планирует отправиться в Брест.

Правда, на видео, которое записали представители клуба после подписания контракта, Диего Марадона называет себя «президентом и тренером». Очевидно, круг обязанностей вряд ли подробно оговаривался — речь шла скорее об использовании имени. Сумма контракта, само собой, не оговаривается, как и права и обязанности сторон. Вопрос в том, насколько это поможет команде. Для Диего Марадоны в любом случае это предложение выгодное — хотя бы в качестве передержки. Ведь месяц назад его уволили из эмиратского клуба «Эль-Фуджейра» за отсутствие результатов: клуб второй лиги не смог пробиться в первую. Это был уже второй эмиратский клуб, в котором работал Марадона. В 2012 году его уволили из клуба «Аль-Васл» по той же причине — отсутствие результатов.

Как ни странно, именно Эмираты объединяют Марадону и брестское «Динамо». «Динамо» (Брест) — не лучший из белорусских клубов. Высшими достижениями до 2015 года были третье место в чемпионате Беларуси в 1992 году и победа в Кубке Беларуси в 2007 году, когда брестчане обыграли БАТЭ. А в 2015 году клуб возглавил Александр Коледа, чиновник местного облисполкома. Коледа сразу заявил, что нужно искать спонсоров и партнеров для клуба — дела были совсем плохи, футболисты получали лишь бюджетную составляющую зарплаты — 100 долларов. А никаких других составляющих не было и в помине, зато был долг размером в 250 тысяч долларов. Кстати, Александр Коледа и сегодня является председателем правления ФК «Динамо» (Брест). И никто его оттуда увольнять не собирается. А Марадона, очевидно, должен быть вторым председателем правления.

Партнеров Коледа нашел — компания «Сохра Оверсиз», созданная в Беларуси и переместившаяся в Эмираты, согласилась стать партнером клуба. «Сохра» занимается продажей, лизингом, обслуживанием белорусской техники, а ее представитель в Беларуси Александр Зайцев — бывший помощник Александра Лукашенко. Специально для новых партнеров было зарегистрировано новое юридическое лицо — ООО «Футбольный клуб «Динамо» (Брест)». Именно этому ООО были переданы права на участие в чемпионате и на товарные знаки, а еще сданы в аренду административное здание и база. В следующем сезоне футбольная команда пополнилась новыми игроками и новым тренером, а пресс-секретарем клуба стала Мисс Беларусь-2008 Ольга Хижинкова. «Сохра» в качестве учредителя ООО занялась финансированием и комплектованием клуба. Долги были отданы. В 2017 году брестское «Динамо» снова стало победителем Кубка Беларуси, а в марте нынешнего года — победителем Суперкубка Беларуси.

Ольга Хижинкова с флагом «Динамо.Брест» / Instagram

Но при чем тут Марадона? Клуб все еще остается спонсорским проектом, а гонорары Марадоны огромны. Многие спортивные издания писали, что в «Аль-Васле» его гонорар составлял три с половиной миллиона евро за сезон. И контракт на три года с белорусским клубом — не по зубам не только клубу, но и, боюсь, спонсорам. Если только среди них нет анонима, состоянием приближающегося к Абрамовичу.

Впрочем, в том, что касается Марадоны и белорусского футбола, нельзя быть ни в чем уверенным даже после подписания контракта. Потому что пока вся история похожа на большой-большой хайп. Марадона, фотографирующийся на фоне белорусского флага и говорящий «Я президент, я тренер!». Внимание мировой прессы к Бресту, о котором все думали, что это порт во Франции, а оказывается, еще и где-то возле Польши есть.

Объявления на сайте брестского «Динамо» о поиске в Бресте уборщицы и водителя со знанием испанского.

⚡ ДА, ДИЕГО С НАМИ! ⚡ #fcdb1960



Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность Председателя правления клуба. pic.twitter.com/H9WG8AfpBg — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) May 15, 2018



Интервью с брестскими риелторами о том, что беда в городе с арендой жилья премиум-класса, потому что Марадона согласен только на особняк со спортзалом, а таких в базах аренды нет. Причем дом должен быть в черте города, в крайнем случае — в радиусе не более пяти километров, потому что дальше отсутствует инфраструктура, достойная гения. Кстати, это вполне может стать удачным поводом для расторжения контракта: не нашли жилье, удовлетворяющее требованиям Диего Марадоны. Но зато какой шум стоит сейчас! А потом будет чемпионат мира, а потом выборы Мадуро, а потом все потихоньку забудут эту историю, если что. А если все-таки после Москвы и Каракаса он приедет жить в Брест, история станет еще интереснее, и букмекеры наверняка будут принимать ставки от желающих угадать, сколько дней или месяцев Беларусь и Марадона выдержат друг друга.

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Пока же Диего Марадона в качестве председателя правления брестского футбольного клуба выглядит Жераром Депардье в качестве актера саранского драматического театра.