Камень оставлю в руке

Но это стало понятным только тогда, когда сборная России уняла дрожь в коленях, понеслась вперед, и впервые в матче сравняла счет. Она это сделает еще дважды в рубке, какую давно мы не видели.

И все-таки проиграет. Уже в овертайме, на тоненького. После очень сомнительного удаления Кирилла Капризова, который удаляется крайне редко. Но от факта не уйдешь — всем топ-сборным эта команда с сильным характером, но не очень сильным мастерством и слабым опытом, уступила.

Камня в нее не брошу. Но и хвалить за итоговый результат не стану.

Зал стал почти полностью нашим в тот момент, когда Евгений Дадонов накоротке отпасовал Александру Барабанову, тот в касание отправил шайбу в ворота Дарси Кемпера, и счет сравнялся в первый раз. Шла уже концовка второго периода, и по дыханию зала можно было почувствовать, что игра обретает и высоту, и прекрасную непредсказуемость.

Что против россиян играют совсем не небожители.

Что в воротах у «Кленовых листьев» вратарь, которому можно забивать, и много.

Что шанс ловить придется в обоюдоострой игре, чреватой ошибками.

Что настоящий чемпионат мира только начинается.

Такого не бывает, но в третьем периоде не случилось ни одного удаления, зато случились четыре «парных» гола. Это была игра «от ножа», презревшая прагматизм и рациональность, которую нельзя, невозможно было засушить. Тренеры, конечно, пытались ей управлять, но игра шла уже в русле, определенной ей самой. Ее вели исключительно чувство, эмоция, драйв. Я не знаю, хорошо это или плохо. Если твоя команда проиграла – наверное, плохо. Я крайне не люблю поддаваться чисто болельщицким эмоциям, они ни к чему хорошему не приводят. Но тут, даже в публичном одиночестве пресс-трибуны, разумное восприятие отключилось.

Я даже поверил, что все будет хорошо, когда антигерой встречи Сергей Андронов, два удаления которого использовали канадцы, на пятачке успел вовремя подставить клюшку под бросок и оставить в дураках Кемпера. Так сборная России сравняла счет во второй раз, потому что чуть раньше россияне на радостях, что они могут возить самих канадцев, засиделись в зоне и глупейшим образом пропустили контратаку.

Фото: РИА Новости

И еще я подумал, что если они снова забьют, то уже не отыграться. Я ошибался. Канадцы действительно забили — Пьер-Люк Дюбуа продавил Илью Каблукова, и поразил ближний угол. Но это еще было не все – Артем Анисимов с правого фланга бросал вроде бы наудачу, и Дарси Кемпер, наконец, словил в ближнем верхнем углу полноценную «бабочку». До сирены оставалось пять с небольшим минут. Счет был точно таким же, как десять лет назад в квебекском финале – 4:4. И ход игры оказывался в чем-то похожим. Долго догоняли, догнали, в овертайме пора было ставить точку.

Не понимаю, как можно было удалять Капризова, форварда чрезвычайно мягкого – за едва заметный фол. Такие в овертайме пропускаются в 99 случаях из ста. Победы с таким фолом быть не должно. Игра «три на четыре» в овертайме – вариант убийственный. Может быть, австриец Марк Лемелин и финн Алекси Рантала тоже это понимали. Они вроде как соблюли букву правил, наплевав на дух. Не факт, что сборная России победила бы. Но она бы не проиграла так обидно. Она не заслужила такой концовки. От гола Райана О Райлли плохо пахло. Я чувствовал себя обманутым, и не я один.

Первое звено игру провалило напрочь. Илья Воробьев объяснил это тем, что так бывает, когда игра идет «в стык». Капитан сборной Павел Дацюк нашел в себе силы пошутить в микст-зоне, сказав, что команда омолаживается, вот и его омолодили. Все сетовали на судейство, особенно на удаление Капризова в овертайме, ставшее роковым.

Нет, совсем плохой эта сборная не была. Совсем плохим было то, что предшествовало чемпионату на верхних этажах. Это руководство ФХР должно нести ответственность и за весьма невзрачный состав, и за посредственный результат. Но оно теперь скажет, что главной целью сезона была олимпийская победа, и она достигнута. Этой отмазки может хватить не на один год.

Фото: РИА Новости

А без медалей сборная России осталась впервые с 2013-го года. Тоже факт, от которого не спрятаться, не скрыться. Как от холодного ветра, который задул с моря в ту же минуту, когда сборная России покидала арену.

Копенгаген