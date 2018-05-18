Слушайте песню «Валенки»

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Федеральные телеканалы не собираются транслировать в ближайшую субботу, 19 мая, свадьбу принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Об этом сообщила Русская служба ВВС, процитировав слова представителя ВГТРК: «Мы ведем прямые трансляции, только когда речь идет о событиях национальной информационной повестки». Между тем семь лет назад, в 2011 году, и Первый канал, и «Россия 24» транслировали свадьбу принца Уильяма с Кейт Миддлтон в прямом эфире, очевидно, причисляя в то время эту «свадьбу века» к «событиям национальной информационной повестки».

Россияне живо откликнулись на «чужую свадьбу». Согласно цифрам, приведенным той же Русской службой ВВС, свадебная церемония собрала у экранов 3,5 миллиона зрителей (что в два раза больше, чем Парад Победы, прошедший в том же 2011 году, но в два раза меньше, чем инаугурация президента Путина — в 2012-м). Вместе с Россией королевскую свадьбу тогда транслировали 180 стран, а совокупная мировая аудитория составила 2 миллиарда человек.

И ее, эту аудиторию, можно понять. Красочное зрелище, основанное на многовековых традициях, как нельзя лучше пропагандирует вечные семейные ценности, которые неподвластны никаким политическим передрягам. Людям хочется красивой сказки про принца на белом коне — и они ее получают, наблюдая в прямом эфире счастливых молодых, бравых королевских гвардейцев, сопровождающих свадебный кортеж, саму королеву, благословляющую внуков на долгую семейную жизнь.

Не исключено, разумеется, что событие в Виндзоре все же будут освещать в выпусках новостей, в информационно-аналитических программах и общественно-политических ток-шоу. И даже можно предположить, в каком тоне. Не так давно ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев, к примеру, призвал Ее Величество королеву Великобритании к ответу за то, что творят ее подданные в отношении Скрипалей: «Меня лично интересует только один вопрос — что с английской королевой? Ее тоже обманывают или она сама в деле?»

Примерно в таком же глумливом тоне почти наверняка станут обсуждать и свадьбу принца Гарри, припомнив ему все юношеские «шалости».

Впрочем, российским зрителям не стоит унывать. Прямую трансляцию церемонии покажут каналы «Пятница» и «Ю». Многочасовой прямой эфир из королевской резиденции в Виндзоре будут также вести и канал ВВС one, и многие другие мировые вещатели — событие-то, действительно, неординарное: главная и самая ожидаемая свадьба года.

У нас же в рамках импортозамещения — своя свадьба. «Участники программы «Прямой эфир» обсуждают самую ожидаемую свадьбу года, — заходится в восторженном крике ведущий Андрей Малахов. — 12 апреля самый эпатажный человек российского телевидения Гоген Солнцев привлек внимание всех СМИ страны, женившись на пенсионерке Екатерине, которая старше его на 31 год, а на двоих молодоженам целых 100 лет».

Только не спрашивайте меня, кто эти люди. Считайте, что это наши принц и принцесса, иначе не объяснить, за что им такая слава, честь такая — часовой эфир у Малахова и выход в него по скайпу с Кипра, где счастливые молодожены проводят медовый месяц. «Молодые» милуются на камеру, сидя на широкой постели гостиничного номера в банных белых халатах. Мама новоявленного супруга, называющая видавшую виды невестку «старой козой, страшной, как атомная бомба», моралисты и толерасты в студии, на полном серьезе обсуждающие перспективы семейной жизни этой сладкой парочки.

У остроумного Андрея Кнышева была шутка: «Один умный мальчик женился на богатой старушке. После его смерти все его состояние досталось старушке». Так это и не шутка вовсе. На Первом канале в один день с «Прямым эфиром» разбирали еще одну историю «любви» еще одного мальчика и еще одной «старушки» — пенсионерка Лариса Копенкина, бывшая жена предыдущего «умного мальчика» Прохора Шаляпина, снова влюбилась в молодого и уже даже вписала его в завещание. Перспективы их совместной жизни не так печальны, как это может показаться на первый взгляд. Кто-то из участников шоу «На самом деле» напомнил, что мужчины в России в среднем умирают на 14 лет раньше женщин, так что шутка Кнышева с высокой степенью вероятности может обернуться реальностью.

На экране пенсионерка Копенкина нежится в объятиях молодого возлюбленного, целуется с ним взасос, примеряет свадебные наряды и катается на лодочке, возлежа на коленях милого друга в весьма фривольной позе.

А вот самая популярная история из той же серии «Неравный брак»: одна «умная девочка» вышла замуж за знаменитого и богатого старика. Сериал «Развод народного артиста Джигарханяна с молодкой Виталиной Цымбалюк-Романовской» идет по российскому ТВ многие месяцы. Теперь он окончательно прописался на Первом канале, который, по сведениям ряда СМИ, даже заключил эксклюзивный контракт с главной героиней аж до сентября. И она-таки почувствовала себя героиней — уже не сидит с видом кроткой обиженной овечки, скромно поджав ножки, а вышагивает по студии, демонстративно покидает ее, если чьи-то высказывания оказываются ей не по нраву, и вновь возвращается, чтобы дать отпор клеветникам. На этот раз она чуть не побила народную артистку Тамару Семину, не пожалевшую для Виталины самых экспрессивных выражений.

Студия же с жаром обсуждала возможную беременность Виталины, ее сексуальную жизнь с престарелым супругом и плачевное состояние его самого. Собственно, «эксклюзивные кадры» еле идущего, заросшего по брови седой щетиной, уже совсем не похожего на себя артиста, тайком снятые кем-то с телефона, и стали информационным поводом для новой серии ток-шоу «Пусть говорят».

Пропаганда семейных ценностей и негасимой любви, ага. Ничего, что они, эти ценности, кривые-косые и вызывают у части зрителей рвотный рефлекс. Да, блюют, но ведь смотрят. Отвратительное, как известно, притягивает людей не меньше, чем прекрасное. Зато свое, родное. Не какая-то там чужая свадьба чужого принца в чужой враждебной нам стране. В общем, как в старом анекдоте про меломана, заказавшего по радио симфонию Брамса: «Не выпендривайтесь, Петр Петрович, слушайте песню «Валенки».