Ночь любви, красоты и познаний

Главная тема «Ночи музеев» — «Шедевры из запасников». В акции участвуют не только хранилища искусства, но парки и усадьбы — всего более 200 учреждений культуры. Невозможно перечислить все, что заслуживает внимания, поэтому расскажем о том, что будет происходить на самых заметных площадках Москвы.

Музей Москвы

Зубовский бульвар, 2

Акция «Ночь музеев» стартует в Музее Москвы. Открытие пройдет во дворе музея в 19.00. Каждый час с 18.30 до 21.30 здесь будут проводить бесплатные экскурсии по выставкам: «История Москвы для детей и взрослых», «Три истории Провиантских складов», «Образ Георгия Победоносца в истории и культуре XX века». Во дворе музея с 11.00 до 23.00 развернется рынок, где будет представлено меню уличной еды. А в 19.40 во дворе музея зазвучит не только DJ сет, но и классика в исполнении симфонического оркестра.

Институт русского реалистического искусства

Дербеневская набережная, 7, стр. 31

Настоящее событие «Ночи музеев» — открытие выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». В прошлом году экспозиция путешествовала с запада России на восток, поражая благодарных зрителей. Шедевры Игоря Грабаря, Сергея Герасимова, Александра Дейнеки, Юрия Пименова, Александра Лабаса, представленные умелыми кураторами, теперь порадуют и москвичей. Специальный проект в рамках выставки — ожившие полотна из собрания Третьяковской галереи и ИРРИ. Бесплатные экскурсии и мастер-классы для всей семьи — еще один подарок музея.

ГМИИ им. А.С. Пушкина

Ул. Волхонка, 12

Если не хотите стоять в очереди и желаете пройти бесплатно в Музей изобразительных искусств, то поучаствуйте в викторине, ссылка на которую в 18.00 появится на сайте музея. Все посетители смогут увидеть то, что недоступно в обычные дни, например, выставку произведений средневековой индийской пластики «Бог Вишну с предстоящими», картину «Бегство в Египет» Бартоломе Эстебана Мурильо, гравюру Кацусики Хокусая из серии «36 видов горы Фудзи». Экскурсии по основной экспозиции будут вести участники Клуба юных искусствоведов.

Центр фотографии имени братьев Люмьер

Болотная набережная, 3, стр. 1

В рамках фестиваля Photobookfest пройдут лекции, экскурсии и кинопоказы короткометражек «Фейк» и «Ленин всегда со мной», что станет дополнением к выставке «В поисках Ленина», открытой в центре.

ЦДХ

Крымский Вал, 10

В Новой Третьяковке — специальный проект «Ночь в «нулевых», посвященный выставке «Искусство 2000-х». Откроется второй вход в галерею с Крымской набережной, откуда легче попасть на событийную выставку Василия Верещагина. Его творчеству посвящен стрит-арт объект Покраса Лампаса. Музыка 2000-х, музыкальное телевидение, ток-шоу и реалити-шоу обещают сменять друг друга, вовлекая и развлекая зрителей. Детская студия проведет мастер-класс по плакатному мастерству.

Дом-музей Марины Цветаевой

Борисоглебский переулок, 6

Музей представит программу «Музей + Театр». В 19.00 состоится спектакль-перформанс «Чехов. Опыты монолога» (Мастерская Брусникиной). В 21.00 театр «Практика» и Алиса Гребенщикова сыграют поэтический спектакль «Всё вокруг. Клуб 125», основанный на поэзии Веры Полозковой, Даны Сидерос, Анны Логвиновой — и тех, кому 25 исполнилось сто лет назад, — Марины Цветаевой, Владимира Маяковского и Осипа Мандельштама. В 23.00 Центр им. Всеволода Мейерхольда и актриса Ксения Орлова представят программу «Песни на стихи» — Некрасова, Брюсова, Есенина, Хлебникова, Бродского.

Artplay

Нижняя Сыромятническая ул., 10

В Центре дизайна Artplay выставки будут работать до 2 ночи и по сниженной цене. На одной площадке сразу можно будет посетить мультимедийную выставку «Страсти по Фрейду», ретроспективу выставок «Босх. Ожившие видения» и «Великие модернисты», иммерсионную экспозицию Samskara. На территории завода Плутон открыта Выставка Нового от арт-группы Proun, где вас ждут медиа­инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры и аудио­визуальные перформансы. А на крыше Artplay пройдет большой музыкальный фестиваль Signal.

Московский музей современного искусства

Гоголевский бульвар, 10

Московский музей современного искусства — первый в России государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков. Здесь оживут три выставочных проекта, музыкальная программа, кинотеатр и фудкорт. В первом корпусе открыта персональная выставка Сергея Сапожникова «Танец (Dance)» — мир хип-хопа, брейк-данса и уличной культуры. Во втором — проект Хаима Сокола «Свидетельство» — инсталляции, видео, «перформативная» графика, тексты. Групповой проект «Моя прелесть. Волосы» состоит из скульптур, видеоработ, рисунков и коллажей современных художников, которые исследуют тему волос в современной культуре.

Государственный музей им. А.С. Пушкина

Ул. Пречистенка, 12/2

19 мая Музей А.С. Пушкина традиционно откроет свои двери для свободного посещения. Музей и его филиалы будут открыты с 10.00 до 24.00.

Посмотреть можно будет пять постоянных экспозиций в Музее на Пречистенке и в филиалах ГМП на Арбате и Старой Басманной; шесть временных тематических выставок, в том числе две роскошные (в прямом смысле этого слова). Они представляют предметы обихода и интерьера дворянской и аристократической среды конца XVIII — начала ХХ века. Две коллекции — вазы и светильники, украшавшие некогда дома, особняки и усадьбы современников и знакомцев А.С. Пушкина, В.Л. Пушкина, И.С. Тургенева.

Послушать шесть концертных программ с участием музыкантов Москонцерта, благотворительного фонда Владимира Спивакова, концертно-театральной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, лауреатов музыкального российско-польского фестиваля «Молодежная академия искусств», а также молодых современных поэтов.

Прогуляться с экскурсией по девяти улицам старой Москвы, музейным экспозициям и выставкам.

Подышать майским воздухом на семи «онегинских» скамейках в Усадебном саду на Пречистенке, читая Пушкина, томики стихов которого будут разложены на скамейках.

Отдел культуры «Новой»