Закопать можно, но хоронить рано

Областное правительство выделило 80 миллионов рублей на разработку проекта консервации омского метро. На саму консервацию региональная власть планирует потратить в 10 раз больше — в целях безопасности, так как вырытые под станции котлованы осыпаются и могут подползти близко к многоэтажным жилым домам. Поэтому многое из того, что было выкопано за четверть века, придется закапывать. На завершение строительства хотя бы одного участка (протяженность 7 километров, 4 станции) необходимо как минимум 22 млрд рублей — для областного бюджета деньги немыслимые, а Москва резко сократила финансирование этого недостроя даже в канун 300-летнего юбилея города.

Разговоры о метро в Омске начались более полувека назад, вскоре после полета первого человека в космос. И уже тогда, согласно «Википедии», были выделены деньги из госбюджета на этот проект, правда, вскоре градостроители посчитали, что будет правильней проложить наземную сеть скоростного трамвая (в 2014-м профессор Вучек, американский эксперт с мировым именем, посоветовал омским властям развивать легкорельсовый транспорт, и они были за, но и на это денег не нашлось).

Спустя 20 лет, с началом перестройки планы были вновь пересмотрены — решили все-таки строить метро под землей, и в 1986 году поступили первые средства на его проектирование, а еще через шесть лет началось строительство. Далеко оно не продвинулось: за прошедшие 26 лет достроилась одна станция, от которой поездам некуда отправляться. На метро, которого нет, израсходовано, по разным оценкам, от 14 до 20 млрд рублей, из них 3 млрд — на метромост, который областные СМИ нарекли «мостом тысячелетия». Чем он принципиально отличается от других омских мостов, неясно. Всего в Омске 8 мостов, и даже в советские времена их возведение не сопровождалось вселенским пафосом.

В 90-е в омских газетах публиковались развесистые схемы: линии, станции. Сроком первого запуска называли миллениум (2000 год).

Легенда об омском метро передавалась из поколения в поколение, и со временем давняя мечта омичей превратилась в идею фикс одного человека. В 2004 году на пресс-конференции губернатор Леонид Полежаев, правивший областью больше 20 лет, пообещал начать очередную предвыборную кампанию 2008 года с поездки по первому участку метрополитена. Потом перенес дату его ввода в эксплуатацию на 7 ноября 2015-го. Вероятно, эта революционная дата его как-то особенно волновала — с ней он связывал и открытие международного аэропорта, в начале двухтысячных уверенно предсказав: «7 ноября 2008 года мы полетим с Федоровки».

История этого судьбоносного для региона объекта — схожая. Решение о его строительстве принял Совет Министров СССР почти 40 лет назад (в 1979 году). Ситуация к сегодняшнему дню такова (из «Википедии»):

«В результате бетонирования огромных площадей (3 км только взлетно-посадочной полосы, а также перрон, рулежные дорожки, внутрипортовые дороги и т.д.), при отсутствии дренажа и сбросного коллектора, везде, где нет бетона, образовалось болото. Чтобы начать строительство аэропорта, необходимо осушить болото и снести все построенное на данный момент». Миллиарды потрачены и на строительство гидроузла — почин, по мнению омских экологов и гидростроителей, изначально сомнительный.

Можно вспомнить еще много разных затей, более мелких. Например, сборочное производство автобусов «Вольво», автомобилей «Москвич», тракторов, сеялок и т.п., сопровождавшихся несмолкаемым, доходящим временами до исступления шумом в региональных СМИ, на который тоже уходило немало денег (кто же будет даром шуметь?), и все в итоге оказалось пустым звуком.

Кажется, к двум извечным российским бедам в XXI веке добавились еще две — распил и пиар. На том стоит наше государство, но чтобы дальше как-нибудь развиваться, наверное, надо что-то делать со всем этим «духовным наследием» (так называется организация, возглавляемая экс-губернатором Полежаевым).

Впрочем, первый зам губернатора Валерий Бойко сказал, что хотя метро и будет частично закопано, хоронить его еще рано.