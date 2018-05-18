Простота пространства

Фонд Егора Гайдара при информационной поддержке «Новой газеты» продолжает цикл публичных лекций «В городе жить», посвященный проблемам современных постсоветских городов.

Третью лекцию цикла прочтет кандидат архитектурных наук, партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

На сегодняшний день главный мировой тренд в обустройстве городов — простота, демократичность и внимание к окружающей среде. Бывшие промышленные и транспортные объекты превращаются в комфортные парки и культурные кластеры. Городские пространства удаются, когда они провоцируют людей к коммуникации, когда место вызывает интерес и притягивает к себе.

Эксперт расскажет о российском опыте городского благоустройства — что отличает удачные проекты от неудачных, и может ли международный опыт быть тиражирован в России?