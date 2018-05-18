Патрушева отправили на картошку
Министром сельского хозяйства стал сын секретаря Совбеза Патрушева. Впервые должность в правительстве передали по наследству
Фото: Екатерина Штукина / пул правительства / ТАСС
Вячеслав ПоловинкоТатьяна Васильчук«Новая газета»
Среди всех назначений в правительстве Дмитрия Медведева самой необычной выглядит фигура нового министра сельского хозяйства. Им стал 40-летний Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Новый министр последние восемь лет был близок к сельскому хозяйству, но скорее с денежной точки зрения — он возглавлял правление государственного «Россельхозбанка». По всем прикидкам на должность министра по совмещению предполагали нового вице-премьера Алексея Гордеева, у которого есть солидный опыт работы в профильном министерстве.
«Что касается Гордеева, то ему просто не повезло, — говорит политолог Аббас Галлямов. — У Путина есть товарищ, сын которого делает бизнес в сельском хозяйстве, поэтому новому старому вице-премьеру придется потесниться».
Вообще-то дети действующих чиновников часто делают головокружительную карьеру.
- Например, младший сын бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова (тоже Сергей) трудится президентом компании «АЛРОСА».
- Сын нынешнего зама АП Сергея Кириенко Владимир занимает пост вице-президента в «Ростелекоме».
- Вице-президентом банка ВТБ служит Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова.
Но все это люди бизнеса, а вот появление после министра-отца (формально должность директора ФСБ приравнивается к министерской) министра-сына — явление для России новое и, кажется, слегка пугающее.
Дмитрий Патрушев — формально выпускник Государственного университета управления (ГУУ), но журналисты «Собеседника», подробно изучавшие биографию председателя правления «Россельхозбанка», так и не смогли найти ни одного его однокурсника. Зато известно, что Патрушев-сын является выпускником академии ФСБ 2006 года, и в конце нулевых он курировал работу банка ВТБ с госкомпаниями на должности вице-президента. В «Россельхозбанк» его назначили в 2010-м. Этому предшествовала проверка прокуратуры в четвертом по величине госбанке, в результате которой наблюдательный совет возглавил бывший премьер-министр Виктор Зубков, а из совета директоров вышла, например, тогдашний министр сельского хозяйства Елена Скрынник.
Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением. Даже несмотря на то, что банк попал под секторальные санкции из-за Украины и Крыма в 2014 году, в минус он пошел куда быстрее всех остальных финансовых структур.
Известно, что в 2016-м убыток банка (согласно официальной отчетности) составил без малого 59 миллиардов рублей, а годом раньше — и вовсе почти 70 миллиардов рублей. Это, впрочем, не помешало стать Дмитрию Патрушеву лауреатом премии «Банкир года» по версии Ассоциации российских банков (АРБ).
АРБ пояснила, что «несмотря на сложные макроэкономические условия и введенные в отношении банка санкции со стороны США, Европы и других государств, в 2015 году банк существенно расширил финансовую поддержку сельского хозяйства, продемонстрировав прирост кредитного портфеля и объема выдач новых кредитов на уровне, опережающем среднерыночные показатели». Вероятно, АРБ не учитывала при определении победителя то, что
банк выдавал кредиты компаниям Максима Хромцова. Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.
«В целом, у «Россельхозбанка» был существенный показатель неэффективности, — подводит итог правлению Патрушева-сына экономист Татьяна Куликова. — Государство довольно много денег туда вкладывало, но совсем не факт, что эти деньги с максимально возможным КПД использовались. Убыток банка был вызван неэффективностью в его работе. Они помогают многим проектам сельского хозяйства, но не факт, что эти проекты выбираются правильно. Отбор проектов не всегда качественно производится». Возможно, имеется в виду тот факт, что банк неоднократно обвиняли в том, что, будучи созданным для кредитования сельского хозяйства, он выдавал кредиты на недвижимость и автомобили — причем нередко акционерам самого банка.
Впрочем, экономист Александр Данилов, например, говорит, что под руководством Дмитрия Патрушева не так уж все было и плохо: «Определенные успехи и улучшения за последнее время наметились. Например, по контролю над рисками. Значительный путь пройден, но не до конца еще (этим и вызваны убытки), еще нужно подрезервировать». Правда, теперь РСХБ придется жить без такого талантливого управленца.
Учитывая, что Минсельхоз прочили в управление Алексею Гордееву, назначение Дмитрия Патрушева интригует, но только на первый взгляд. «Я восхищен, — язвит политолог Кирилл Рогов. — Видимо, надо ожидать и других таких назначений на основе наследственности».
«Более того, это назначение делает отставку Патрушева-отца максимально вероятной».
Собственно, слово «клановость» звучит от всех экспертов. «Назначение Патрушева — это серьезная политическая ошибка, — уверен Аббас Галлямов. — Проблема семейственности, клановости остро стоит в общественном сознании. Люди считают ее одним из главных источников бед современной России. Назначая Патрушева, власть подставляется под огонь критики». А Татьяна Куликова считает нового министра результатом «компромисса нескольких структур». В конце концов, какие-то очень уж провальные шаги Патрушева-сына может смикшировать опытный коллега Гордеев, а к тому, что с персонами на должности главы Минсельхоза не все в порядке, в России уже привыкли.