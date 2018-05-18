Патрушева отправили на картошку

Среди всех назначений в правительстве Дмитрия Медведева самой необычной выглядит фигура нового министра сельского хозяйства. Им стал 40-летний Дмитрий Патрушев — сын секретаря Совета безопасности и бывшего главы ФСБ Николая Патрушева. Новый министр последние восемь лет был близок к сельскому хозяйству, но скорее с денежной точки зрения — он возглавлял правление государственного «Россельхозбанка». По всем прикидкам на должность министра по совмещению предполагали нового вице-премьера Алексея Гордеева, у которого есть солидный опыт работы в профильном министерстве.

«Что касается Гордеева, то ему просто не повезло, — говорит политолог Аббас Галлямов. — У Путина есть товарищ, сын которого делает бизнес в сельском хозяйстве, поэтому новому старому вице-премьеру придется потесниться».

Вообще-то дети действующих чиновников часто делают головокружительную карьеру.

Например, младший сын бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова (тоже Сергей) трудится президентом компании «АЛРОСА».

Сын нынешнего зама АП Сергея Кириенко Владимир занимает пост вице-президента в «Ростелекоме».

Вице-президентом банка ВТБ служит Денис Бортников, сын директора ФСБ Александра Бортникова.

Но все это люди бизнеса, а вот появление после министра-отца (формально должность директора ФСБ приравнивается к министерской) министра-сына — явление для России новое и, кажется, слегка пугающее.

Николай Патрушев. Фото: РИА Новости

Дмитрий Патрушев — формально выпускник Государственного университета управления (ГУУ), но журналисты «Собеседника», подробно изучавшие биографию председателя правления «Россельхозбанка», так и не смогли найти ни одного его однокурсника. Зато известно, что Патрушев-сын является выпускником академии ФСБ 2006 года, и в конце нулевых он курировал работу банка ВТБ с госкомпаниями на должности вице-президента. В «Россельхозбанк» его назначили в 2010-м. Этому предшествовала проверка прокуратуры в четвертом по величине госбанке, в результате которой наблюдательный совет возглавил бывший премьер-министр Виктор Зубков, а из совета директоров вышла, например, тогдашний министр сельского хозяйства Елена Скрынник.

Называть Дмитрия Патрушева эффективным банковским топ-менеджером было бы преувеличением. Даже несмотря на то, что банк попал под секторальные санкции из-за Украины и Крыма в 2014 году, в минус он пошел куда быстрее всех остальных финансовых структур.

Известно, что в 2016-м убыток банка (согласно официальной отчетности) составил без малого 59 миллиардов рублей, а годом раньше — и вовсе почти 70 миллиардов рублей. Это, впрочем, не помешало стать Дмитрию Патрушеву лауреатом премии «Банкир года» по версии Ассоциации российских банков (АРБ).

АРБ пояснила, что «несмотря на сложные макроэкономические условия и введенные в отношении банка санкции со стороны США, Европы и других государств, в 2015 году банк существенно расширил финансовую поддержку сельского хозяйства, продемонстрировав прирост кредитного портфеля и объема выдач новых кредитов на уровне, опережающем среднерыночные показатели». Вероятно, АРБ не учитывала при определении победителя то, что

банк выдавал кредиты компаниям Максима Хромцова. Хромцов — владелец компании Misam Investments: она фигурирует в Панамском досье, и в 2012 году Хромцову свою долю в ней продал Николай Патрушев, отец нового министра.

Дмитрий Патрушев и Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

«В целом, у «Россельхозбанка» был существенный показатель неэффективности, — подводит итог правлению Патрушева-сына экономист Татьяна Куликова. — Государство довольно много денег туда вкладывало, но совсем не факт, что эти деньги с максимально возможным КПД использовались. Убыток банка был вызван неэффективностью в его работе. Они помогают многим проектам сельского хозяйства, но не факт, что эти проекты выбираются правильно. Отбор проектов не всегда качественно производится». Возможно, имеется в виду тот факт, что банк неоднократно обвиняли в том, что, будучи созданным для кредитования сельского хозяйства, он выдавал кредиты на недвижимость и автомобили — причем нередко акционерам самого банка.

Впрочем, экономист Александр Данилов, например, говорит, что под руководством Дмитрия Патрушева не так уж все было и плохо: «Определенные успехи и улучшения за последнее время наметились. Например, по контролю над рисками. Значительный путь пройден, но не до конца еще (этим и вызваны убытки), еще нужно подрезервировать». Правда, теперь РСХБ придется жить без такого талантливого управленца.

Учитывая, что Минсельхоз прочили в управление Алексею Гордееву, назначение Дмитрия Патрушева интригует, но только на первый взгляд. «Я восхищен, — язвит политолог Кирилл Рогов. — Видимо, надо ожидать и других таких назначений на основе наследственности».

«Более того, это назначение делает отставку Патрушева-отца максимально вероятной».

Собственно, слово «клановость» звучит от всех экспертов. «Назначение Патрушева — это серьезная политическая ошибка, — уверен Аббас Галлямов. — Проблема семейственности, клановости остро стоит в общественном сознании. Люди считают ее одним из главных источников бед современной России. Назначая Патрушева, власть подставляется под огонь критики». А Татьяна Куликова считает нового министра результатом «компромисса нескольких структур». В конце концов, какие-то очень уж провальные шаги Патрушева-сына может смикшировать опытный коллега Гордеев, а к тому, что с персонами на должности главы Минсельхоза не все в порядке, в России уже привыкли.