Принять огонь на себя

18 мая Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую Израиль «за необоснованное применение силы» и призывающую к немедленному расследованию «убийства мирных демонстрантов» в секторе Газа. Из резолюции, а также предшествовавших ей репортажей CNN и других СМИ следует, что:

все убитые были гражданские люди. демонстрация была мирная. виноват во всем Трамп, который перенес американское посольство в Иерусалим.

К сожалению, эти утверждения не соответствуют действительности.

Уже после пламенных репортажей CNN представитель ХАМАС Салах Бардавиль признал, что из шестидесяти убитых пятьдесят были членами ХАМАС. Еще троих признал своими «Исламский джихад» (организация признана судом террористической, ее деятельность в России запрещена. — Ред.), а сведения о некоторых жертвах были высосаны из пальца. Так, ХАМАС записал в жертвы израильской военщины 8-месячную девочку, которая, — как потом сообщил Associated Press на условиях анонимности медик в Газе, — умерла по несвязанным с протестами медицинским проблемам. Вообще окончательная цифра 60 известна нам со слов ХАМАС, а это такой же надежный источник информации, как Первый канал — с его мальчиком, распятом в Славянске.

Протесты в секторе Газа отнюдь не были мирными: это была акция по прорыву границы с помощью «живого щита».

Многочисленные страницы, созданные ХАМАС в Facebook, содержали подробные инструкции о том, как по команде сверху и под крик «Аллах Акбар!» опрокидывать ограждения, и даже подробные карты, где именно это делать.

Эти инструкции рекомендовали приносить с собой ножи, и лидеры ХАМАС прямо на границе призывали «вырывать сердца израильтян» после прорыва заграждения.

Среди мест, выбранных для атаки, был пропускной пункт «Керем Шалом». Протестующие ворвались на его территорию и, вероятно, полагая, что они уже в Израиле, начали жечь и грабить. Их действия полностью координировались организаторами ХАМАС.

На самом деле протестующие по-прежнему находились на территории Газы, а сожгли они единственный терминал, по которому в Газу поступает топливо.

Причина? Деньги за провоз грузов через «Керем Шалом» получает руководство Палестинской автономии, с которым у ХАМАС вражда.

В ближайшие дни мы, несомненно, услышим о бедственном положении с топливом в Газе.

Еще до того как «Керем Шалом» восстановили, израильтяне отправили через него 14 грузовиков с гуманитарной помощью. ХАМАС развернул помощь и отправил обратно. На следующий день ХАМАС развернул два израильских грузовика с медикаментами.

В ближайшие дни мы, несомненно, услышим о бедственном положении больниц в Газе.

История с пропускным пунктом «Керем Шалом», на котором энергия ненависти толпы была использована ХАМАС для того, чтобы нанести удар по кошельку Аббаса ценой экономической катастрофы для жителей Газы, — типичный пример того, что, собственно, происходит в Газе.

Главным препятствием на пути к созданию палестинского государства является не Израиль. Главным препятствием на пути к созданию палестинского государства является сам ХАМАС — палестинский ИГИЛ, который не признает права Израиля на существование, стремится к построению шариатского государства на всей его территории и считает, что каждый израильтянин, включая стариков, женщин, и детей, должен быть вырезан воинами Аллаха.

«Для палестинской проблемы нет другого решения, кроме джихада, — утверждает 13-я глава устава ХАМАС. «Аллах — наша цель, Пророк — образец, Коран — конституция, джихад есть путь и смерть во имя Аллаха, есть величественнейшее из желаний», — гласит 8 глава. Этот Устав читается как исламистская версия «Майн Капмф»: он обвиняет евреев во всех бедах мира (включая масонов, Французскую революцию и Первую мировую войну) и обильно цитирует хадисы, призывающие убивать евреев везде, всегда и любых. Отказ Израиля от согласия с подобной позицией полезные идиоты называют «неготовностью к компромиссу».

ХАМАС показывает детям мультфильмы о том, как резать евреев, публикует на деньги ООН журналы со статьями, славящими Гитлера, и строго следит, чтобы жители анклава не имели других денег, кроме тех, которые им раздали террористы, и не имели другой возможности карьерного роста, кроме как через ненависть к Израилю.

«За прошедшие несколько десятилетий палестинское руководство пропускало одну возможность за другой и отвергало все мирные инициативы, которые им предлагали». Это слова не израильского эксперта и не западного наблюдателя. Это слова наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. «Садитесь за стол переговоров или заткнитесь и перестаньте жаловаться», — заявил недавно бин Салман.

ХАМАС выиграл на выборах в Газе в 2006 году.

В 2007-м он закрепил победу с помощью резни, вырезав около 100 членов враждебного ему ФАТХ, и стал единственной силой, контролирующей сектор Газа.

Многие наблюдатели надеялись, что, получив власть, ХАМАС перейдет к более конструктивной политике в рамках теории «стационарного бандита».

К сожалению, теория «стационарного бандита» не учитывает, что произойдет, если благосостояние и власть бандита, контролирующего территорию, будут тем больше, чем хуже будет положение людей на этой территории.

Нельзя сказать, что сектор Газа процветал под управлением ООП: но тот кошмар, в который он превратился при ХАМАС, превосходит всякое вероятие.

Собственная электростанция сектора Газа прекратила работу. Электричество подается туда (из Израиля) на два-три часа в сутки. Дело в том, что ХАМАС не платил за электричество Палестинской автономии, и в 2017 году ее руководитель Махмуд Аббас попросил Израиль не поставлять электричество, пока за него не будет заплачено.

Электричество можно было бы получать из Египта, но египетское руководство предъявило взамен требование: выдать Египту 17 террористов. Требование это было, разумеется, с негодованием отвергнуто.

Отсутствие электричества убило в секторе Газа даже те мелкие производства, которым кое-как удавалось выживать при бандитах, коррупции и боевиках ООП.

Мусор в секторе Газа не убирается, очистные сооружения не работают. Летом 2017 года море вдоль сектора превратилось в клоаку: в него сбрасывали по 100 тысяч кубометров сточных вод ежедневно. ХАМАС проявил смекалку и стал качать сточные воды в речку, которая течет по территории Израиля. Нагадили в буквальном смысле слова. Израильтянам пришлось строить дамбу.

Первой катастрофой для населения сектора Газа стала резня 2007-го и разрыв отношений с Палестинской автономией. Второй — военный переворот в Египте и падение религиозно-политической ассоциации «Братья-мусульмане» (признана террористической и запрещена в РФ решением суда. — Ред.), дочерней организацией которой является ХАМАС.

Свергнув «Братьев-мусульман», египетские военные перекрыли подземные тоннели, по которым контрабанда из Египта доставлялась в сектор Газа. ХАМАС, контролировавший шедшую по туннелям контрабанду, потерял 500 миллионов долларов — две трети годового дохода.

От всех этих катастрофических событий надо было как-то отвлечь народ, и средство отвлечения у ХАМАС всегда было одно и то же: террор в отношении Израиля.

С 2007 года ХАМАС выпустил по территории Израиля 10 000 ракет.

Потом настала очередь тоннелей: в 2014 году Израиль обнаружил, что ХАМАС провел на территорию Израиля 32 тоннеля, с целью похищений и убийств израильтян. Общая стоимость строительства тоннелей составляла 90 миллионов долларов.

Люди, у которых не было электричества, вывоза мусора, медикаментов, — за 90 миллионов долларов строили не больницы, не дороги, не школы. Они строили тоннели, и даже не для контрабанды, а просто для того, чтобы убивать израильтян.

Вы спросите: неужели это не сказалось на популярности ХАМАС? Ответ: сказалось. По состоянию на сентябрь 2017-го за него бы проголосовал всего 31% жителей сектора Газа. Это поразительный результат, учитывая атмосферу террора.

Все вышесказанное позволяет нам дать ответ, в чем же была истинная причина объявленной и скоординированной ХАМАС акции. Этой причиной было отнюдь не решение президента Трампа перенести посольство в Иерусалим. И даже не вечная обида, которой наполняет сердце каждого воина Аллаха существование государства Израиль.

ХАМАС срочно было нужно устроить очередной «крымнаш». ХАМАС срочно нужно было разбомбить Воронеж. ХАМАС срочно нужно было сплотить народ перед лицом коварного врага.

Реальной целью акции, объявленной ХАМАС, был даже не прорыв ограды. Вряд ли в руководстве ХАМАС кто-нибудь всерьез надеялся, что Армия обороны Израиля допустит на территорию страны вооруженных врагов. Его замысел был гораздо скромнее: заставить израильтян стрелять по демонстрантам, чтобы предъявить их трупы в качестве невинных жертв расстрелянной сионистами демонстрации.

Еще недавно террористы пытались максимизировать число убитых ими врагов. Теперь террористы предпочитают максимизировать число жертв среди своих сторонников. Собственные трупы всегда легче организовать, чем чужие, и либеральные СМИ, и полезные идиоты несут прямую ответственность за умножение числа параноидальных режимов, являющихся агрессорами и изображающих себя жертвами.

ХАМАС прекрасно знает, что он может рассчитывать на поддержку CNN и The Washington Post всегда, когда понадобится пнуть президента Трампа. ХАМАС решил свою задачу, CNN — свою.