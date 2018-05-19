Другое будущее

Пока Алексей Навальный отбывает очередной административный арест, его сторонники учредили в Москве новую партию «Россия будущего». Название для организации придумала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. До последнего времени партия существовала как «Рабочее название», Навальный объяснял, что это нужно для того, чтобы защититься от возможных спойлеров. Накануне президентских выборов у оппозиционера действительно увели предыдущий бренд: «Партию прогресса» зарегистрировал в Минюсте известный друг Кремля Андрей Богданов.

«Россию будущего», возможно, ждет еще более трудная судьба. Причины для этого связаны не только с сопротивлением властей — часть из них лежат в сфере идеологии.

Способность сторонников Навального действовать в отсутствии лидера вызывает глубокое уважение. При этом выбор нового названия вызывает несколько вопросов. Во-первых, между «Партией прогресса» и «Россией будущего» есть прямая преемственность. Оба названия обещают неопределенные, но позитивные изменения, и не привязаны к конкретной политической платформе. Прогресс и будущее могут поднимать на флаги сторонники практически всех политических сил, включая левых, социал-демократов, либертарианцев, националистов или, как мы увидим ниже, даже «центристов-консерваторов».

Во-вторых, «Россия будущего» — это цитата из самого Алексея Навального, который в своих выступлениях часто рассуждает о «прекрасной России будущего». Выражение даже стало мемом в интернете. Сторонников Навального часто упрекают в том, что они слишком ориентируются на его личность. И название партии, напоминающее цитату, не будет способствовать снижению числа таких обвинений. Кстати, партия «Прекрасная Россия будущего» звучало бы даже лучше, но чувства такта хватило.

Наконец, поисками образа будущего в последний год перед своими очередными выборами активно занимался Владимир Путин. Найти чего-то ошеломительного не удалось, в лучшем случае речь идет о коктейле из новых социальных указов и общих пожеланий относительно роботов, искусственного интеллекта и цифровой экономики. Связано это, скорее всего, с тем, что будущее в политическом смысле слова довольно пустое понятие, под которым можно понимать все что угодно, и потом ни за что не отвечать.

Вне зависимости от наших политических убеждений, будет честным заметить: повестки оппозиции и Кремля вдруг совпали. Речь идет о борьбе за будущее, то есть о борьбе за то, кто будет править Россией.

Все остальные соображения глубоко вторичны.

Здесь стоит повторить: политика как раз представляет собой борьбу за власть, и в соответствии с Конституцией и здравым смыслом в занятиях политикой не может быть ничего дурного. Важно другое: в России по-прежнему не пришло время политических организаций, выступающих за какое-то конкретное направление развития страны. Квазипартия «Единая Россия» расползается по всем флангам политического спектра: от борьбы за социальную справедливость до помощи олигархам под санкциями. КПРФ одновременно левая и ультраправая. Оппозиция Навального не отстает от своих официальных оппонентов и предлагает идти в будущее, выдвигая порой взаимоисключающие требования (свобода, экономический рост, визовый режим c Центральной Азией) с единственным конкретным условием: изгнания из Кремля нынешней элиты.

С точки зрения политической науки, это означает, что российское общество по-прежнему остается очень незрелым. Даже после гипотетической победы демократических сил нас ждут долгие годы борьбы за становление обычной парламентской системы, где есть рутинная сменяемость власти, а люди голосуют не просто «за все хорошее».