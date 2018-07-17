Репортажи
Без царя во главе
На крестный ход к 100-летию со дня расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге вышли 100 тысяч человек
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В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня расстрела императора Николая II и его семьи. Более 100 тысяч человек во главе с патриархом Кириллом прошли от Храма-на-крови (возведен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого расстреляли семью Романовых с прислугой) до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где были сброшены останки.