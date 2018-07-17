Новая газета

Сенцов

67-й день бессрочной голодовки

Репортажи

Без царя во главе

На крестный ход к 100-летию со дня расстрела семьи Николая II в Екатеринбурге вышли 100 тысяч человек

Общество

38
 
Верующие перед началом крестного хода. Фото: РИА Новости

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня расстрела императора Николая II и его семьи. Более 100 тысяч человек во главе с патриархом Кириллом прошли от Храма-на-крови (возведен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого  расстреляли семью Романовых с прислугой) до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где были сброшены останки.

Паломники в палаточном лагере у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS
Верующие перед началом крестного хода у стен храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости
Паломники у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS
Паломники у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS

 

Верующие во время крестного хода, посвященного 100-летию со дня убийства царской семьи. Фото: Донат Сорокин/TASS
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода. Фото: Донат Сорокин/TASS
Верующие во время крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Фото: РИА Новости
Верующая во время крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Фото: РИА Новости
Крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/TASS
Верующие во время крестного хода в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после крестного хода в монастыре святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме. Фото: РИА Новости

 

 

Теги:
православие, крестный ход, николай II, екатеринбург

Топ 6

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera