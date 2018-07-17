Без царя во главе

Верующие перед началом крестного хода. Фото: РИА Новости

В ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге состоялся Царский крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня расстрела императора Николая II и его семьи. Более 100 тысяч человек во главе с патриархом Кириллом прошли от Храма-на-крови (возведен на месте Ипатьевского дома, в подвале которого расстреляли семью Романовых с прислугой) до монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, где были сброшены останки.

Паломники в палаточном лагере у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS

Верующие перед началом крестного хода у стен храма-памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости

Паломники у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS

Паломники у Храма-на-Крови перед крестным ходом. Фото: Донат Сорокин/TASS

Верующие во время крестного хода, посвященного 100-летию со дня убийства царской семьи. Фото: Донат Сорокин/TASS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время крестного хода. Фото: Донат Сорокин/TASS

Верующие во время крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Фото: РИА Новости

Верующая во время крестного хода в Екатеринбурге, приуроченного к 100-летию гибели царской семьи. Фото: РИА Новости

Крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге. Фото: Донат Сорокин/TASS

Верующие во время крестного хода в Екатеринбурге. Фото: РИА Новости