Годовщина трагедии МН17

17 июля 2018 года исполнилось четыре года трагедии рейса МН17 в небе над Донбассом. В результате атаки на пассажирский Боинг малазийских авиалиний погибли 298 человек — все, кто летел тем рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур.

Официальное расследование катастрофы, по данным «Новой газеты», завершится этой осенью. По словам источника «Новой», близкого к следствию, прокуратура Нидерландов намеревается до зимы передать материалы уголовного дела в суд королевства в Гааге.

Согласно обнародованным в мае 2018-го предварительным итогам международного расследования (JIT), малазийский Боинг был сбит из ракетного комплекса «Бук», принадлежащего 53-й бригаде ПВО Минобороны России. Тогда же голландская прокуратура направила запрос российской стороне с просьбой прояснить роль и участие российских военных в транспортировке ЗРК на территорию Украины. Однако российские власти заявили, что не признают выводов JIT, и снова обвинили Запад в разжигании русофобии. В ответ правительства Нидерландов и Австралии официально назвали Москву ответственной за крушение пассажирского лайнера.

Главная интрига — сколько «живых» фигурантов будет участвовать в процессе, какими доказательствами, помимо предъявленных в мае, располагает следствие и убедят ли они Москву — пусть и негласно — пойти на сделку с Голландией. Об этом мы узнаем, когда суд, получив все материалы следствия, примет решение их обнародовать. Скорее всего в Гааге с этим не будут тянуть долго.

По данным «Новой», JIT располагает целым набором технических данных и свидетельских показаний, собранных следователями за несколько лет работы. Речь идет об очевидцах трагедии в самом Донбассе, журналистах, работавших на месте трагедии в первые дни, а также участниках структур «ДНР» и «ЛНР», давших свои показания. Помимо этого следствие располагает спутниковыми снимками, предоставленными секретными службами США. Дискуссия о существовании этих снимков на протяжении четырех лет активно подогревалась российскими властями, а также прокремлевскими блогерами и ботами. По мнению Москвы, спутниковые данные могли бы стать неопровержимым доказательством, а нежелание предъявлять их общественности говорит не в пользу версии о виновности сепаратистов. По данным «Новой», снимки будут также предъявлены на суде в Гааге.

Еще одна интрига — список фигурантов предстоящего процесса. Еще в 2016 году представители JIT заявляли приблизительно о 100 персоналиях, имеющих отношении к трагедии МН17. Позже стало ясно, что в список этих людей входят российские военные из 53-й бригады, а также военнослужащие, курирующие боевые действия в Донбассе и обеспечение региона оружием. В числе фигурантов, скорее всего, также будут названы отставной офицер ФСБ России Игорь Стрелков-Гиркин, а также первый глава «ДНР» Александр Бородай, генерал-майор российской военной разведки Олег Иванников и офицер российской армии Сергей Дубинский, а также бывшие и действующие лидеры местных вооруженных формирований Александр Ходаковский, Александр Захарченко, Игорь Безлер и другие.

Летом 2014 года и непосредственно в день атаки на МН17 эти люди принимали тактические решения и руководили боевыми действиями рядом с местом катастрофы МН17. Безлер, Ходаковский и Дубинский фигурируют в телефонных переговорах, перехваченных украинскими спецслужбами, и обсуждают логистику «Бука» по Донбассу.

Вариант с добровольным участием этих людей в процессе кажется невероятным. Но куда более вероятна перспектива, если кем-то из этих людей будет решено пожертвовать.

И в Гааге, и в Москве все больше разговоров о возможной сделке, при которой российские власти согласятся выдать кого-то из видных участников войны в Донбассе, виновных в трагедии, и даже выплатить компенсации семьям, а взамен Нидерланды пообещают не углублять расследование и не настаивать на новых европейских санкциях. Официально представители двух стран возможность такой сделки категорически отрицают, однако, как говорят собеседники «Новой», попытки организовать подобное обсуждение предпринимались уже не раз.

Как шло расследование

Свидетельства того, что МН17 был по ошибке принят за военно-транспортный АН-26 украинской армии, стали появляться в первые дни после трагедии. В июле 2014 года ВСУ активно использовала авиацию для окружения сепаратистов и их изоляции от российской границы, через которую в Донецк и Луганск шло обеспечение. В перехваченных телефонных переговорах представители ДНР сначала радовались успеху от «очередного птичкопада», затем растерянно пересказывали друг другу жуткие сцены с места падения обломков, негодуя, почему Украина пропустила пассажирский борт в зону конфликта. Среди фигурантов перехватов были боевики с позывными Дельфин, Орион, Хмурый, Бурят и другие.

В 2015 году голландский Совет по безопасности обнародовал результаты технического расследования крушения МН17.

Согласно его выводам, Боинг действительно был сбит ракетой ЗРК «Бук», выпущенной из района населенного пункта Снежное, контролируемого пророссийскими силами.

Как выяснила «Новая» в своем расследовании, за транспортировку «Бука» от границы с Россией по территории Донбасса отвечал боевик с позывным Хмурый. Фоноскопическая экспертиза, проведенная по заказу редакции в Гетеборгском университете, подтвердила гипотезу, что голос Хмурого из перехваченных разговоров принадлежит полковнику российской армии Сергею Дубинскому — с весны 2014 года он возглавлял так называемую военную разведку «ДНР». Осенью 2014 года в беседе со своим давним другом и сослуживцем по афганской войне полковник Дубинский отверг обвинения в причастности и заявил, что трагедия произошла по вине «уродов из Москвы». Как бы там ни было, с 2015 года Дубинский не участвует в конфликте в Донбассе, проживая в загородном доме под Ростовом-на-Дону. На фотографиях, которые Дубинский выкладывал в 2017 году в соцсетях, он отдыхает в компании друзей и одет в китель уже генерал-майора ВС РФ. В силуэте одного из мужчин угадывается фигура экс-главкома армии «Новороссии» Игоря Стрелкова-Гиркина.

Дубинский по центру — в форме. Фигура Гиркина угадывается в отражении в стеклянной двери вверху слева.

Вскоре после катастрофы Совбез ООН единогласно принял резолюцию, осудившую «действия, которые привели к тому, что самолет был сбит», и потребовал от государств в регионе конфликта оказать содействие при проведении официального уголовного расследования. Позже была создана и межгосударственная Объединенная следственная группа (JIT) - в нее вошли пять стран: Нидерланды, Малайзия, Украина, Австралия и Бельгия.

Как рассказывают источники «Новой», идея пригласить Москву в состав объединенного следствия изначально казалась Гааге вполне логичной. Однако, как указывает наш собеседник, с первых дней после трагедии в Москве принялись «яростно отвергать» гипотезы на тему причастности пророссийских сил к гибели МН17, что «поставило под сомнение желание Москвы конструктивно участвовать в расследовании и быть беспристрастной в поиске фактов и истины». Опасения голландцев о том, что Москва намерена конструировать и отстаивать альтернативную версию трагедии, сбылись в 2015 году, когда производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей» сообщил о проведении собственного расследования. Концерн в частности объявил, что МН17 был атакован ракетой комплекса Бук из района села Зарощенское, которое, по данным «Алмаз-Антея», было под контролем украинской армии.

Данные «Алмаз-Антея» были опровергнуты жителями самого Зарощенского, заявившими в интервью «Новой газете», что с первых дней войны село и его окрестности контролировалось силами «ДНР».