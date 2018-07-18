До свиданья, наш ласковый мячик?

Формально — зажгли уже перед финальным матчем, на поле в Лужниках: девушки в трехцветных фольговых мехах, Волк Забивака и юноши с мониторами на горбу…

Коллективный щит из мониторов, конечно, шаг вперед по сравнению с дооолгой эпохой массовых композиций из флажков на трибунах. Сведущие люди говорят: этим искусством советские зрители владели лучше всех в мире. Благодаря особому чувству коллективизма.

Чем-то этот щит неуловимо напоминал не только соборный всероссийский телевизор, но сплоченную стену спецназа — с похожими серыми штуками. Не оцифрованными, попроще.

И дикое сравнение оказалось в руку через неполных два часа. Потому что — самым нелепым, живым и смешным перформансом закрытия стало прибытие на поле ряженого патруля Pussy Riot. Да прямо под ноги хорватским игрокам.

Но оценка перформанса судьями еще смешней: ряженым — по 15 суток. Похоже: не все фану июльская Масленица на Никольской? Страна возвращается в ритм трудовых будней?

Протест-протест, он же акция «Милиционер вступает в игру», был, сдается мне, рекордно нелепым. Крайне далеким от жизни художником-акционистом надобно быть, чтоб вылетать на поле в финале чемпионата мира в полицейской форме, обнимая действующих из последних сил игроков, поминая таким образом одиннадцатую годовщину смерти хорошего поэта Дмитрия Пригова и его знаменитый в годы перестройки цикл «Апофеоз Милицанера».

Идею «Милицанера небесного» как совсем уж ангельских сил правопорядка, к каковому моральному облику и должны стремиться правоохранители РФ, мне в цикле Пригова — совсем уж в чистом виде — найти не удалось. (Хотя вроде как именно эту идею вынесли Pussy Riot на поле в Лужниках, не дожидаясь окончания матча.)

С тем же успехом, кажется, можно было акцию посвятить пионеру Вольке и старику Хоттабычу: они тоже стояли за все хорошее и тоже вмешивались в ход матчей.

Но продолжение этого сюжета — ночь в отделении и 15 суток ареста для Петра Верзилова и трех юных участниц панк-группы. По двум статьям Административного кодекса: нарушение правил поведения на спортивных соревнованиях и — внимание! — незаконное ношение форменной одежды со знаками различия. Ну да… полицейская рубашка — чай, не сомбреро и не бразильский флаг (этими яркими флагами на манер сари месяц обматывалась вся Москва — без малейших попыток, скажем, посольства протестовать). Карнавал, похоже, кончился?

Еще пару недель назад отвязные латиноамериканцы с бутылью текилы размером с хороший кактус сумели притащить к бдительной бронзовой статуе пограничника с собакой на станции метро «Площадь Революции» живой полицейский патруль с такою же точно овчаркой.

Правоохранители наши — дело немыслимое! — на знойный перепляс гостей чемпионата поддались, к статуе пришли… И даже служебная собака вела себя кротко, так что болельщики всласть фотографировались в обнимку с двумя Мухтарами — живым и бронзовым.

Но — то были гости столицы. А нонеча в городе остаются только свои.

И акционистам 16 июля впаяли по 15 суток административного ареста. Почувствуйте разницу.

На этом фоне, честно говоря, меркнет даже церемония награждения. И единственный зонт, гордо парящий над VIP несколько минут. И мокрая как мышь в клетчатой футболке сборной, хохочущая под дождем единственная дама в этой почтенной стае — президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. И дикая смесь ливня с яркой, как царские червонцы, фольгой фейерверка: наконец-то над Россией пошел золотой дождь… Какой наработали — такой имеем.

К чему силы природы и судьбы устроили этот яркий перформанс — будем гадать долго.

Но жесткое решение суда по делу о нелепой выходке Pussy Riot в Лужниках — сразу после месяца всеобщей любви, братания, рокота барабанов и шороха кокошников разгадать куда легче. Нам таким образом говорят: ребята, всесветный праздник окончен.

Бери шинель. Застегивай по уставу. Пошли домой.