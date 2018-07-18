«Это Женя…»

У Евтушенко с годом рождения, как известно, некоторая путаница. В паспорте стоит 1933-й, а фактически поэт родился в 1932-м. Вот он и отмечал каждый свой юбилей дважды. По крайней мере, я присутствовал на четырех таких (восемь раз!): на 60-, 70-, 75- и 80-летии. А до своего 85-летия Евгений Александрович не дожил. Не то бы и сегодня справлял «второе» 85-летие в Политехническом, где каждый день рождения (18 июля) устраивал вечера.

Почему в Политехническом, думаю, объяснять не надо: это место его молодых триумфов, хорошо известное даже московской конной милиции образца шестидесятых. А вот почему не хотел отмечать свои хотя бы не круглые дни рождения исключительно в кругу родных и друзей? Ну, в этом как раз весь Евтушенко, видевший себя вслед за Маяковским «агитатором, горланом, главарем», а позднее и кем-то вроде американского проповедника.

Но не только в этом дело. Как всякий поэт, Евтушенко был и чувствовал себя одиноким. А переполненный поклонниками и просто слушателями зал давал ему хотя бы временное избавление от этого чувства.

Литература вообще дело одинокое. Сейчас, когда Евгения Александровича нет с нами уже больше года, это ощущается особенно остро.

Никто (или почти никто) не позвонит, прочитав твою подборку в журнале или новую книжку, что он делал постоянно и подробно. Никто не перелопатит груду тобой написанного, чтобы выбрать лучшее для своей поэтической антологии русской поэзии. Никто не будет обсуждать с тобой по телефону (иногда дольше часа!) что-то общественно значимое и не дающее покоя. В общем, одиночество собратьев по перу без Евтушенко стало еще «одиночее». Он, наверно, понимал, что так и будет, потому и усаживал рядом с собой на сцене Политехнического наиболее ценимых им и, по крайней мере, не враждебно настроенных литераторов.

Признаюсь честно, иногда на его летние «рождественские» вечера (ну в 25-й, допустим, раз) идти уже не очень хотелось, особенно если было известно заранее, что большую часть выступления ЕЕ займет чтение длинной поэмы. Но… Во-первых, лишать себя роскоши общения с ним было бы расточительством. А во-вторых, в последние годы все навязчивей фонила простенькая мысль: а вдруг этот раз окажется последним. Про эти последние разы нас никто никогда не предупреждает, а не то бы… Ну тут уже вспоминается любивший Женю Окуджава: «Давайте жить, во всем друг другу потакая, / Тем более, что жизнь короткая такая». Кстати, Евтушенко в свое время буквально заставил Булата Шалвовича собрать первую московскую книгу стихов и потом ее лично «пробивал» (словечко тех лет, когда рукописи в издательствах ожидали своей очереди по семь-десять лет). Мне об этом рассказывал сам Окуджава.

Вообще Евгений Александрович помогал многим — да почти всем, кого считал талантливыми. Он зажигался от хороших чужих стихов. Впрочем, не только от стихов — и от прозы, и от фильмов. А традиционную человеческую неблагодарность тех, кому делал добро, тяжело переживал. Я бы сказал, как-то удивленно. Эту удивленность людской низостью я видел только еще у двоих: наших Юры Щекочихина и Ани Политковской. Но Евтушенко, в отличие от них, слава богу, не убили — одного этого не хватило для его совсем уж оглушительной славы. Но и той, которая есть — и уже посмертная, — оказалось достаточно для неутихающих нападок на него. Неужели человеческой зависти даже смерть не помеха?

Среди упреков, которые до сих пор раздаются в адрес ЕЕ, есть и справедливые: что многие его стихи отношения к поэзии не имеют и похожи на зарифмованные публицистические статьи. Согласен. Но сам Евгений Александрович выбил этот козырь из рук хулителей, сказав в одном из последних телеинтервью, что написал «очень много плохих стихов». Даже какой-то высокий процент назвал. Но разве не писали плохих стихов Блок или Тютчев? Однако о поэте, как известно, надо судить по вершинам. И тут у Евтушенко все в порядке. Что же касается его стихотворной публицистики: ну не виноват он, что родился не только поэтом, но и гражданином. И родился в России, столь «проблемной» и неласковой к своим сыновьям.

…Через несколько дней после горестного известия из США я написал стихотворение памяти Евгения Александровича. Надеюсь, что-то из своего отношения к нему выразил.

«Это Женя, — говорил он, — это — Женя».

Дольше часа разговор не прекращал.

И пускай — из Оклахомы, где блаженно

к русской лирике мулаток приобщал.

Неужели не услышу «Это Женя…»?

И его неотвратимый монолог,

никогда не признававший пораженья

чувства доброго и выстраданных строк.

Женя, Женя Алексаныч — так бывало

называл его по праву младшинства.

И душа моя тихонько ликовала

от навеки обретенного родства.

Ликованье мое тоже не забудьте

на Суде Всевышнем, оправдайте за

все любови его, легкие как будто,

и что сам творить пытался чудеса,

И за эти, властью ссуженные крохи…

Но важней — душа его не проспала

потрясения, сдвигавшие эпохи…

А сейчас дела у нас бессонно плохи.

Но звонка не будет — ночью ли, с утра:

«Это Женя…»

А вставать и так пора.

P.S. Сейчас, когда страна целый месяц жила фут­болом и показалась открытой, перепечатываем «футбольные стихи» Евтушенко.

Репортаж из прошлого

СССР — ФРГ. 1955 год Вдруг вспомнились трупы

по снежным полям,

бомбежки и взорванные кариатиды.

Матч с немцами. Кассы ломают. Бедлам.

Простившие Родине все их обиды,

катили болеть за нее инвалиды —

войною разрезанные пополам,

еще не сосланные на Валаам,

историей выброшенные в хлам, —

и мрачно цедили: «У, фрицы! У, гниды!

За нами Москва! Проиграть —

это срам!» Хрущев, ожидавший в Москву Аденауэра,

в тоске озирался по сторонам:

«Такое нам не распихать по углам…

Эх, мне бы сейчас фронтовые

сто грамм!» Незримые струпья от ран отдирая,

катили с медалями и орденами,

обрубки войны к стадиону «Динамо» —

в единственный действующий храм,

тогда заменявший религию нам. Катили и прямо, и наискосок,

как бюсты героев,

кому не пристало

на досках подшипниковых пьедесталов

прихлебывать, скажем, березовый сок

из фронтовых алюминьевых фляжек,

а тянет хлебнуть поскорей,

без оттяжек

лишь то, без чего и футбол

был бы тяжек:

напиток барачный, по цвету табачный,

отнюдь не бутылочный,

по вкусу обмылочный

и, может, опилочный —

из табуретов Страны Советов,

непобедимейший самогон,

который можно, его отведав,

подзакусить рукавом, сапогом. И, может, египетские пирамиды,

чуть вздрогнув, услышали где-то

в песках,

как с грохотом катят в Москве

инвалиды

с татуировками на руках.

Увидела даже статуя Либерти

за фронт припоздавший второй

со стыдом,

как грозно движутся инвалиды те —

виденьем отмщения на стадион. Билетов не смели спросить

контролерши,

глаза от непрошеных слез не протерши,

быть может, со вдовьей печалью своей.

И парни-солдатики, выказав навыки,

всех инвалидов подняли на руки,

их усадив попрямей, побравей

самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, —

все наготове держали фанерки

с надписью прыгающей «Бей фрицев!»,

снова в траншеи готовые врыться,

будто на линии фронта лежат,

каждый друг к другу предсмертно

прижат. У них словно нет половины души —

их жены разбомблены и малыши.

И что же им с ненавистью поделать,

если у них — полдуши и полтела?

Еще все трибуны были негромки,

но Боря Татушин, пробившись по кромке,

пас Паршину дал. Тот от радости вмиг

мяч вбухнул в ворота, сам бухнулся в них.

Так счет был открыт,

и в неистовом гвалте

прошло озаренье по тысячам лиц,

когда Колю Паршина поднял

Фриц Вальтер,

реабилитировав имя Фриц.

Фриц дружбой —

не злостью за гол отплатил ему!

Он руку пожал с уваженьем ему,

и — инвалиды зааплодировали

бывшему пленному своему! Но все мы вдруг сгорбились, постарели,

когда вездесущий тот самый Фриц

носящий фамилию пистолета,

нам гол запулил, завершая свой «блиц».

Когда нам и гол второй засадили,

наш тренер почувствовал

холод Сибири,

и аплодисментов не слышались звуки,

как будто нам всем отсекли

даже руки.

И вдруг самый смелый из инвалидов

вздохнул, восхищение горькое выдав:

«Я, братцы, скажу вам

по праву танкиста —

ведь здорово немцы играют, и чисто…» —

И хлопнул разок, всех других огорошив,

в свои обожженные в танке ладоши,

и кореш в тельняшке подхлопывать

стал,

качая поскрипывающий пьедестал.

И смылись все мстительные мысленки

(все с вами мы чище от чистой игры),

и, чувствуя это, Ильин и Масленкин

вчистую забили красавцы-голы. Теперь в инвалидах была перемена —

они бы фанерки свои о колена

сломали, да не было этих колен,

но все-таки призрак войны околел.

Нет стран, чья история —

лишь безвиновье,

но будет когда-нибудь и безвойновье,

и я этот матч вам на память дарю.

Кто треплется там, что надеждам

всем крышка?

Я тот же все помнящий русский

мальчишка,

и я как свидетель всем вам говорю,

что брезжило братство всех наций

в зачатке —

когда молодой еще Яшин перчатки

отдал, как просто вратарь — вратарю. Фриц Вальтер, вы где?

Что ж мы пиво пьем розно?

Я с этого матча усвоил серьезно —

дать руку кому-то не может

быть поздно. А счет стал 3:2.

В нашу все-таки пользу.

Но выигрыш общий неразделим.

Вы знаете, немцы, кто лучшие гиды?

Кто соединил две Германии вам?

Вернитесь в тот матч,

и увидите там. Кончаются войны не жестом Фемиды,

а только, когда, забывая обиды,

войну убивают в себе инвалиды,

войною разрезанные пополам.



Март 2009

Евгений Евтушенко