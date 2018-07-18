Андрей Макаревич Музыкант

— В альбом вошло девять старых вещей «Машины» и моих сольных в джазовых обработках: «Эпоха большой нелюбви», «Я рисую тебя», «Она идет по жизни, смеясь», «Паузы», «Старый корабль», «Перекресток», «Картонные крылья любви», «Однажды мир прогнется под нас» и «Пора в обратный путь». Я уже слышал мнение, что сейчас они звучат актуальные, чем десять или пятнадцать лет назад. Может быть. Но руководствовались мы не этим.

Для меня загадка, какие песни и почему проходят поверку временем. Песня - это вообще не то, что должно жить долго. И если песня живет двадцать лет или больше — это большое исключение из правил и повод для радости.

Альбом мы выкладываем в интернет бесплатно. Но если у кого-то возникнет желание помочь нам возместить расходы на запись — добро пожаловать на страницу проекта на planeta.ru, которая скоро появится. Каждая копейка, полученная сверх потраченного, будет передана в фонд «СОЗИДАНИЕ» (адресная помощь детям с тяжёлыми заболеваниями).

Живьем эту программу вы сможете услышать 27 июля на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде».