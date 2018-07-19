Дома на воде

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Последствия наводнения в Забайкальском крае: фото и видео

Общество

 

 С 7 июля в Забайкальском крае продолжается сильнейшее наводнение. 9 июля в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтоплены оказались 18 городов и поселков, в том числе город Чита, а также около 2000 приусадебных участков в его окрестностях. 14 июля на севере Читы обрушился автомобильный мост.

По словам прокурора края Василия Войкина, только 20% пострадавших смогут рассчитывать на компенсацию своих убытков, так как остальные не были прописаны в затопленном жилье. 

Vk.com
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

 

Фото: РИА Новости

 

Фото: РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

 

Теги:
наводнение, забайкалье

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