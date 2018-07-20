Спрашивайте единороссов

Поддержали «реформу» только единороссы. Коммунисты принесли в парламент плакаты с лозунгами протеста. Восемь представителей «Единой России», включая заместителя секретаря генсовета партии Сергея Железняка, не явились на голосование. В пресс-службе единороссов утверждают, что Железняк находится на официальном больничном. Единственным депутатом «Единой России», проголосовавшим против повышения пенсионного возраста, стала Наталья Поклонская. Здание Думы перед началом голосования пикетировали председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Эмилия Слабунова председатель партии «Яблоко»:

— Итоги голосования говорят о том, что депутаты от правящей партии не ориентируются на мнение своих избирателей. Эти депутаты видят свою главную задачу только в том, чтобы демонстрировать лояльность господину Путину и поддерживать решения правительства, которое возглавляет Дмитрий Медведев. Поэтому то, что эта партия так цинично демонстрирует пренебрежение и интересами, и здоровьем людей и демонстрирует тем самым отсутствие всяких планов по экономическому прорыву — все это вместе очень показательно. Стратегии нет, планов по выводу экономики из кризиса также нет. Ищутся самые простые способы: забрать деньги у граждан и закрыть текущие бюджетные дыры.

Я депутат регионального парламента, и у нас в Законодательном собрании Карелии было обсуждение. У нас тоже не пришли некоторые депутаты от «Единой России», и в кулуарах от некоторых из них приходилось слышать достаточно резкие оценки. Но кнопки они все равно нажимают, исходя из собственных соображений демонстрации лояльности власти.

Что касается заявления Счетной палаты, и до Алексея Кудрина Татьяна Голикова сколько раз в своих докладах и в Государственной думе, и в обращениях к президенту говорила о неэффективном использовании бюджетных денег. Все ее слушали, и никаких мер не предпринималось. Поэтому послушают и Кудрина с его оценками, так же это все мимо ушей пропустят. Это один из приемов показать — вот у нас тут демократия присутствует и разные точки зрения звучат. Но когда они не становятся основой для принятия решения, все это принимает исключительно декоративный характер.