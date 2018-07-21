Он оправдал пытки?

Избиение Евгения Макарова. Видео с регистратора на сотруднике ФСИН

В июне 2017 года заключенного Евгения Макарова, распятого на столе в классе воспитательной работы и силой удерживаемого в такой позе, жестоко пытали несколько сотрудников исправительной колонии № 1 по Ярославской области. Имена их стали широко известны после публикации «Новой газеты».

Сотрудники ФСИН по закону обязаны носить на себе включенный видеорегистратор, и правозащитникам удалось раздобыть фрагмент этой записи, где, отдуваясь от натуги, сотрудники колонии передают дубинку для избиения следующему в очереди. Макарова методично избивают по пяткам, кулаками по голове («Смотри, у него нога отекает», «Да у меня у самого уже руки затекли!», «Смена караула»), а когда он теряет сознание — обливают из ведра здесь же, в классе воспитательной работы, после чего пытки продолжаются.

10-минутный фрагмент издевательств был опубликован «Новой газетой» в пятницу, 20 июля. За сутки видео набрало почти 1,5 миллиона просмотров.

А в это время Под требованием расследовать пытки в ярославской ИК-1 за сутки подписались почти 50 тысяч человек

Но еще и суток не прошло — на публикацию отреагировала ФСИН: в ведомстве объявили, что начали служебную проверку по фактам противоправных действий своих сотрудников, а одновременно с этим опубликовали короткий пресс-релиз, в котором сказано, как ФСИН «сожалеет», что такие сотрудники дискредитируют всю службу.

Возбудился и Следственный комитет по Ярославской области: завели дело о превышении полномочий с применением насилия, указав наличие «явных» признаков этого превышения сотрудниками ИК-1.

Но среди людей, к которым есть вопросы, кого-то не хватает.

Год назад этот самый эпизод с жестоким избиением заключенного Макарова уже был предметом проверки СК. Дело, напомним, разбирал следователь следственного отдела по Заволжскому району Ярославля Радион Сергеевич Свирский.

Следователю Свирскому на тот момент было 22 года. В мае 2017 года, за месяц до случившегося в колонии, он окончил юрфак ЯрГу и принял присягу.

Только что окончивший юрфак следователь Радион Свирский читает текст присяги. Май 2017 года. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Ярославской области

Молодой следователь не подошел к делу формально. На руках у него было заявление адвоката заключенного Макарова и подробное объяснение самого избитого. Тогда следователь Свирский опросил упоминаемых в объяснении сотрудников ФСИН и даже отправил двоих на проверку на детекторе лжи.

Главное же — Свирский, как он сам пишет, получил доступ к видеозаписям, проливающим свет на события 29 июня 2017 года в классе воспитательной работы ИК-1, и изучил их.

Выводы следователя Свирского примечательны.

«Был осмотрен оптический диск, изъятый в ходе осмотра места происшествия от 07.07.2017 с видеозаписями с переносных видеорегистраторов. По результатам просмотра видеозаписей установлено, что факты превышения должностных полномочий, связанных с необоснованным применением в отношении Макарова Е.А. физической силы со стороны сотрудников учреждения, отсутствуют ».

По результатам просмотра видеозаписей установлено, что ». «Содержание видеозаписей подтверждает пояснения опрошенных в ходе проверки лиц об обоснованном применении в отношении Макарова Е.А. физической силы и специальных средств при проведении в отношении личного досмотра после совершения им вышеописанных противоправных действий».

при проведении в отношении личного досмотра после совершения им вышеописанных противоправных действий». «По мнению следствия, применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер , поскольку сотрудники исправительного учреждения находились при исполнении своих должностных обязанностей, Макаровым Е.А. были нарушены требования закона, связанных с нарушением правил отбывания наказания».

, поскольку сотрудники исправительного учреждения находились при исполнении своих должностных обязанностей, Макаровым Е.А. были нарушены требования закона, связанных с нарушением правил отбывания наказания». «Объективная сторона преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ предусматривает совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. В рассматриваемом случае факты применения физической силы и специальных средств должностными лицами в отношении Макарова Е.А. были адекватны сложившейся ситуации, наличие же у Макарова Е.А. незначительных телесных повреждений, не повлекших причинение вреда здоровью, свидетельствует об объективном характере их образования при обстоятельствах, изложенных в объяснениях сотрудников исправительного учреждения».

Отказ молодого следователя Радиона Свирского заметить противоправные действия сотрудников ярославской ИК-1 утвердил подполковник Антон Морозов.

Про 38-летнего подполковника СК Морозова, не так давно возглавившего Следственный отдел по Заволжскому району Ярославля, известно:

25 июля 2017 года с формулировкой «за многолетнюю эффективную службу» Антон Анатольевич Морозов приказом главы СК Александра Бастрыкина был награжден медалью «За безупречную службу» I степени.