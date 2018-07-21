Юристы против Следственного комитета

Профессора, доценты и аспиранты юридического факультета МГУ им. Ломоносова вслед за студентами выступили с открытым обращением в поддержку своего арестованного коллеги — замдекана Владимира Степанова-Егиянца. В начале июля Тверской районный суд Москвы заключил Степанова-Егиянца под стражу. Он подозревается в участии в рейдерском захвате имущества компании. При этом суд отказался отпустить преподавателя под залог или под домашний арест. Судья Дмитрий Гордеев согласился со следствием и счел, что освобождение подозреваемого излишне.

Сначала в защиту замдекана юрфака МГУ выступили его ученики, студенты 2 и 4 курсов, напомнив о презумпции невиновности. И вот сегодня к ним присоединились остальные преподаватели вуза. Их обращение поступило в распоряжение «Новой газеты»:

открытое письмо

«Мы, коллеги Владимира Георгиевича Степанова-Егиянца, были шокированы известием о его задержании и аресте...»



Состоявшийся ученый, доктор юридических наук, умелый организатор, заместитель декана Юридического факультета МГУ, член многочисленных экспертных советов в государственных органах, человек, всегда открытый к людям, старающийся к каждому прийти на помощь. Все это, по нашему мнению, вполне заслуженно открывало блестящие перспективы будущей карьеры В.Г. Степанова-Егиянца.

Как гром среди ясного неба прозвучали сообщения о том, что В.Г. Степанова-Егиянца обвиняют в совершении мошеннических действий, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК РФ, то есть в хищении имущества, совершенном путем обмана или злоупотребления доверием. Эпизод мошенничества якобы заключался в изготовлении В.Г. Степановым-Егиянцем поддельного паспорта и в выведении с его использованием из состава руководителей (учредителей) компании «Автофинанс» генерального директора этой кампании; впоследствии была угнана со стоянки автомашина директора и вывезен сейф с наличными деньгами; ущерб составил 25 млн. рублей.

Мы все являемся не только профессорами, преподавателями и научными сотрудниками. У многих за плечами долгая практическая работа, в том числе в правоохранительных и иных государственных органах. Многие состоят экспертами в судебных инстанциях и других органах государственной власти.

Нас сразу насторожила фабула хищения, вернее его очень сложная схема, вменяемая органами расследования В.Г. Степанову-Егиянцу.

Для того, чтобы угнать машину со стоянки и украсть сейф с наличными не нужно изготавливать поддельный паспорт и проводить сложную комбинацию по выведению владельца компании из числа руководителей (учредителей) компании. Такие хищения сотнями совершаются ежедневно без каких-либо подделок паспортов и замены руководителей компании. Кроме того, нам трудно представить Владимира Георгиевича выносящим сейф с деньгами или угоняющим автомашину, а равно и подделывающим паспорт.

Наши сомнения усилились после того, как органы следствия вышли в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей В.Г. Степанова-Егиянца. Складывается впечатление, что перед следствием была поставлена задача во что бы то ни стало его арестовать, не исключая, как это не прискорбно звучит, сомнительных методов.

Этому выводу есть несколько подтверждений.

Во-первых, откуда органы расследования взяли, что В.Г. Степанов-Егиянц не имеет постоянного места жительства и ночует на вокзалах? Об этом публично на суде, в присутствии СМИ, заявили в качестве аргумента для ареста. Нам, коллегам, хотелось бы знать, на чем основано это утверждение, если Владимир Георгиевич постоянно проживает в Москве вместе с мамой.

Во-вторых, не имея достаточных доказательств вины В.Г. Степанова-Егиянца органы расследования для создания дополнительных аргументов обвинения зачитали в суде рапорт оперативного сотрудника о якобы причастности В.Г. Степанова-Егиянца к рейдерскому захвату гостиницы «Холидей–ИНН». Как совершенно правильно указали адвокаты, сведения, изложенные в данном рапорте, не относится к предъявленному В.Г. Степанову-Егиянцу обвинению. Однако прием с рапортами сотрудников в правоохранительной и судебной практике известен давно и часто применяется. И в этот раз, судя по результату – аресту В.Г. Степанова-Егиянца – этот прием сработал. В этой связи хочется напомнить нашу не столь отдаленную историю: использование для обоснования ареста внутренних рапортов сотрудников НКВД и других карательных органов широко практиковалось в период массовых репрессий 30-х годов прошлого столетия. Известно, к чему привела эта практика.

В-третьих, вызывает сомнения и иная аргументация ареста В.Г. Степанова-Егиянца.

Первое обоснование заключается в предположениях следствия и суда о том, что В.Г. Степанов-Егиянц может изготовить новый поддельный паспорт на свое имя. Однако в качестве альтернативной меры пресечения защитником В.Г. Степанова-Егиянца предлагался домашний арест, режим которого исключает такую возможность. В этом случае в соответствие со ст. 105 и 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ суд мог бы установить для В.Г. Степанова-Егиянца запреты: общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Второе обоснование ареста было выражено в опасении следствия и суда в том, что В.Г. Степанов-Егиянц воспользуется своими юридическими знаниями и юридическими связями для своей защиты.

Однако арестом и содержанием в следственном изоляторе нельзя лишить человека его профессиональных знаний, а тем более возможности их использовать для своей защиты. Согласно ст. 45 Конституции РФ «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». Использование профессиональных знаний юристом для своей защиты не запрещено законом.

Использование В.Г. Степановым-Егиянцом юридических связей для защиты, если они угрожают интересам расследования, вполне можно было бы контролировать при реализации меры пресечения в виде домашнего ареста.

Органы следствия и суд не нашли иной меры пресечения для В.Г. Степанова-Егиянца кроме ареста, что вызывает наше сожаление. Тем самым положение статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ о том, что заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения осталось неисполненным. Сожаление в том, что правоприменительная практика в отношении избрания меры пресечения расходится с положениями российского законодательства, выразили и студенты Юридического факультета МГУ в своем открытом письме.

Совокупность указанных выше обстоятельств, а также то, что при выборе меры пресечения не учли положительную характеристику В.Г. Степанова-Егиянца, наличие у него постоянного места работы и жительства, поручительство с внесением залога в сумме, покрывающей якобы нанесенный ущерб (20 млн. рублей), порождает определенные сомнения в объективности и обоснованности принятого решения об аресте.

Мы, коллеги Владимира Георгиевича, будем внимательно следить за развитием этой ситуации и окажем ему в рамках действующего законодательства необходимую помощь и поддержку. Надеемся, что данное уголовное дело окажется в поле внимания юридического профессионального сообщества, правозащитных структур и общественности в целом. Дело не в том, что обвиняется наш коллега по преподавательскому цеху, а в том, что в аналогичной ситуации может оказаться каждый живущий в стране. В отношении каждого может найтись соответствующий рапорт оперативного сотрудника, каждый может вдруг стать лицом без определенного места жительства. А юрист, тем более квалифицированный, подвергается дополнительной опасности, поскольку обладает необходимыми для своей защиты профессиональными знаниями.

Оценка данной ситуации необходима не только нам, но и тысячам будущих специалистов – юристов, которые придут на работу в правоохранительные и судебные органы страны».