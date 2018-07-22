«На севере у многих с зубами проблемы»

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попросила журналистов «как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцова». «Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Олег Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски», — написала Москалькова в своем инстаграме в пятницу. Уполномоченная написала, что около получаса говорила с Сенцовым в режиме видеоконференции «о состоянии его здоровья и о том, как он общается с родными и семьей».

О физическом состоянии Олега Сенцова Москалькова ничего конкретного не сообщила. Зато отметила, что Олег «ведет электронную переписку с мамой, а право на звонки использует для общения с сестрой, много читает, отметил, что в колонии хорошая библиотека». Оперативно связаться с уполномоченной нам не удалось.

Единственным источником информации о состоянии здоровья Олега Сенцова сейчас остается его адвокат Дмитрий Динзе. Напомним, в четверг он навещал своего подзащитного в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги и рассказал «Новой», что его подзащитный выглядит плохо, «очень сдал и постарел. Держится только на силе воли, но подавленным не кажется. Сказал, что сходить с голодовки не будет». Как рассказал сам Сенцов адвокату, в начале июля у него начала отказывать сердечная мышца. Врачи колонии предложили отправить его в больницу для принудительного кормления, но Олег сумел уговорить оставить его в колонии и согласился принимать минимальную порцию питательной смеси: «Две-три ложки в день, только чтобы не затухало сердце».

Представители ямальской ОНК, которые беспрепятственно могли навещать Олега в колонии, сообщили «Новой», что сейчас «не видят в этом необходимости».

— Состояние его удовлетворительное, претензий к сотрудникам колонии нет, — рассказал глава ОНК по ЯНАО Даниил Гонтарь, заверив, что видел Сенцова на прошлой неделе. — Мы с ним общались и при участии представителей администрации колонии, и без. Его позиция такая: «Я человек прямой, если есть претензии, я буду говорить независимо от того, есть тут администрация или нет». Никакого насилия к нему не применяется, все, что необходимо, обеспечено. Он добровольно принимает медицинскую помощь, мы разговаривали, когда он был под капельницей. Окна его камеры выходят во внутренний двор, на окнах нет решеток. Обычная палата, обычная одежда. Конечно, из-за одежды я не мог оценить, насколько он похудел, но на лицо мне не показалось, что он как-то сильно изменился. Да, писали, что у него два зуба выпали. Но я так скажу: у нас на севере с зубами очень у многих проблемы. У меня тоже они выпадают.

В пятницу Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова (ранее ее не допустили в колонию «Белый медведь» к Олегу Сенцову) обратилась к председателю совета по правам человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой проинформировать ее о состоянии здоровья Олега Сенцова. Также Уполномоченный обратилась к генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, Верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль-Хусейну и комиссару Совета Европы Дунье Миятович с просьбой помочь провести срочное независимое медицинское обследование Олега Сенцова украинскими и иностранными врачами, а также «способствовать его освобождению на гуманитарных основаниях».