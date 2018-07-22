Отбили почки, вымогали деньги

В пятницу, 20 июля, правозащитный сайт «ГУЛАГ-Инфо» сообщил о поступлении более 70 жалоб на избиения в керченской колонии № 2. «Осужденные, содержащиеся в ИК-2, подвергаются систематическим избиениям, происходящим в помещениях, не оборудованных и не просматриваемых камерами видеонаблюдения (в помещении дежурной части, в помещении для досмотра при штрафном изоляторе, в служебных кабинетах и т.п.). Все осужденные, прибывающие в ИК-2, немедленно подвергаются жестокому избиению, которое происходит в ближайшем от въезда 2-этажном полуразрушенном здании».

ИК-2 в Керчи. Фото: krim.fsin.su

По информации правозащитников, в избиениях принимают участие как сотрудники ФСИН, так и приближенные к администрации колонии заключенные.

На сайте также опубликовано обращение к руководителю крымского СКР Михаилу Назарову с просьбой провести проверку в колонии № 2.

По словам ответственного секретаря крымской ОНК Андрея Козаря, информация об избиениях была получена в ходе двух визитов в колонию.

— Однако не все 70 жалоб касаются насилия, — говорит Козарь. — И пока у нас нет прямых свидетельств. Только на уровне «слышал, что избивают». Как бы то ни было, в настоящий момент по жалобам керченских заключенных проводится прокурорская проверка.

«Новой газете» удалось поговорить с матерями сидельцев, отбывающих наказание в ИК-2.

— Сына избили сразу по прибытии в лагерь, — рассказывает Светлана Маринич. Ее сын Андрей был осужден за воровство в прошлом году. — Отбили ему почки, а в больницу отправили только через неделю: до этого держали в каком-то подвале, даже не кормили. Кроме того, у него постоянно вымогают деньги. По 5000 рублей в месяц. Делает это человек по фамилии Липкин, он работает в колонии. Сейчас, когда пошли жалобы, заключенным угрожают, говорят, что они из тюрьмы не выйдут.

Аналогичные показания дает мать другого заключенного, Дмитрия Кобина, Галина.

— У сына вымогают деньги, а если отказывается платить — его избивают. Я сама переводила деньги дважды. Первый раз — в ноябре прошлого года, через две недели после того, как сын прибыл в колонию. 29 000 рублей. Мне сказали, что если я это сделаю, сын выйдет из тюрьмы «до Нового года». Разумеется, он не вышел. Когда я начала возмущаться, мне предложили компенсировать это свиданием с сыном. Однако в итоге и за свидание взяли деньги: 5000 рублей. На свидании я заметила у сына синяки на боку, на плечах, на спине. Спросила, что произошло? Он сказал: «Мам, это не важно».

В самой исправительной колонии № 2 от общения с корреспондентом «Новой» отказались.

Стоит отметить, что крымские тюрьмы и СИЗО имеют не лучшую репутацию. Так, в середине июля мать «крымского диверсанта» Евгения Панова Вера Котелянец рассказала, что у ее сына после пыток начались проблемы со здоровьем. «Сказал, что есть проблемы с деснами. Зубы, черные после тока, болят и обламываются. Медиков там нет, и лекарств никто не дает. А если начнешь сильно требовать — посадят в «одиночку», — рассказа она. В УФСИН по Республике Крым эту информацию впоследствии опровергли, сообщив, что «Панов не жаловался на ухудшение здоровья».

Еще раньше, в апреле 2018 года, Крымская правозащитная группа сообщила о серии самоубийств в СИЗО Симферополя: трое заключенных были найдены повешенными, еще один — с перерезанным горлом. Во ФСИН факты суицидов отрицать не стали, уточнив лишь, что их случилось три, четвертый человек выжил.