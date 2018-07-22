Прибыль на беженцах

Для миллионов европейцев миграционный кризис стал символом неэффективности бюрократии Евросоюза. Нынешняя ситуация у многих жителей континента ассоциируется с экзотическим беспорядком, каким, например, могла быть политическая обстановка в Западной Римской империи накануне ее распада. Однако проблема нелегальных мигрантов для ЕС — далеко не экзотика. В действительности речь идет о том, что эта новая проблема обостряет старые. Подлинная причина, в силу которой миграционный кризис так трудно преодолеть, связана с тем, что он переплетается с проблемой организованной преступности в транзитных странах (Италия, Греция, Испания), с торговлей наркотиками и людьми. Все гораздо сложнее, чем неисправность бюрократического аппарата.

СМИ много говорили о наплыве мигрантов через южноевропейские страны, называли огромные цифры и пугали неспособностью Евросоюза справиться с таким потоком. Однако здесь была упущена самая главная деталь: мафиозный бизнес, заложниками которого становятся нелегальные мигранты. На сегодняшний день легально на территорию Европы попадают те мигранты, которые уже получили статус беженца от посольства одного из европейских государств. Их менее 1% от общего числа доплывших до Сицилии или спасенных в Средиземноморье. Остальные 99% считаются нелегалами и размещаются в специальных миграционных центрах. Там они организованно подают документы на получение паспорта беженца (если страна назначения готова выдать им такой статус), при наличии которого мигрант сможет работать и свободно передвигаться по Шенгенской зоне. Затем они должны ждать несколько месяцев ответа от местных властей. В это время, по правилам миграционных центров, беженцы могут покидать лагерь в определенные часы. В Италии эти правила называют «подарком мафии».

К лагерям в «свободные часы» подходят посредники, которые начинают предлагать мигрантам высокооплачиваемую работу. После проверки физического состояния мигрантов отправляют заниматься тяжелым физическим трудом в сельском хозяйстве, за который они получают в разы меньше, чем получило бы местное население. Мафиозные кланы Сицилии активно торгуют «дешевыми работниками» и находят им применение не только в сельском хозяйстве, но и в совершении преступлений, пользуясь тем, что у беженцев нет документов.

Журналистские расследования, проводимые The Guardian и Il Fatto Quotidiano на юге Италии, показали, что это еще не худший сценарий. Существует также развитая сеть нигерийской мафии, действующей под защитой итальянской. Согласно расследованиям журналистов и недавним заявлениям руководителей департамента по противодействию мафии МВД Италии, схема выглядит следующим образом. Из Нигерии уже попавшие в руки торговцев девушки отправляются в Италию по заданию своих хозяев (чаще всего их уговаривают пустыми обещаниями о новой работе или угрозами расправиться с семьей). Им выдают примерно 50 евро на поездку до Ливии или Туниса, а также их обеспечивают контактами посредника и телефоном, при этом у них нет никаких документов. Добравшись до Туниса или Ливии, они звонят по указанному номеру телефона и связываются с контрабандистом, который доставляет на кораблях мигрантов в ближайшую страну (Италию или Мальту, реже Испанию). Чаще всего контрабандисты сбрасывают ввозимых мигрантов на расстоянии 10 миль от берега, чтобы избежать проблем с береговой охраной. Затем плавающих в море мигрантов спасают местные власти или корабли различных международных миссий.

Как только нигерийские девушки оказываются в лагере, они еще раз звонят по указанному итальянскому номеру, по которому отвечают нигерийцы, проживающие в Италии. Именно нигерийцы приказывают им запросить убежища, называют им фальшивые имена, фамилии и даты рождения, с которыми девушки должны заполнить все документы. Затем они легко забирают девушек из центров, пока идет их срок ожидания получения документов. С помощью местной мафии, которая завербовала часть сотрудников лагеря, им удается скрыть побег девушек, которые все еще фигурируют в списке проживающих в миграционном центре. Девушки теперь находятся «на свободе», у них нет документов, никто не знает их имен и фамилий. Нигерийцы легко держат их в рабстве, принуждают к проституции, угрожают: то есть если те отказываются, то им нигерийцы не дадут паспорт беженца, который они должны получить в центре приюта.

Это история о том, как нигерийские секс-рабыни стали средством получения огромных доходов для местных мафиозных структур. Это также история о том, как преступники зарабатывают на солидарности европейцев. Но пока даже у евроскептиков (ныне правящих в Италии) не хватает «антисолидарности» для того, чтобы решить проблему по-быстрому (то есть отправить к Сицилии корабли ВМФ с приказом открывать огонь по всем нелегальным судам). Европейское общественное мнение расколото. И пока даже политики не предлагают конкретных решений. Единственная радикальная мера, на которую другие страны ЕС смогли пойти, — это закрывать границы (по примеру Австрии, Венгрии и Франции), но «транзитным странам» (Италии, Греции, Испании) так легко проблему не решить.

Раффаэлло Лорето,

публицист