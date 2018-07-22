Жизнь в маршрутке

Вы обращали внимание, кто сидит на передних сидениях маршруток? Очень часто там едут жены водителей. Я сегодня пять раз проехала на маршрутке, и в каждой была такая девушка. И я с ними всеми поговорила. Три из них сказали, что ездят с мужьями в те дни, когда сами не работают. То есть в свои выходные. Так хотят мужья, они не разрешают молодым женам оставаться без присмотра. Одна девушка призналась, что муж вообще не пускает ее на работу, и она всегда ездит с ним на маршрутке. Они снимают комнату в квартире с другими мужчинами, муж просто не позволяет девушке оставаться наедине с соседями. И только одна рассказала, что любит кататься с мужем, потому что это интересно и весело: у себя в Киргизии она никогда не ездила ни на автобусе, ни на машине. Единственный раз она в Киргизии села в автобус, чтобы доехать до Оша и улететь в Россию, но ехала стоя.

Никто из девушек не жаловался. Напротив, о своей необходимости ездить по 15 часов на маршрутке они говорят с веселой искренней улыбкой: им нравится, что мужья так их любят и так боятся потерять, что возят всюду за собой.

Воображаете эту жизнь? Целыми днями на маршрутке, в туалет можно выйти только на конечных остановках. Есть, пить тоже приходится в маршрутке. Если жена работает, а выходные не совпадают с выходными мужа, то она живет без выходных. И вся работа по дому на ней: от покупок до уборки.

Таких семей в России теперь очень много: их поставляет Средняя Азия и ортодоксальный Северный Кавказ. Присмотритесь к продавцам шавермы или к кондукторам-мигрантам: у многих молодых парней сидят рядом жены. Порой — на складном стульчике. На солнцепеке.

Часто семья живет впроголодь, потому что муж сам не может всех прокормить и жену на работу не пускает. А когда среднеазиатская или северокавказская семья живет бедно, она в первую очередь экономит на женщинах и девочках: им достается меньше еды, потому что мясо, молоко, фрукты отдаются мужчине. Если в семье есть дети, сначала хорошо в ней ест муж, затем — сын, после него кусок достается матери, дочку кормят самой последней. Мать не имеет права пойти и заработать детям на еду, она сама недоедает и смотрит, как плохо кормят ее дочь. Эта традиция экономить на еде для девочек и женщин называется учеными едва ли не главной проблемой здравоохранения и социального благополучия в консервативных исламских обществах, потому что от питания женщины зависит здоровье и интеллект ребенка. Слово «недоносок» слышали? Хорошо себе представляете, как выглядят недоноски? Замечали, что в бедных странах их очень много? Так вот, в бедных патриархальных странах их еще больше. Это дети плохо питавшихся матерей.

На жене, дочери в таких обществах экономят, когда речь заходит и об одежде, обуви, образовании. Почему, думаете, даже в Москве азиатские и некоторые кавказские женщины ходят в сторублевых тапках и самых настоящих халатах? Причем не в национальных парчовых, а в обычных халатах ивановской фабрики. В женщину у мусульман принято вкладывать деньги, если мужчины сыты и в достатке. Это у нас семья берет кредит на норковую шубу для жены, а у них женщина хорошо одевается только на излишки, которым неоткуда взяться, если она ездит с мужем днями на маршрутке. Вы только представьте, что в России множество женщин не имеют право остаться одни, и им по 15 часов приходится трястись в маршрутках, потому что муж так хочет. И далеко не все они — неграмотные киргизские крестьянки. Некоторые родились и выросли в нашей стране, бок о бок с нами.

Сегодня в Москве почти не осталось маршруток, и вы этих женщин теперь не видите. А в других городах они повсюду. Например, в дни чемпионата мира по футболу в Петербурге маршрутка везет на станцию толпу бельгийцев. Они уже немного отошли от горечи поражения и перед отъездом решили посмотреть Царское Село. Они бодры, открыты, хвалят наш город и говорят, что не ожидали встретить здесь такой красоты. «Wonderfull city! Greate country», — бельгийцы хвалят, а рядом сидит молодая узбечка, которая шесть дней в неделю работает в пекарне, а на седьмой день садится в шесть утра на маршрутку и ездит в ней до глубокой ночи.