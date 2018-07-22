«Если русские думают, что могут душить нас, они ошибаются»

Металлические ворота в каменной стене и двухэтажный домик — ​так выглядит граница между Ливаном и Сирией с ливанской стороны в пограничном городе Каа. Типичный городок, каких вдоль прозрачной ливанско-сирийской границы десятки. В июне 2016 года этот небольшой христианский город подвергся атаке ИГИЛ (запрещенная в России организация): шесть террористов-смертников взорвали себя.

Сегодня, два года спустя, городок Каа оправился после террористических атак, вернулся к спокойной крестьянской жизни, фермеры вновь выращивают фрукты в садах. Но в соседнем пограничном городе Аль-Касре все совсем иначе. Так случилось, что Аль-Каср расположен на территории сразу двух государств — ​Ливана и Сирии. И это порождает серьезные проблемы.

В июне этого года российские вооруженные силы передислоцировались в города провинции Хомс на Западе Сирии на границе с Ливаном. Между тем этот район в течение последних пяти лет контролировали подразделения «Хезболлы», которые оккупировали стратегически важный сирийский город Кусейр, изгнав его жителей и расположив там крупную военную базу.

Шиитская исламская организация «Хезболла» была основана в 1982 году в Ливане как движение военного сопротивления израильской оккупации. С тех пор она получает оружие и финансирование от исламской республики Иран, ее бойцы проходят там подготовку. С момента своего основания «Хезболла» превратилась в государство внутри государства, она активно участвовала в сирийской войне, направляя боевиков для поддержки президента Сирии Башара Асада наряду с другими шиитскими боевиками из Ирана, Ирака и Афганистана.

Нынешнее развертывание российских сил в провинции Хомс не приветствовалось «Хезболлой», ситуация накалилась. Однако всего через два дня после своего прихода без объяснения причин российские войска покинули этот район — ​их сменили подразделениями 11-й дивизии сирийской арабской армии. Напряжение спало.

Но тут солдаты 11-й дивизии САР, как рассказывали очевидцы, начали протягивать вдоль границы колючую проволоку и закладывать противопехотные мины: это должно было положить конец любой контрабандной деятельности. И это не понравилось ни боевикам «Хезболлы», ни шиитским жителям района: контрабанда — ​основной источник дохода для тех, кто живет вдоль сирийской ливанской границы, и такие действия могут лишить их всяких средств к существованию.

Контрабандой через границу провозятся оружие и наркотики. Оружие из Ирана через сирийские и иракские территории поступает в Ливан, а наркотики идут ровно обратной дорогой. Ливанский гашиш считается лучшим и самым дорогим на европейском и арабском рынках — ​«ливанский красный», например, самый популярный сорт в кафе Амстердама. Наркотики — ​это бизнес на 175 миллионов долларов в год.

Ввиду этих событий жители отправили лидера ополченцев из местного проасадовского движения «Национальный щит» Мухаммеда Джафара в качестве переговорщика к российским военным.

Они передали русским сообщение о том, что их присутствие не приветствуется и что любые попытки закрыть маршруты контрабанды будут иметь серьезные последствия.

При этом их формальная позиция местных состояла в том, что 15 тысяч ливанцев владеют землей на сирийской стороне. И они всегда жили и работали там, возделывали землю. Поэтому любой шаг по закрытию границы будет противоречить негласному соглашению, устоявшемуся с 1970 года, с начала гражданской войны в Ливане. Это соглашение разрешает жителям приграничных районов свободный, беспрепятственный переход на территорию соседней страны, минуя пункты пропуска. Если эта практика будет прекращена, то единственной законной возможностью пересечения границы для людей из Аль-Касра останется городок Каа в 30 километрах. И это сильно повлияет на их повседневность, не говоря уже о семейных бюджетах. В Сирии, по сравнению с Ливаном, все намного дешевле. Ежедневные закупки можно уложить в 2000 сирийских лир, это около трех долларов. А в Ливане те же продукты обойдутся в сумму не менее 20 долларов. И потом, можно просто купить молоко, сыр и йогурт в Сирии, а потом перепродать их в Ливане. Даже медицинские услуги на сирийской территории стоят существенно меньше, чем в Ливане. Поход к врачу может стоить в 10–15 раз дешевле, чем он стоил бы в Ливане, и понятно, почему жителям этих районов, в основном крестьянам, удобнее и дешевле обращаться в сирийские медицинские учреждения.

Но все понимают, в чем настоящие причины недовольства: дело коснулось открытых маршрутов контрабанды между Ливаном и Сирией.

Для «Хезболлы», однако, это не только вопрос денег. Есть и другие, не столь очевидные причины для беспокойства. «Хезболла» уловила политический месседж, ориентированный сразу на две цели. Во-первых, таким образом Россия демонстрирует Израилю, что все маршруты контрабанды оружия из Сирии в Ливан будут контролироваться русскими, и Иран не сможет больше передавать оружие «Хезболле», в том числе и тяжелое вооружение, которое может быть опасно для Израиля. Вторая цель мероприятия состоит в том, чтобы помешать «Хезболле» перевозить наркотики из Ливана на рынки Турции, Иордании, Египта и Персидского залива через Сирию, тем самым оказывая финансовое давление на и без того бедное население долины Бекаа на востоке Ливана — ​шиитов, которые составляют боевой костяк «Хезболлы». А это может привести к серьезному разладу внутри этого движения.

Жители Аль-Касра все активнее выступают против новых мер и переходят к угрозам. «Россияне фактически взяли нас в блокаду. Они хотят задушить нас, а сирийцы с ними в сговоре. Если сирийское правительство в Дамаске не решит эту ситуацию оперативно, мы возьмем дело в свои руки и будем противостоять тем, кто пытается нас задушить, — ​говорит 42-летний Махди Джафар (имя изменено), житель Аль-Касра и боец «Хезболлы». — ​Мы проливали свою кровь и теряли наших детей в борьбе с терроризмом. Среди нас в сотни раз больше мучеников, в сравнении с потерями русских, и если они думают, что могут осадить нас, они ошибаются».

Есть основания относиться к этим угрозам серьезно. Еще в 1985 году имел место прямой конфликт «Хезболлы» с русскими, недавно он был описан офицером ЦРУ США Робертом Бэром в его книге The Perfect Kill: 21 laws for assassins. Тогда «Хезболла» похитила четверых советских дипломатов возле советского посольства в Бейруте. Похищение иностранцев как политический сигнал в то время было распространенной практикой. Среди требований террористов была, например, ликвидация советского посольства как «рассадника антимусульманской заразы». Один из дипломатов, Аркадий Катков, был ранен во время похищения и позднее казнен, а его тело было подброшено на бейрутский футбольный стадион. Вскоре стало известно, что вдохновителем похищения был духовный лидер «Хезболлы» аятолла Мухаммад Хусейн Фадлалла.

Этот террористический акт не остался безнаказанным. Бойцы спецназа группы «Альфа» прибыли в Бейрут, похитили родственника одного из террористов, кастрировали его, а затем убили выстрелом в голову, после чего расчленили тело и начали посылать куски должностному лицу «Хезболлы», отдавшему приказ о похищении. «Хезболла» быстро расшифровала это послание: три оставшихся в живых дипломата были освобождены незамедлительно.

Этот инцидент не забыт. Ни «Хезболлой», ни русскими.

Сегодня «Хезболла» переживает очередные серьезные разочарования. Она, как и Иран, стоящий за ней, вынуждена осознать, в каком направлении развивается ситуация в регионе. Неоднократные визиты премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву лишь усилили напряженность: становится все более очевидно, что израильтяне гарантировали, что не будут дестабилизировать режим Асада до тех пор, пока иранское присутствие в регионе будет сдерживаться Россией.

За последний месяц Израиль трижды бомбил позиции Ирана и Хезболлы: 3, 8 и 11 июля.

Вадих Эль-Хайек,

Бейрут — специально для «Новой»