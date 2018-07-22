Где, кого, за что

Дело Pussy Riot

ЕСПЧ взыскал с России компенсации в пользу участниц группы Pussy Riot по делу о «панк-молебне» в храме Христа Спасителя в 2012 году.

Суд присудил Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич — ​пять тысяч евро. ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении статей Европейской конвенции, касающихся запрета пыток (ст. 3), незамедлительной доставки задержанного к судье (п. 3 ст. 5), права на справедливое судебное разбирательство (п. 1 ст. 6) и на адвокатскую защиту в случае уголовного дела (п. 3с ст. 6), а также свободы выражения мнений (ст. 10).

Тем временем Хамовнический суд Москвы приговорил четверых других активистов Pussy Riot к 15 суткам ареста по статье о грубом нарушении правил поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 3 ст. 20.31 КоАП). Петр Верзилов, Ольга Курачева, Ольга Пахтусова и Вероника Никульшина 15 июля в полицейской форме выбежали на стадион «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Своей акцией они потребовали освобождения политзаключенных. 23 и 25 июля состоятся рассмотрения их дел по статье о незаконном ношении формы.

Дело ЮКОСА

В Хамовническом суде Москвы продолжается слушание дела Павла Ивлева — ​юриста, который представлял интересы ЮКОСа в 1998–2003 годах. Его дело было выделено из большого дела ЮКОСа и дошло до суда только к 2018 году. Ивлев обвиняется в хищении нефти более чем на 1 трлн рублей, а также последующей легализации денег от ее продажи.

20 июля, после двухнедельного перерыва, возобновились слушания. Судья сразу отклонила ходатайства защиты: об участии Ивлева в деле по видеосвязи из США, где он проживает с 2004 года, и о допуске Алексея Навального в качестве общественного защитника.

Павел Ивлев вины не признает и возвращаться в Россию не собирается.

Дело о госизмене

Жительницу Калининграда Антонину Зимину арестовали по подозрению в госизмене (ст. 275 УК РФ). По ОНК, обнаружившей Зимину в СИЗО «Лефортово», Зимину задержала ФСБ несколько дней назад в Калининграде. Затем ее доставили в Москву. Подробности уголовного дела не уточняются. По словам члена ОНК Александра Ионова, Зимина содержится в одиночной камере и «находится в подавленном состоянии».

Известно, что до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде. Зимина также выступает независимым экспертом Фонда поддержки публичной дипломатии

Дело Дрыманова

Лефортовский районный суд Москвы до 12 сентября арестовал руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова.

Ему предъявили обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК («Получение взятки в крупном размере») и ч. 6 ст. 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»). Ходатайство об аресте генерала СК в суд направила ФСБ.

О задержании Дрыманова стало известно 17 июля. Источники сообщали, что генерала СК подозревают по делу о получении взятки за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — ​подручного «вора в законе» Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

Иван Бочаров,

Мария Ефимова,

Вера Челищева, «Новая»,

«Медиазона»