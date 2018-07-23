Неюбилейное

Дмитрий Быковобозреватель
- Сто двадцать да пять — не совсем юбилей,
Не повод стоять в карауле.
И мог бы я повод найти покруглей,
Но трудно сказать — дотяну ли.
- Беседа со статуей — сбывшийся сон
Довольно кошмарной окраски;
Открыл эту тему ваш друг Якобсон —
Боюсь, не без вашей подсказки*.
- — Владимир Владимыч, мне дороги вы, —
Сказал бы я бодро и хлестко,
Но так обратиться сегодня, увы,
Мешает ваш царственный тезка.
- — Ну что там в последние несколько лет? —
Вы спросите с трепетом явным,
И можно бы дольником рыкнуть в ответ,
Как вы подсюсюкнули ямбом,
- Но как-то не хочется. В нашей судьбе
Уместней теперь амфибрахий.
Чего тут ни скажешь — а эхо тебе:
— А на ***? А на ***? А на ***?
- Унылы последние несколько зим.
Давно уже вас не читают.
«Воруют», когда-то сказал Карамзин,
А я бы ответил — пытают.
- — Пытают?! С чего бы подобная страсть?
Не ждите суждения резкого:
Сегодня почти уже нечего красть,
Пытать же пока еще есть кого.
- Смирился давно угнетаемый класс,
Постправда скучна и щеляста…
— Что делать? — спросить подмывает у вас,
Но вы же сказали: стреляться.
- Ответ неуместный: ни пуля, ни жгут
Не сладят с подобной эпохой.
Сказать «Не дождутся»? Они и не ждут.
Им это давно уже по ***…
- Как быть обитателям новой Москвы?
Мне кажется, бронзовый прадед
Их учит стоять. Неподвижно. Как вы.
Вы — памятник, вас не посадят.
- И с вечным культурным запасом своим,
И с лирикой нашей опальной
Мы все эти мерзости перестоим,
Как вы на своей Триумфальной.
- История крутится, как колесо,
Хотя и скрипит непристойно.
И вы увидали, как рухнуло все,
И жить ради этого стоило.
- Напрасны надежды. Бессмысленна брань.
Цель жизни — скажу без злорадства:
Увидеть, как рухнет какая-то дрянь.
А там уже можно стреляться.
- Блаженная вспышка средь муторной тьмы,
Просвет среди гнили и рухляди!
Увидим — и рухнем счастливые мы,
И вы с облегчением рухнете.
*Роман Якобсон, «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» (1937)