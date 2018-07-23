«Вижу его в первый раз»

Суд: Шалинский городской суд Чечни

Подсудимый: Оюб Титиев

Статья: ч. 2 ст. 228 — «Хранение наркотических средств в крупном размере»

Стадия: судебное следствие

Грозит: до 10 лет колонии

Шалинский городской суд Чечни начал рассматривать по существу дело главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.

Первое заседание должно было пройти еще 18 июля, но тогда в грозненский суд не смог приехать адвокат Илья Новиков. Защита попросила перенести заседание, суд это ходатайство удовлетворил.

На заседании 19 июля Новиков также не смог присутствовать, так как участвует в другом процессе в Нижнем Новгороде. Он попросил снова перенести заседание, но судья заявила, что он может ознакомиться с протоколами постфактум и его ходатайство отклонила.

Оюба Титиева задержали 9 января 2018 года по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК) и отправили в СИЗО. По версии следствия, Титиев хранил в своем автомобиле два свертка с марихуаной весом 206,9 грамма и 0,94 грамма. Сам правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские, которые задерживали его два раза.

По словам Титиева, когда силовики остановили его машину и начали ее осматривать, они подбросили пакет с марихуаной, который позднее сами же и нашли, но без понятых. Из-за этого полицейским пришлось инициировать еще одно задержание правозащитника, во время которого нашли тот же самый пакет, но оформили его уже в присутствии понятых.

Следственный комитет не нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания Титиева. Совет по правам человека при президенте РФ назвал это решение необоснованным. МВД Чечни и Генпрокуратура также не увидели нарушений в действиях задерживающих Титиева полицейских.

Защита главы грозненского «Мемориала» требовала предоставить записи с камер видеонаблюдения в отделе, на которых могло быть запечатлено, что правозащитника привозили в отдел не один раз. Следствие на это ответило, что в тот день система видеонаблюдения не работала.

«Мемориал» просил передать расследование дела Титиева на федеральный уровень, так как в организации считают, что рассчитывать на «добросовестное» расследование дела в Грозном невозможно. Об этом же просила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Однако против выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который назвал предложение о передаче дела попыткой давления на следствие. В итоге дело передали из следственного отдела Курчалоевского РОВД в региональное управление Следственного комитета.

Европарламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно освободить Титиева. ФИФА перед чемпионатом мира по футболу выражала «глубокую озабоченность» в связи с арестом правозащитника. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович в открытом письме к генпрокурору Юрию Чайке просила освободить Титиева из-под ареста.

В начале мая следствие по делу Титиева завершилось. Адвокаты правозащитника просили рассматривать это дело в Москве. Многие деятели искусства и науки, журналисты и представители духовенства направляли в администрацию президента письмо с просьбой передать дело главы грозненского отделения «Мемориала» на федеральный уровень. Однако Верховный суд Чечни ходатайство отклонил, поэтому дело рассматривается в Шалинском городском суде республики.

19 июля суд начал рассматривать дело по существу. Заседание проходит в одном из двух небольших залов. Дело рассматривают в Шали, потому что в Аргуне, откуда родом Оюб Титиев, суда нет вовсе. Правозащитник — ​в решетчатой клетке. Все места заняты зрителями. В зале очень душно — ​кондиционера нет.

Прокурор Милана Байтаева зачитала фабулу обвинения: «Титиев умышленно совершил преступление, приобретя 207,84 г. наркотического средства и храня их для личных целей в своем автомобиле «Лада Калина». Оюб Титиев вину не признает, называет все это «бредом и выдумкой».

Суд переходит к допросу свидетелей. На первое заседание явились 13 из заявленных 15 человек. В первый день успели допросить семерых.

Первым допросили свидетеля Висхаджи Бугаева, который дежурил в Курчалоевском ИВС 9 января, когда задерживали Титиева. Бугаев заявил, что не знал и никогда не встречал Титиева, а также не видел, как его доставляли на территорию отделения полиции. Он также не смог ответить на вопросы защиты о том, сколько сотрудников заступает на службу ежедневно и кто был старшим наряда в тот день.

«Доходило до абсурда: все свидетели не могли назвать даже вполне очевидные вещи: кто закреплен за автомобилем, какой позывной и так далее. Не могли назвать цвет формы, в которой они несли службу. Практически на все вопросы стороны защиты — ​ответ «не помню», — ​удивлялся адвокат Петр Заикин в разговоре с «Новой».

Вторым допросили сотрудника полиции Абубакара Каимова. Ему потребовался переводчик, так как он не знает русский язык. На вопрос адвоката Петра Заикина, как он работает в полиции без знания языка, свидетель не ответил. При этом на заседании выяснилось, что во время предварительного следствия Каимов давал показания на русском языке. Почти на все вопросы защиты Титиева свидетель не смог ответить, отвечал «не помню».

Третьим допросили полицейского Дени Асуханова. Он также не смог ответить на вопросы защиты, так как не помнит, когда начал работать в полиции, какую форму носил и какие машины есть в распоряжении сотрудников правоохранительных органов. Когда судья зачитал показания, которые Асуханов дал во время предварительного следствия, он не смог вспомнить, где, когда и кому их давал.

Четвертым на заседании выступил полицейский Вараев. Он сказал, что не знает Титиева и не участвовал в его задержании.

«Оюб утверждает, что сотни раз бывал дома у Вараева, общался с ним, его отцом и другими родственниками, часто пересекались на похоронах общих родных. Они с Оюбом родственники», — ​пишет «Мемориал».

Далее допросили еще трех свидетелей — ​полицейского Ахматханова, сотрудника ППС в Курчалоевском ОМВД Гериханова и сотрудника ППС в селе Майртуп Анди Вадилова. Они сказали, что также не участвовали в задержании правозащитника и видят его впервые.

Как отмечает юрист ПЦ «Мемориал» Галина Тарасова, некоторые из выступавших сотрудников полиции работают в отделе полиции села Ялхой-Мохк, который находится в 20 километрах от места задержания Титиева: «Включение таких лиц в число свидетелей обвинения следует рассматривать как привнесение в уголовное дело элемента шоу для общественности. Это шоу нужно для создания видимости того, как много людей якобы пришли свидетельствовать против Оюба Титиева».

Следующее заседание состоится в четверг, 26 июля.

Антон Вшивцев, «Новая»,

и правозащитный центр «Мемориал»