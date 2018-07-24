В пригороде Парижа нашли мертвой Оксану Шачко, основательницу Femen

В понедельник вечером, 23 июля, стало известно о смерти Оксаны Шачко, художницы, одной из основательниц движения Femen. Ей было всего 31, у нее регулярно проходили персональные выставки, она только переехала в отдельную квартиру, после нескольких лет скитаний… В этой квартире ее и нашли — в петле.

Оксана Шачко

Мертвую Оксану Шачко обнаружил ее «французский бойфренд, с которым они встречались в последние года полтора». Об этом рассказала «Новой» Яна Жданова, другая основательница движения и подруга погибшей девушки.

Первое сообщение о смерти Оксаны Шачко появилось в русскоязычном телеграм-канале Paris Burns, в котором утверждается о том, что «за последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза».

Яна Жданова, которая дружила с Шачко, ничего об этих попытках не слышала. «Первое, что мы с Сашей Шевченко (еще одна основательница Femen и подруга, тоже живет в Париже — Прим. Ред.) стали обсуждать после того, как узнали о трагедии — это версия убийства», — говорит Жданова.

Впрочем, никаких фактических оснований для этой версии пока не появилось. Единственное пока основание — «несовместимость» внешне успешной и благополучной жизни Оксаны Шачко с желанием из этой жизни уйти.

«Еще в пятницу ее видели танцующей и веселой», — говорит Жданова.

Оксана Шачко в студии

Она вспоминает, что первые годы после переезда во Францию были для участниц Femen достаточно тяжелыми — жить приходилось в сквоте в пригороде Парижа или ночевать у друзей, денег почти не было, но в последнее время все, «вроде бы, стало налаживаться»:

— Полтора месяца назад Оксана, наконец, переехала в собственную отдельную студию, у нее были выставки в Париже, в Брюсселе, в других городах, у нее был собственный куратор, она закончила первый курс парижской академии изящных искусств Beaux-Arts...

Яна Жданова приехала на квартиру в Монруж вечером в понедельник сразу после того, как узнала о случившемся: «Парень Оксаны, который и нашел тело, говорил, что в последнее время она была в депрессии».

Александра Шевченко, Оксана Шачко, Яна Жданова и Анна Гуцол создали движение Femen в 2008 году. В 2012-м Шевченко, Шачко и Жданова эмигрировали в Париж. В ноябре 2015-го они обвинили Анну Гуцол в том, что она «продала движение». Сама Гуцол эти обвинения отрицала.

«Этот конфликт Оксана переживала очень тяжело, были и другие трудности», — говорит Яна Жданова, но «в последнее время казалось, что все наладилось».

Шачко много лет не принимала участия в акциях Femen. «В последний раз Оксана участвовала в акции в Париже, на площади Трокадеро в начале 2014 года, против Тимошенко», — говорит Яна Жданова.

Акция Femen на площади Трокадеро, 2014 год. Фото: EPA

«Я очень мечтаю вернуться в Украину и делать там выставки. Но я надеюсь, что даже если мне самой не удастся там побывать, мои работы туда поедут», — рассказывала Оксана Шачко в интервью русской службе RFI.

В Украине у Оксаны остались мама и младший брат. После нее останутся картины.