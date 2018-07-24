«Готэм пал, в нем правит бал всякая нечисть»

Олимпийского призера Сочи Дениса Тена убили в Алматы днем в четверг, 19 июля. А спустя сутки в Актау так же — ножом в ногу с повреждением бедренных артерий, — зарезали участника команды КВН из города Актобе Данияра Алимбаева. На видеозаписи с места происшествия из бара видно, что Алимбаев даже не участвовал в потасовке, но кто-то из толпы целенаправленно на него напал. И хотя речь идет о совпадении, шокированное казахстанское общество потребовало, чтобы кто-то во власти ответил за эти события.

Поводов для этого желания хватает. Через день после убийства Тена возле автомобиля его отца в соседнем дворе обворовали машину известного писателя Ильи Одегова.

Один из задержанных по подозрению в смерти фигуриста Арман Кудайбергенов, оказалось, был за три дня до преступления арестован в Астане, но отпущен до суда: он также воровал автомобильные зеркала, был застигнут с поличным, но сбежал в Алматы, где и произошла роковая встреча с Теном. Более того, газета «Время» выяснила, что от ножа Кудайбергенова могли пострадать еще несколько человек: каждый раз от наказания ему удавалось уйти, потому что полиция, по словам пострадавших, просто никого не искала, ограничиваясь рассылкой фотографий для опознания.

Инертность и безразличие полиции стали последней каплей.

Про это знали и раньше, но после смерти Дениса Тена общество объединилось против министра внутренних дел республики Калмуханбета Касымова, которого за глаза ласково называют «дядя Коля». Зазвучали требования о его отставке: в фейсбук-опросе за увольнение «дяди Коли» проголосовало 12 тысяч человек — 91% из всех опрашиваемых (гигантские для Казахстана цифры).

Калмуханбет Касымов

Информацию о требованиях отставки стали давать даже лояльные власти сайты, а сотрудничающие с президентской администрацией эксперты заговорили о необходимости ухода Касымова как о единственном выходе.

Общественный Совет Алматы — насквозь пронизанный соглашательством с администрацией президента, — практически единогласно в понедельник, 23 июля, проголосовал за отставку министра.

Их голосование рекомендательное, но важен сам тренд: вчерашние лоялисты в гневе. Заодно общественный Совет проголосовал за отставку главы департамента внутренних дел Алматы, но он заседание проигнорировал, как проигнорировал его и аким (мэр) города Бауыржан Байбек: ради своего отпуска он проигнорировал даже гражданскую панихиду по Тену.

Реакцию полиции и конкретно министра сложно описать нейтральным словом, больше всего подходит термин «вызывающая». Общественный деятель Бахыт Сыздыкова дозвонилась до Касымова и рассказала ему о кампании по его отставке — тот обещал «подумать». После этого «дядя Коля» внезапно уехал в Баку, а полиция Алматы призвала «не провоцировать» автоворов на агрессию. «В момент совершения преступления преступник испытывает адреналин и готов на многое, чтобы избежать уголовной ответственности», — заявил по телевидению начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества ДВД Алматы Алексей Стрельцов.

Видимо, чтобы окончательно добить всех, в СМИ была озвучена статистика по преступлениям: в прошлом году в Казахстане убивали по 20 человек в неделю (5,2 убийства на 100 тысяч человек — в Азербайджане показатель равен 2,1, в США с их правом на ношение оружия — 5,4). В 2017 году алматинские полицейские закрыли 38 тысяч дел о краже из 45 тысяч, потому что не нашли виновников.

В этом году в Алматы пока раскрывают только две кражи из каждых десяти. Все это происходит на фоне анонсированной гуманизации законодательства, в результате которой на свободу в ближайшее время должны выйти пять тысяч заключенных.

Сразу после этих новостей в городе обокрали квартиру руководителя Центра китайских исследований Адиля Каукенова — полиция приехала через два часа, а по номеру 102 вообще никто не поднял трубку. «Полиция [после убийства Дениса Тена], по идее, должна была поставить на уши весь преступный мир, хотя бы ради чести мундира. Но нет, Готэм пал, в нем правит бал всякая нечисть», — грустно констатирует Каукенов.

В день убийства Дениса Тена на улицу Алматы вышли несколько тысяч человек. Фото: Reuters

Самое главное, что произошло за эти дни, — общество начало открыто говорить о том, что в Казахстане все не так хорошо, как об этом вещают местные вычищенные до блеска СМИ. «Весь наш патриотизм смыло в эти дни слезами», — лейтмотив разговоров в соцсетях, на кухнях, на открытых площадках, в госучреждениях и частных компаниях. А сюжеты об убийстве Тена на мировых ресурсах разом обрушили имидж Казахстана за рубежом, который так тщательно выстраивали власти. «Даже не знаю, как объяснить друзьям-англичанам, для чего в богатейшем по ресурсам Казахстане воруют зеркала», — ядовито говорит оппозиционер Серикжан Мамбеталин.

На этом фоне президент Нурсултан Назарбаев демонстративно ушел в «краткосрочный отпуск». Взял паузу, считают эксперты. «Очевидно, что на сегодня вопрос экстренного увольнения главного полицейского власть не рассматривает. Главным образом потому, что президент не привык принимать кадровые решения под давлением. Эта практика сложилась еще в далекие 90-е, когда была необходимость проведения непопулярных и жестких реформ. Начавшийся сегодня отпуск главы государства позволяет предполагать, что он не планирует в ближайшие дни увольнять министра. Вероятнее всего, предполагать, что смена главного полицейского намечена под общую ротацию в рамках отставки правительства, которая, скорее всего, состоится осенью», — пишет политолог Талгат Калиев.