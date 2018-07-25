Перемена скреп

Монеточка с Гречкой незамедлительно вызвали дискуссию об умении расставлять правильные слова в правильном порядке

В душном угасающем июле новости кончились. Налево пойдешь — ​Путина с Трампом найдешь; направо — ​уткнешься в тупиковую пенсионную реформу. Прямо пойдешь — ​увязнешь в Украине, как швед под Полтавой. Самое время поговорить о прекрасном, то есть о Гречке с Монеточкой.

Стоило Земфире не в особо лестной форме аттестовать поющих звезд интернета, как случился взрыв. Его отзвуки, минуя Сеть, долетели даже до телевизора. Того самого, куда прежде сами Гречка с Монеточкой долетали только однажды, и то благодаря любознательному Ивану Урганту. Дискуссия о границах творчества, а также о пределах допустимой критики расширяется, вбирает в себя все новых лиц. И это замечательно. Народ анализирует тексты, вокал, внешность поющих, мяукающих, шепчущих див? Отлично! Это гораздо лучше, чем извергать ниагары ненависти на головы «непатриотичных» Серебрякова, Ефремова, Улицкой.

Девушки, покинув пределы подростковой аудитории, отважно нырнули во взрослый мир. Тут они незамедлительно вызвали такую бурную дискуссию об умении расставлять правильные слова в правильном порядке, что в ее тени осталась незамеченной еще одна чудесная весть из сферы прекрасного.

Владимир Мединский стал лауреатом премии Валентина Пикуля. Стал и стал, с кем не бывает. Увенчанный высокой наградой роман культурного министра «Стена» уже принес ему столько счастья (немыслимый тираж; экранизация Месхиева на канале «Россия»; спектакль в Малом театре), что и премия лишней не будет. Смутное время, описываемое в сочинении, оказалось чрезвычайно благосклонно к Владимиру Ростиславовичу. От данной награды веет некоей высшей справедливостью. Мединский, чьи творческие виктории для многих и многих более чем сомнительны, получает премию имени того, кого еще при жизни называли не писателем, а скоросшивателем. Столь откровенная преемственность дорогого стоит, причем в буквальном смысле слова. Вдова писателя вручила премию министру не просто так, а с намеком: мол, нужно включить творчество мужа в обязательную школьную программу. Министр радостно обещал посодействовать вдове. И ведь посодействует. Как только это произойдет, Гречку с Монеточкой следует немедленно переименовывать в Ахматову с Цветаевой.

Самая яркая вспышка прекрасного случилась в Санкт-Петербурге, на фестивале «Белые ночи», явно претендующем на вкус и аристократичность. Началась вспышка с ведущей Елены Север, величественной дамы в угрожающем мини. В самом фестивале крылась некая загадка, которую мне не сразу удалось разгадать. Звезд всяких и разных здесь за несколько дней сверкнуло немеряно — ​от британского певца Seal, обладателя трех музыкальных премий «Грэмми», до всеобщей любимицы Софии Ротару. Но только три исполнителя вызывали оторопь: сама мадам Север (она еще и предается вокалу) вкупе с двумя сыновьями — ​ВладиМиром и ЮрКиссом. Все прояснилось, когда узнала имя организатора фестиваля. Речь идет о Владимире Киселеве, главе святого семейства, скандально известного создателя фонда «Федерация». С его легкой руки запел Путин, а несколько лет назад в мире шоу-бизнеса случилась революция. Киселев отправил президенту письмо с просьбой помочь в создании нового инкубатора певцов-патриотов на базе «Русской медиагруппы». В центре сюжета стоял интереснейший вопрос — ​какова мера веса (и весов) любви к родине. Еще вчера именно РМ служила эталоном высокого чувства, а уже сегодня эталон оказался фикцией. На каждого патриота находится еще больший патриот. И вот теперь победивший Киселев с помощью жены и сыновей, которых дальше поселкового караоке пускать нельзя, показывает мастер-класс. Программное сочинение в исполнении сына ВладиМира под названием «Письмо президенту» содержит мощные строки: «Товарищ президент, нам не надо перемен. Я присягнуть готов за то, что поднял ты страну с колен».

Кажется, Киселев, который однажды сам себя провидчески назвал холопом, так увлекся продвижением семьи, что не заметил перемену скреп. Как это — ​не нужно перемен? Страна беременна переменами. Сегодня патриот не может отделаться лишь одной подобострастной графоманией. Он должен жить долго и рожать детей. Тайны мирозданья дешифруются в прямом эфире. Ломаются каноны, меняются представления о возрасте, пенсионные девушки уже готовятся к родам прямо у Малахова. 36-летний Гоген Солнцев и его 63-летняя избранница Катерина перетащили, можно сказать, в телестудию целый гинекологический кабинет. Никакого обмана, осмотр избранницы происходит на глазах у зрителей. Методом пальпации выяснилось, что у нее нет матки, но и эта беда в свете пенсионной реформы преодолима. Библейская Сарра произвела на свет Исаака в 90 лет, а чем наши девушки хуже?

Да что там Сарра! На Первом канале лихорадочно ищут, и к концу двенадцатой серии мистического детектива «Алхимик» непременно найдут эликсир вечной молодости. Фауст рыдает от зависти.