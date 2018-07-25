Как время летит. Будто вчера это было. 2000-й год. Поздняя осень. Два неотличимых друг от друга парнишки, накинув на плечи спортивные сумки, незаметно выходят из-под трибунного помещения стадиона «Торпедо» и пешком направляются к метро «Автозаводская». Поднимаются по знаменитой лестнице. Их никто не узнает. И только болельщик зиловской команды, шедший следом, указав на худеньких футболистов своему маленькому сыну, произносит такую фразу: «Будешь играть так же, как Березуцкие, никогда не попадешь в сборную». Не знаю, слышали ли черно-белый «диагноз» близнецы?

«Никогда» случится всего через три года. При непосредственном участии Валерия Газзаева воспитанники «Смены» и выпускники школы «Торпедо-ЗИЛ» сначала окажутся в ЦСКА (Алексей, правда, перед этим отыграет несколько месяцев за «Черноморец» из Новороссийска), а чуть позже примерят форму национальной команды. Валерию Георгиевичу, обещавшему слепить из 190-метровых «башен» мощную оборонительную связку, капитально доставалось за ребят, продолжавших периодически промахиваться мимо мяча и ошибаться позиционно. Самим же Березуцким доставалось за розовые щеки и деревенскую внешность, которая вкупе с деревянной техникой наталкивала журналистов на сравнения с героями мультика про Вовку из тридевятого царства. Помните двоих из ларца, одинаковых с лица?

Представители СМИ долгое время относились к ним с явным пренебрежением и настойчиво продолжали их путать даже после того, как близнецы превратились в двукратных чемпионов России. Как-то на сборе главной команды страны в подмосковном «Бору» случилась комическая сценка. К стоящему у сосны Василию подскочили акулы пера и попросили ответить на парочку вопросов. «Алексей, а вы не скажете?..» — обратились к старшему брату черти с диктофонами. «Я — Вася», — прошипел в ответ защитник. В тот же момент сидящего на лавочке Алексея окружила другая группа охотников за сенсациями. И, разумеется, назвала его Василием. «Вася — там», — вздохнул Алексей, махнув рукой в сторону аллеи. Когда экзекуция закончилась, один из близнецов спросил как бы сам себя: «Неужели нас так трудно распознать? Мы же абсолютно разные…»

Различия, конечно, во всей своей красе проявятся потом. Василий получит звание короля шуток (не забуду, как шедеврально он облил Леонида Слуцкого во время интервью после триумфа в Кубке России-2013), а Алексей прослывет мудрецом, четко знающим что, где и когда («Хрустальный атом» футболистам просто так не вручают). А в середине нулевых Вася был Лешей, а Леша — Васей. Даже фанаты ЦСКА не думали, что защитники прослужат так долго, и не особо их котировали. К примеру, после победы красно-синих в Кубке УЕФА я отправился в армейский магазинчик, чтобы купить в подарок для друга футболку Ивицы Олича или Вагнера Лава. Но выяснилось, что все трофеи разобрали. Выбор был простой: Березуцкий А. или Березуцкий В. Я остановился на первом варианте, потому что именно Алексей сравнял счет в лиссабонском финале с подачи Даниэля Карвалью… Приятель, заглянув в пакет, тогда на меня обиделся, так как ожидал сюрприз под номером 9 или 11. А теперь эту «березовую» реликвию он бережет и надевает только по праздникам. Праздников и достижений, к счастью, в карьере братского дуэта, который зауважали даже их критики, было предостаточно.

Шесть чемпионских титулов, семь Кубков России и шесть Суперкубков, четвертьфинал Лиги чемпионов. Медали других достоинств можно даже не считать. Кстати, у Алексея есть серебро ЧР-2002, а у Василия нет, и это единственное различие в их командных свершениях. А еще была бронза Евро-2008, хотя тот турнир близнецы из-за непривычной для себя схемы Хиддинка с четырьмя защитниками и просидели на лавке (Василий отыграет всего три минуты в матче с греками). Однако мало кто помнит, что Павлюченко в 2007-м забивал в «Лужниках» в эпическом поединке англичанам после того, как Алексей бабахнул из-за пределов штрафной… Спустя девять лет всю страну поставит на уши его брат, который в добавленное время ударом головой принесет России ничью в дебютном матче Евро-2016 с «Тремя львами». Надо отметить, что Василий, выводивший сборную в качестве капитана на ЧМ-2014, проведет в майке с двуглавым орлом в общей сложности 101 матч (больше только у Игнашевича, Онопко и Акинфеева).

К слову, как раз с Сергеем Игнашевичем, повесившим бутсы на гвоздь после домашнего мундиаля, выносливые, цепкие, предельно мотивированные и преданные одной команде братья сражались бок о бок почти 16 лет. Они не жалели ни себя, ни соперников, выходили на газон с недолеченными травмами и температурой, всегда бились из последних сил, никогда не ныли и не оправдывались после неудачных игр. «Мы рубили, и нас рубили», — заметил однажды один из них. Точнее не скажешь. На их месте я бы задумался о книге. Мы, полагаю, многого о них не знаем. Березуцкие хоть и стали легендарными и родными (для фанатов ЦСКА, прежде всего), но в их простоте скрыта какая-то тайна. Третьей планеты… или третьего тайма.

Казалось, что братья отказались от выступления на домашнем чемпионате мира, чтобы как следует отдохнуть и еще годик попыхтеть перед владениями Игоря Акинфеева. Но Алексей и Василий, отметившие 20 июня свой 36-й день рождения, в выходные приняли решение по-тихому уйти на дембель. Без всяких интервью и традиционных в таких случаях пресс-конференций со слезами. Евгению Гинеру, как и ранее Станиславу Черчесову, не удалось убедить добродушных и вечных бойцов оттянуть «пенсионный» момент. Попрощались герои незаметно и скромно, написав несколько трогательных предложений: «Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами».

И даже неармейским поклонникам, уверен, чуть-чуть взгрустнулось…