Вызывайте Балакина

Не пустив на выборы московского мэра реальных оппозиционных кандидатов, власти как могут стараются разнообразить скучную предвыборную кампанию. На днях кандидат Михаил Балакин, основатель обанкротившейся строительной компании «СУ-155» и депутат Мосгордумы, выиграл суд у Мосгоризбиркома и теперь должен быть официально зарегистрирован в качестве кандидата. Подобное шоу устроено впервые: суд прежде никогда не отменял решения избирательной комиссии об отказе в регистрации.

История была странной с самого начала. Трое муниципальных депутатов отозвали у Балакина свои подписи, когда он уже прошел муниципальный фильтр, что было, мягко говоря, не согласовано с законом. Мосгоризбирком согласился с депутатами и отменил регистрацию кандидата — это также вне правовой практики. Затем Балакин пошел в суд, почти как самый настоящий оппозиционный кандидат, и выиграл. При этом эксперты уверены, что имитация борьбы властей с Балакиным не поможет сделать выборы содержательными или интересными.

Считается, что Балакин должен стать в ходе кампании олицетворением Москвы Юрия Лужкова: точечные застройки, обманутые дольщики, ларьки у метро. В своем единственном предвыборном интервью кандидат расхваливал работу Лужкова на посту мэра: «Годы расцвета Москвы пришлись именно на время правления Лужкова». При этом Балакин не сильно критикует действующего мэра Сергея Собянина. Он даже отмечает, что «на 85%» с ним согласен и говорит, что Собянин продолжает улучшать город, но «восхищается» он все-таки Юрием Лужковым.

— Думаю, он — претендент на последнее место, — считает политолог Александр Кынев. — Чтобы претендовать на что-то еще, нужна высокая личная известность и все-таки мобилизованные сети. Сети, как правило, есть либо у партий, либо у организаций, имеющих какую-то идеологическую окраску. У Балакина нет ничего. Кандидат — руководитель обанкротившейся строительной компании. Вообще, строительный бизнес в широких кругах не считается честным бизнесом. Какое-то количество людей у нас еще голосует за бренд. Здесь бренд, смешно сказать, — «Союз горожан» (Балакин идет на выборы от партии «Союз горожан». — Ред.). Партия, которая существует виртуально и которая никому неизвестна.

Тем не менее именно Балакин, по мысли архитекторов кампании, может стать антогонистом Собянина. К нужному дню он собрал 112 подписей муниципальных депутатов, необходимых для своей регистрации. Но через несколько дней Мосгоризбирком заявил, что три подписи — недействительны, и Балакину решено официально отказать в регистрации (якобы на депутатов оказывалось давление, их принуждали и подкупали). Депутаты, которые планировали отозвать подписи, пришли на заседание и там рассказали совсем комичную версию отзыва — «по семейным обстоятельствам». Например, депутат от «Единой России» Елена Котомина рассказала суду, что это муж убедил ее в том, что она поступила неверно. Депутат от той же партии Лариса Карпова пожаловалась, что ее пожилая мама устроила скандал, когда узнала, что дочь отдала подпись за Балакина. Карпова попросила суд не учитывать ее подпись, так как она отдала ее «на эмоциях».

Мосгорсуд ожидаемо вернул кандидата в предвыборную гонку. Но Мосгоризбирком заявил, что пойдет до конца, и теперь надеется на Верховный суд.

— Это беспрецедентный случай, но, с другой стороны, здесь такое решение было ожидаемо, — считает руководитель отдела мониторинга выборов движения «Голос» Андрей Бузин. — Произошла явка с повинной трех депутатов. Горбунов (председатель Мосгоризбиркома. — Ред.) утверждал, что подписи недостоверные. А депутаты в суде заявили, что отозвали подписи по своим каким-то обстоятельствам. И я не исключаю, что вся эта история была задумана политтехнологами умышленно.

Так же считает и Александр Кынев. По мнению политолога, история Балакина представляет собой попытку искусственно привлечь внимание к выборам:

— Всерьез надеяться, что такое обоснование устоит в суде, могли только идиоты, потому что отзыв подписей прямо противоречит букве закона. Уничтожив интригу выборов, они пытаются ее имитировать. Я не знаю, есть ли шанс, чтобы даже совсем наивные люди сказали: «Ага, его обидели — значит, он хороший». Возможно, это попытка таким образом изобразить выборы как честный процесс. То что Гудков и Яшин не смогли — это они не смогли по тому же закону, по которому другой кандидат выиграл суд и смог.