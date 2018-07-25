Дипмиссия в коме
МИД России ничем не может помочь россиянке, оказавшейся в критическом состоянии в больнице Кишинева
Фото: больница скорой помощи в Кишиневе / urgenta.md
Серафим Романов«Новая в Петербурге»
В то время как Министерство иностранных дел РФ бросило все силы на освобождение арестованной в США Марии Бутиной (американские власти подозревают ее в шпионаже), в столице Молдавии больше недели находится при смерти 35-летняя жительница деревни Теплухино Псковской области Ирина Лосякова. В отличие от Бутиной в поддержку Лосяковой не организуют флэшмоб в соцсетях, не говоря уже о транспортировке на родину.
Цена жизни — 1000 евро
В начале июля Ирина Лосякова вместе с другом-молдаванином отправилась на каникулы в Кишинев. В городе стояла жара, и в один из дней девушке стало плохо прямо на улице. Молодая женщина попала в реанимацию, а затем в нейрохирургическое отделение Кишиневской больницы, где ей поставили диагноз «разрыв аневризмы головного мозга у основания черепа, кровоизлияние в мозг и спинномозговой канал».
— По результатам обследований ей была показана срочная трепанация черепа, но оказалось, что у Ирины не было страховки, и с нас потребовали заплатить 1000 евро, — рассказывает мама девушки Марина Сафонова. — Нейрохирург согласился сделать операцию бесплатно, но главврач больницы запретил. У меня и у мужа в деревне работы нет. Сколько смогли, отправили... Руководство больницы сказало: везите-ка ее в Россию, и пусть там ее лечат. Ирину перевели из реанимации в простую палату, откуда ее в полубессознательном состоянии забрал друг.
Так как авиаперелет девушка могла не перенести, решено было везти ее автобусом по маршруту Кишинев — Санкт-Петербург (дорога занимает 31 час. — С. Р.). Через несколько часов пути у Лосяковой изо рта пошла пена, пропали зрение и слух. На карете скорой помощи девушку вернули в реанимацию. К этом моменту она уже впала в кому.
В больнице снова встал вопрос оплаты.
— Операцию делать соглашаются еще и при условии живой подписи матери (в больнице, в присутствии врача), — говорит Марина Сафонова. — Зная, что у меня нет ни денег, ни загранпаспорта, кажется, что они просто тянут время и ждут ее смерти...
За счет бюджета – только из Афганистана
В поисках помощи родители и знакомые обратились во все возможные инстанции: от администрации Пустошкинского района Псковской области (там развели руками и предложили материальную помощь в размере трех тысяч рублей) до посольства России в Кишиневе. По словам родственников, в диппредставительстве им помочь отказались.
— Они принимали от нас заявления, но никакой реакции мы не дождались, — рассказывает Диана Лунгу, родственница друга Ирины, проживающая в Кишиневе. — А в частном разговоре мне дали ответ, что раз у девушки нет страховки, то ничего сделать мы не сможем.
«Новая» связалась с посольством России в Кишиневе, но разговаривать с журналистами по телефону в дипмиссии отказались, предложив отправить письменный запрос. В ответ мы получили лаконичное: «Данный случай будет рассмотрен комиссией по гуманитарным вопросам Посольства Российской Федерации в Республике Молдова».
Позднее с «Новой» все-таки связался заведующий консульским отделом посольства Максим Степанов. По его словам, в Кишиневе россиянке Лосяковой оказывается необходимая неотложная помощь, а вопрос транспортировки отложен до того момента, как состояние девушки стабилизируется. При этом из слов Степанова следует: как решить возникшую проблему, никто точно не знает.
- — У нас есть «эсэнговское» соглашение», по которому срочная помощь оказывается бесплатно. Пока Лосякова лежит в больнице, все процедуры, необходимые для поддержания ее жизни, осуществляются. Но лечащий врач сказал, что она действительно в очень тяжелом состоянии и нетранспортабельна. Он прогнозирует улучшение в течение десяти дней при положительном развитии ситуации. Вот с этого момента и надо думать: либо продолжать лечение тут, либо каким-то образом вывозить ее в Россию. И тут получается, что наше законодательство (в частности, статья 14 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию») подразумевает, что у нее должен быть страховой полис. Как я понимаю, его перед выездом никто не удосужился оформить. Поэтому такая своеобразная патовая ситуация.
- — Родственники Лосяковой утверждают, что ее нахождение в реанимации стоит по 18–20 тысяч рублей в сутки.
- — Ну вообще они не должны платить. По логике, ей должна бесплатно оказываться срочная медицинская помощь. Получается, что вам говорят одно, а нам другое...
- — Существует ли процедура по транспортировке граждан России на родину в таких ситуациях? Может быть, МИД должен выделить санитарный транспорт?
- — Теоретически за ней может прилететь борт МЧС. Но ведь эти деньги, которые они на бензин трятят, все равно потом со страховой компании стрясают. За мою практику (а я с 1998 года на консульской работе) только один раз прилетал такой самолет, потому что эта услуга, мягко говоря, недешевая. Там даже если есть страховка, все равно человек вынужден что-то доплачивать, потому что фактически получается чартерный рейс. Они могут бесплатно эвакуировать, например, из Афганистана, из таких стран. Это за счет бюджета происходит. А если из Европы, то у них там, как я понимаю, свои тарифы, свои расценки.
- — А если делать операцию в Кишиневе? Все упирается в отсутствие страховки?
- — Я вам не зря напомнил про статью 14. У нас все внутренние мидовские циркуляры ссылаются на нее. Вообще надо наших людей как-то, может и с вашей помощью, ориентировать на то, что когда они едут даже в Молдавию, бывшую союзную республику, это не значит, что они едут из Подмосковья в Тверскую область. Страховку-то надо оформлять.
- — У нас есть такая гуманитарная комиссия, но там очень много условий. В частности, человек должен постоянно проживать, иметь вид на жительство в Молдове, чтобы получить эту помощь. Мы это обсудили, даже не собирая гуманитарную комиссию, и наша бухгалтер сказала однозначно: в этом случае провести такую помощь мы не сможем. Можно условно каких-то спонсоров найти на 200 долларов, но не больше.
- — Зачем нужна живая подпись матери для того, чтобы делать операцию?
- — Это вообще очень странная вещь. Потому что подпись родителей требуется, когда человеку 18 лет еще не исполнилось. Меня, честно говоря, тоже этот момент удивил.
P.S.
Редакция «Новой» обратилась к депутату Псковского областного собрания Льву Шлосбергу, который от своего имени готовит запрос в Министерство иностранных дел. Мы будем следить за развитием событий.