Скованы одним креслом

Шляков — крайний справа. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Утром 25 июля в поселок Медвежьи озера Щелковского района Подмосковья нагрянула большая группа сотрудников управления «Б» ГУЭБиПК (Главное управление экономической безопасности и борьбы с коррупцией) МВД и оперативников ФСБ. Силовики провели обыск в доме, в котором проживает бывший первый замминистра МЧС генерал-полковник Сергей Шляков.

Сергей Шляков. Фото: РИА Новости

Обыск ничего не дал. Никаких материалов, документов, представляющих интерес для расследуемого дела, обнаружено не было. Но Шлякова задержали. Практически одновременно с ним были задержаны еще трое: Юрий Кузнецов, Александр Казарцев и Сергей Онищенко. Им всем инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, — «Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере».

Сергей Онищенко. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

По нашим сведениям, уголовное дело было возбуждено еще в июне, когда в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве поступило заявление Юрия Удалова — бывшего члена Совета Федерации, до этого занимавшего должность вице-губернатора Ярославской области. В заявлении Удалов написал, что в 2015 году он обратился к генералу Шлякову с просьбой пролоббировать его назначение на должность губернатора Ярославской области. Шляков в то время еще работал первым замом министра МЧС (а до этого возглавлял академию МЧС) и, по мнению Удалова, имел необходимые связи, чтобы «замолвить словечко». Кстати, на момент обращения с просьбой о кадровом решении Удалов числился помощником министра МЧС Владимира Пучкова.

Юрий Удалов. Фото: РИА Новости

Удалов утверждает, что 11 ноября 2016 года на Трубной площади Москвы, находясь в своем автомобиле, он передал одному из фигурантов уголовного дела 230 тыс. долларов и 15 миллионов рублей в качестве аванса за назначение. При этом Удалов потребовал расписку, которую подписал еще один фигурант уголовного дела — Юрий Кузнецов.

Он долгие годы прослужил в КГБ СССР, в том числе в личной охране Леонида Брежнева, обеспечивая безопасность супруги генерального секретаря.

Справедливости ради надо отметить, что расписка была не о том, что деньги передаются за решение кадрового вопроса. Это была расписка о получении денег в долг. Был указан и срок возврата — 12 февраля 2017-го.

Юрий Кузнецов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Непонятно, на что рассчитывал Удалов. Еще 28 июля 2016 года указом президента исполняющим обязанности руководителя региона был назначен Дмитрий Миронов. В Ярославль Миронов был рекрутирован с должности замминистра МВД. Так что вести переговоры о кадровой перестановке в этой ситуации было как минимум наивно.

Еще один странный момент. В 2015-м и в начале 2016-го (опять-таки в переговорах о назначении Удалова на должность губернатора) участвовал и советник главы Росрыболовства Юрий Хохлов. Но 27 мая 2016 года Хохлов был задержан оперативниками ФСБ с поличным при получении 5 млн долларов за назначение на должность ректора Камчатского государственного технического университета.

Хохлову была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, из-под которого он сбежал и сейчас предположительно находится на Украине.

Информация об аресте Юрия Хохлова получила огласку. Мы тоже рассказывали об этой операции ФСБ. Но выходит, что Удалов не обратил внимания на то, что один из его «решал» стал фигурантом уголовного дела, и продолжил переговоры, а через полгода после задержания Хохлова передал деньги теневым «кадровикам»?

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В материалах уголовного дела есть записи прослушек разговоров Удалова с «подельниками» Шлякова, которые предложили экс-сенатору поработать главой администрации Чеховского района Московской области и уже с этой должности катапультироваться в губернаторское кресло. Но Удалов, по всей видимости, посчитал должность руководителя района недостойной для себя и отказался.

Сергей Шляков. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

Когда стало понятно, что губернатором Ярославской области ему все-таки не стать, Удалов начал требовать возращения аванса, но вскоре догадался, что деньги ему не вернут, тогда и написал заявление в полицию.