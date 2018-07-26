Требуете невозможного

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23 июля ЦИК получил документы КПРФ по инициированию всероссийского референдума о запрете повышения пенсионного возраста.

Первое региональное собрание, необходимое для запуска этой процедуры, коммунисты провели в Москве. На референдум предлагается вынести вопрос «Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»

По закону в течение 10 дней ЦИК должен сообщить, можно ли выносить этот вопрос на референдум. Если ответ будет отрицательным — тема закрывается, и собрания в других регионах уже можно не проводить.

Если он будет положительным — надо будет провести собрания в более чем половине регионов. Но и это вовсе не гарантирует, что референдум — впервые после декабря 1993 года — состоится.

Юристы и «принцип сапера»

У темы два измерения: юридическое и политическое.

В юридическом измерении проведение общероссийских референдумов — чрезвычайно сложный квест, где «мины» подстерегают на каждом шагу.

При этом инициатор референдума, как сапер — ошибается только один раз. Любая ошибка — фатальна, и влечет за собой прекращение процедуры.

В соответствии с федеральным конституционным законом «О референдуме РФ», для «запуска» процедуры надо создать не инициативную группу референдума, нет, а группу граждан, которые выдвигают предложение об образовании этой инициативной группы. Эта группа должна уведомить все региональные избиркомы о намерении провести собрания для создания «региональных подгрупп» инициативной группы.

На собрании региональной подгруппы должно присутствовать не менее 100 человек, имеющих место жительства в данном регионе. Собрание должно создать региональную подгруппу, утвердить формулировки вопроса (или вопросов) референдума, принять решение об образовании инициативной группы по проведению референдума и назначить из своего состава уполномоченных представителей региональной подгруппы. При этом, — что самое существенное, — закон требует, чтобы подписи участников собрания были заверены нотариально.

Что требует как приличных расходов, так и целой группы нотариусов — один нотариус будет заверять сто подписей очень долго.

Далее ходатайство о регистрации региональной подгруппы (за подписями уполномоченных представителей) направляется в региональный избирком. Туда же передается протокол регистрации участников собрания, протокол самого собрания, доверенности, оформленные на уполномоченных представителей региональной подгруппы, и список членов региональной подгруппы и уполномоченных представителей «в печатном и машиночитаемом виде по форме, установленной ЦИК РФ». Наконец, в региональный избирком еще надо представить «письменные заявления членов региональной подгруппы о согласии быть членами инициативной группы по проведению референдума».

В общем, куча бумаг, которую избирком в течение проверяет на соответствие требованиям закона, и либо регистрирует подгруппу, либо отказывает ей. Оснований для отказа — два: либо документы неправильно оформлены, либо вопрос, который предложен, нельзя выносить на референдум.

Что касается документов — тут-то и работает «принцип сапера».

Как показывает практика (в частности, петербургская, где многократно предлагали провести референдумы, но сделать этого так и не дали), любая ошибка в документах — например, в адресах, датах рождения или паспортных данных членов региональной подгруппы или уполномоченных представителей, приведенных в соответствующем списке, трактуется избиркомом как основание для отказа.

В список из ста человек ошибка вкрадется почти наверняка. И все придется начинать сначала: собрание, протокол, заверение подписей, передача документов в избирком.

Если же говорить о проверке ЦИК, то комиссия, по закону, проверяет соответствие вопроса референдума требованиям, предусмотренным статьей 6 ФКЗ «О референдуме РФ». Что нельзя выносить на референдум?

Вопросы об изменении статуса регионов, закрепленного Конституцией, о досрочном прекращении или продлении срока полномочий президента или парламента, о проведении досрочных выборов президента или депутатов Госдумы, об избрании, назначении на должность, досрочном прекращении, приостановлении или продлении полномочий лиц, замещающих государственные должности РФ, о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности населения, и некоторые другие вопросы. И, наконец, «вопросы, отнесенные Конституцией РФ и федеральными конституционными законами к исключительной компетенции федеральных органов государственной власти».

Последнее, заметим, при желании позволяет объявить запретным для вынесения на референдум почти любой вопрос.

Кроме того, вопрос, выносимый на референдум, должен быть «сформулирован таким образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, чтобы на него можно было дать только однозначный ответ и чтобы исключалась неопределенность правовых последствий принятого на референдуме решения». Что, как показывает в том числе питерская практика, дает почти неограниченные возможности «задробить» практически любой вопрос, предложенный на референдум, заявив, что его можно «множественно толковать» или налицо «неопределенность правовых последствий».

Таким образом, возможности ЦИК «заблокировать» вынесение на референдум любого нежелательного для властей вопроса, очень широки. Между тем, как только ЦИК даст отрицательный ответ, — собрания в других регионах можно уже не проводить.

Если ЦИК все-таки даст положительный ответ — инициаторы референдума должны в течение двух месяцев провести собрания более чем в половине регионов, затем — провести собрание уполномоченных представителей региональных подгрупп и направить в ЦИК обращение с ходатайством о регистрации инициативной группы по проведению референдума и вопроса референдума. После чего ЦИК в течение 10 дней проверяет документы, и регистрирует или не регистрирует инициативную группу.

В случае регистрации группа идет собирать в течение 45 дней 2 миллиона подписей граждан за назначение референдума, причем в одном регионе можно собрать не более 50 тысяч подписей. Эти подписи поступают в ЦИК, и если в подписных листах не более 5% брака (это условие трудновыполнимо — обычно, в связи с человеческим фактором, брак бывает на уровне 10%), референдум должен быть назначен.

Политика — это вопрос денег

Теперь — о политическом измерении темы референдума.

О том, что российская власть уже четверть века блокирует любые референдумы в стране (кроме тех, что проводятся «сверху», например — для укрупнения регионов), хорошо известно. Предлоги — любые: от неправильного оформления документов, и до невозможности выносить на референдум предложенные вопросы.

В результате — за редчайшими исключениями — ни одна инициативная группа регионального или федерального уровня не сумела дойти даже до сбора подписей граждан.

Почему? Да потому, что обычно «снизу» на референдум предлагается вынести какой-либо вопрос, который власть, вопреки мнению граждан, решить в их пользу не хочет. Значит, референдум надо запретить.

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Если говорить о «пенсионном референдуме», то его результат — с учетом данных социологов и наблюдаемых общественных настроений, — сомнений не вызывает. Никакая государственная пропаганда здесь не поможет: люди очень хорошо понимают, когда залезают к ним в карман.

Значит, скорее всего, власть постарается не допустить не только проведения референдума (что станет огромным политическим подарком коммунистам), но даже и сбора подписей за его проведение — что само по себе превратится в серьезную «антикремлевскую» акцию.

Аргументы, которые приходится слышать, — мол, Кремль не решится отказать КПРФ в референдуме, это вызовет большой скандал, — как представляется, не очень обоснованы: очень даже решится.

Слишком большие деньги поставлены на карту, чтобы рисковать их потерей из-за какого-то там народного волеизъявления.

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Впрочем, теоретически возможен и другой вариант — процедуру референдума позволяют довести до определенного этапа — например, до сбора подписей, а потом торжественно объявляют, что власть прислушалась к народу и отменяет или существенно корректирует свои планы. Например, отодвигает их лет на десять. Те самые, которые, как недавно заявил президент, вполне можно прожить и без повышения пенсионного возраста.