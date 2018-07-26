Матрос сошел с корабля

Утром 26 июля сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в «Единой России» сообщили, что Сергей Железняк уходит с поста заместителя секретаря генсовета правящей партии. Железняк был в числе тех единороссов, кто не пришел на заседание по законопроекту о повышении пенсионного возраста. В партии официальной причиной назвали больничный депутата.

Мандата Железняк не лишился, но пост замсекретаря генсовета потерял.

Эксперты считают, что его отставка назревала давно и что несогласие с «пенсионной реформой» — лишь повод уйти «победителем» в глазах общественности.

Сам Железняк не отвечает на звонки и никак еще не комментирует ни свое отсутствие на заседании, ни саму отставку, которая, как сообщается, оформлена «по собственному желанию». РБК, ссылаясь на источники в партии, сообщает, что незадолго до первого чтения Железняк встречался с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком и сообщил ему, что уйдет в отставку. Ситуация якобы стала неожиданной для руководства партии. Политолог Николай Петров, напротив, считает, что «пенсионная реформа» — лишь удобный повод, и скорая отставка была очевидна для всех:

— Уход Железняка действительно назревал. Происходит реконфигурация руководства «Единой России» в силу тех замен, которые произошли в Кремле и в руководстве партии. Вряд ли Железняк не смог себя заставить проголосовать, как все, за «пенсионную реформу». Мы видели, насколько он верный и лояльный солдат партии.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассказал «Новой», что Железняк в последнее время «был не на пике карьеры». Но действия депутата все же были согласованы с руководством:

«Требовалось оттранслировать сигнал — на руководящих постах в партии должны быть лояльные (хотя бы внешне) «пенсионной реформе».

Политолог Аббас Галлямов убежден, что подобные истории обычно появляются на стыке личных и общественно-политических причин, когда из-за испорченных отношений с начальством человек понимает, что ему нужно уходить, он начинает искать повод:

— Сейчас этот повод искать не надо. Несогласие с непопулярной «антинародной» реформой — отличный вариант, который позволяет уйти с высоко поднятой головой и ощущением собственной правоты. Каковы бы ни были реальные причины, из-за которых решил уйти Железняк, политически он выглядит победителем.

Интересно, что остальные депутаты от «Единой России», которые не присутствовали на первом чтении законопроекта, не привлекли такого внимания, как Железняк. Хотя, например, Юрий Борцов, Виктор Игнатов, Олег Колесников — тоже официально заболели. Единственным человеком в партии, который публично выступил против, стала Наталья Поклонская. В отношении нее уже разрабатываются дисциплинарные меры, об этом сообщил замруководителя фракции Адальби Шхагошев. Поклонская сейчас занимает пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Наказания депутатов за их отклонение от партийного курса не повлияют на внутреннюю атмосферу и моральный дух партии, говорит политолог Глеб Павловский:

— «Единая Россия» не представляет собой какого-то сплоченного идейного организма или организации, объединенной общей позицией. Она в принципе может разворачиваться в любую сторону. Для нее, конечно, тяжелый удар — сюжет с «пенсионной реформой». Партия поддерживает видимость постоянного популистского контакта с населением. А к аппаратным изменениям она подходит абсолютно легко.

По мнению Павловского, Железняк хочет сохранить свою репутацию, уйдя в отставку самостоятельно, чтобы в дальнейшем, возможно, занять более перспективное положение: