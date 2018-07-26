Матрос сошел с корабля

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Депутат Железняк оставил высокий пост в «Единой России», но сохранил мандат и политические перспективы
Фото: РИА Новости
Татьяна Васильчуккорреспондент
Утром 26 июля сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники в «Единой России» сообщили, что Сергей Железняк уходит с поста заместителя секретаря генсовета правящей партии. Железняк был в числе тех единороссов, кто не пришел на заседание по законопроекту о повышении пенсионного возраста. В партии официальной причиной назвали больничный депутата.
Мандата Железняк не лишился, но пост замсекретаря генсовета потерял.
Эксперты считают, что его отставка назревала давно и что несогласие с «пенсионной реформой» — лишь повод уйти «победителем» в глазах общественности.
- — Уход Железняка действительно назревал. Происходит реконфигурация руководства «Единой России» в силу тех замен, которые произошли в Кремле и в руководстве партии. Вряд ли Железняк не смог себя заставить проголосовать, как все, за «пенсионную реформу». Мы видели, насколько он верный и лояльный солдат партии.
Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов рассказал «Новой», что Железняк в последнее время «был не на пике карьеры». Но действия депутата все же были согласованы с руководством:
«Требовалось оттранслировать сигнал — на руководящих постах в партии должны быть лояльные (хотя бы внешне) «пенсионной реформе».
Политолог Аббас Галлямов убежден, что подобные истории обычно появляются на стыке личных и общественно-политических причин, когда из-за испорченных отношений с начальством человек понимает, что ему нужно уходить, он начинает искать повод:
- — Сейчас этот повод искать не надо. Несогласие с непопулярной «антинародной» реформой — отличный вариант, который позволяет уйти с высоко поднятой головой и ощущением собственной правоты. Каковы бы ни были реальные причины, из-за которых решил уйти Железняк, политически он выглядит победителем.
Интересно, что остальные депутаты от «Единой России», которые не присутствовали на первом чтении законопроекта, не привлекли такого внимания, как Железняк. Хотя, например, Юрий Борцов, Виктор Игнатов, Олег Колесников — тоже официально заболели. Единственным человеком в партии, который публично выступил против, стала Наталья Поклонская. В отношении нее уже разрабатываются дисциплинарные меры, об этом сообщил замруководителя фракции Адальби Шхагошев. Поклонская сейчас занимает пост заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Наказания депутатов за их отклонение от партийного курса не повлияют на внутреннюю атмосферу и моральный дух партии, говорит политолог Глеб Павловский:
- — «Единая Россия» не представляет собой какого-то сплоченного идейного организма или организации, объединенной общей позицией. Она в принципе может разворачиваться в любую сторону. Для нее, конечно, тяжелый удар — сюжет с «пенсионной реформой». Партия поддерживает видимость постоянного популистского контакта с населением. А к аппаратным изменениям она подходит абсолютно легко.
По мнению Павловского, Железняк хочет сохранить свою репутацию, уйдя в отставку самостоятельно, чтобы в дальнейшем, возможно, занять более перспективное положение:
- — Я думаю, Железняк чувствует, что страна вступает по всем признакам в период транзита власти. Он не хочет обслуживать непопулярные меры. Кремль не считается с репутацией людей. Поэтому при необходимости он их легко сжигает по каким-то случайным поводам. Так же, как они сожгли внутрипартийную репутацию Исаева, заставив его выступать за «реформу» (единоросс Андрей Исаев может лишиться поста заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России из-за поддержки реформы. — Ред.). Железняк дистанцируется. Но он вряд ли уйдет далеко.