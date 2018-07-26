Пахарь вышел в князи

22-летний полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин после успешного выступления на ЧМ-18 подписал контракт с «Монако» (владелец — российский олигарх Дмитрий Рыболовлев). Другим вариантом мог стать «Челси» (владелец — российский олигарх Роман Абрамович)

По данным «Спорт-Экспресса», сумма трансфера составила 30 миллионов евро, что стало самым дорогим приобретением игрока российской сборной. Чуть больше — около 34 миллионов евро — потратили все клубы российской премьер-лиги вместе взятые на покупку новых игроков перед стартующим в конце июля чемпионатом России. Зарплата Головина в клубе составит два миллиона евро в год, в ЦСКА он получал в два раза меньше — 600-800 тысяч евро. По условиям контракта, армейский клуб также сможет претендовать на процент от последующей продажи футболиста.

Информация о возможной покупке Головина появилась еще до начала чемпионата мира по футболу. Интерес к футболисту проявили итальянский «Ювентус», английские «Челси» и «Эвертон». После ЧМ-2018, на котором Россия показала лучший результат в истории, выйдя в четвертьфинал турнира, Головин, как и многие игроки российской сборной, подорожал в цене — еще месяц назад он стоил около 16 млн евро.

Как рассказал вице-президент «Монако» Вадим Васильев, вопрос о переходе был решен «в самый последний момент». Предложение французов оказалось более выгодным для ЦСКА и «более понятным спортивным проектом для игрока».

Шансы Головина раскрыться в «Монако» выше, чем в «Челси», так как у англичан «перегружена» линия полузащиты — это значит, что там у Головина было бы меньше шансов на попадание в основной состав, рассуждает Вадим Васильев.

Что ждет в Монако?

По мнению футбольного агента, президента «СА-Футбольного агентства» Алексея Сафонова, для Головина переход в «Монако» лучше, чем в «Челси» или «Ювентус».

««Челси» — это космический уровень, а «Монако» — трамплин для перехода в более сильные клубы. Головин был одним из лучших на ЧМ в составе нашей сборной и заслужил этот переход. Он уезжает в молодом возрасте, а значит, быстрее адаптируется», — рассказал Сафонов.

«Видно, что он пахарь, не тусовщик. Головин выделяется своей отдачей, в чемпионате у него одни из лучших показателей по бегу, объему работы, в том числе черновой работы,» — делится наблюдениями Сафонов.

В «Монако» попросили не ждать сразу слишком многого от игрока, которому только предстоит адаптироваться к новому чемпионату и стране. «Новый язык. Для этого всего нужно время. Мы обязательно поможем ему. Но какой-то период ему понадобится. Как я уже сказал, этот сезон следует рассматривать как переходный в его карьере», — сказал вице-президент «Монако».

Васильев признался, что при покупке Головина в клубе опасались, что опыт будет таким же неудачным, как и прошлые приобретения россиян заграничными клубами.

В 2008 году после успешного выступления национальной сборной на Евро (Россия стала бронзовым призером), интерес к российским игрокам также вырос на мировом уровне. Однако ни звезда той сборной Андрей Аршавин, перешедший в английский «Арсенал», ни до настоящего времени самый дорогой игрок России Юрий Жирков, которого «Челси» купили у ЦСКА за 21 миллион евро, не смогли закрепиться в этих клубах.

Аршавина, которого спустя три сезона в «Арсенале» называли «самым незаинтересованным игроком английской лиги», арендовал родной «Зенит», а потом и вовсе перешел в казахстанский клуб «Кайрат».

Жирков после возвращения в Россию (он провел в «Челси» полтора сезона) построил более успешную карьеру и даже сыграл за национальную сборную на домашнем чемпионате мира.

Как отметил футбольный агент Алексей Сафонов, приживется ли Головин в новой стране — зависит от многих факторов: возраста, тренера, отношения игрока к тренировочному процессу — «одно дело в Росси играть, а в иностранных чемпионатах надо каждый день доказывать, что ты лучший».

«Жирков поиграл в «Челси», но, наверное, он более домашний человек. Необходимо сразу, как уезжаешь, начать изучать язык. Кто-то нормально к этому адаптируется, а кто-то тяжело переносит смену среды, психологически не справляется», — сказал эксперт.

По его мнению, более-менее удачный переход в иностранный чемпионат был у Романа Павлюченко (Тотенхем) и Павла Погребняка (Штутгарт, Фулхэм и Рединг), которые несколько лет играли за рубежом и «забивали много мячей».

справка Александр Головин в матче против сборной Египта. Фото: Влад Докшин / «Новая газета» Александр Головин родился в семье шахтера в Кемеровской области, где и начал заниматься футболом. В подростковом возрасте перешел в футбольную школу клуба «Металлург-Запсиб», а когда ему было 16, перешел в московский ЦСКА и три года провел в молодежном составе. В основной команде игрок дебютировал в марте 2015 года в матче чемпионата России против «Мордовии». В составе армейского клуба футболист стал чемпионом России, дважды выигрывал серебро российского чемпионата. В июне 2015 Головин был вызван в сборную России и в первом же матче — против Белоруссии — забил гол, а со следующего сезона стал выходить на поле за национальную команду с первых минут матча. На минувшем чемпионате мира по футболу Головин провел четыре матча, забил мяч и сделал две голевых передачи. Футбольный клуб «Монако», который базируется в одноименном княжестве, выступает во французском футбольном чемпионате. «Монако» восемь раз становился чемпионом Франции (последний раз в 2017 году) и пять раз выигрывал Кубок страны. Командой владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев.

Кто следующий?

По подсчетам «Спорт-Экспресса», сейчас за рубежом (не считая стран СНГ и низших дивизионов) выступают 23 футболиста с российским гражданством. Большинство из них играют за клубы нетоповых лиг — чешской, финской, кипрской и т.д.

Согласно данным спортивных СМИ, в последнее время зарубежные клубы стали чаще проявлять интерес к российским игрокам. Наиболее вероятная следующая покупка — бразилец с российским гражданством Марио Фернандес (ЦСКА): о его покупке думали «Валенсия» и «Интер». Однако, как пишет «Спорт-Экспресс», испанская команда уже отказалась от покупки Фернандеса, потому что ищет защитника более оборонительного плана. В то же время миланскому клубу очень нужен новый защитник.

Марио Фернандес (справа). Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Не остался незамеченным прекрасно проявивший себя на ЧМ-2018 Артем Дзюба — его кандидатуру рассматривают «Кардифф», «Уотфорд» и «Шанхай Шеньхуа». Но футбольные эксперты сходятся во мнении, что пока российскому нападающему лучше остаться в «Зените».

К защитнику сборной России и «Спартака» Илье Кутепову также присматривается ряд клубов, среди которых «РБ Лейпциг», «Боруссия» Менхенгладбах, «Вест Хэм» и «Лион». В «Спартаке» эту информацию опровергают.

«Что там пишут, какой Менхенгладбах? Они уйдут, только если будут предложения от топ-клубов. Зачем сидеть в запасе в Гладбахе?» — сказал владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Из тех, кто «проходит» по возрасту и могут уехать — Зобнин, Кузяев, возможно, Фернандес — это наиболее яркие игроки. Дзагоева надо было продавать 3-4 года назад», — считает Алексей Сафонов.