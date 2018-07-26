Суды минируют Серпуховской район

Александр Шестун по видеосвязи из СИЗО. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Пока еще формально глава Серпуховского района Александр Шестун, выступая в Басманном суде по видеоконференцсвязи, был налысо побрит, но выглядел азартно. Жалоба его защиты на незаконность возбуждения уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ (она формально допускает судебное обжалование действий предварительного следствия) ничего неожиданного не сулила, но судья Елена Николаева ради ускорения процесса объединила для рассмотрения в одном и том же заседании 4 жалобы Шестуна:

на незаконное возбуждение дела (основная жалоба);

на отказ следователя забрать иностранный паспорт (исключая возможность скрыться);

отказ вернуть часы;

отказ в предоставлении свиданий: 1) с женой, 2) с нотариусом, чтобы заверить доверенность на выполнения от имени Шестуна действий, необходимых для его регистрации кандидатом на очередных выборах главы района 9 сентября 2018 года.

Сегодня собака зарыта именно здесь. По основному делу о злоупотреблении должностными полномочиями сюрпризов ждать пока не стоит, а о возможности обвиняемого (то есть пока еще не осужденного) баллотироваться в мэры организаторы всей комбинации не то чтобы забыли (Шестун был задержан ранним утром дня объявления о выборах), но, видимо, посчитали, что этот «технический» вопрос впрягшиеся «силовые структуры» уж как-нибудь решат. Но это оказалось не так просто. Необходимость согласия следователя на использование гражданином пассивного избирательного ни из каких законов не вытекает, и в этом жалобы Шестуна, его жены и защиты поддержали омбудсмен Татьяна Москалькова, глава СПЧ Михаил Федотов и глава ЦИК Элла Памфилова. Заверить доверенность для этой цели мог бы (и, пожалуй, даже обязан был) и начальник следственного изолятора — поэтому, когда руководство СИЗО-5 («Водник») исчерпало возможности сопротивления, Шестун 18 июля был срочно переведен в «Лефортово», куда из-за нехватки кабинетов неделями не могут попасть даже адвокаты, а уж с нотариусом и подавно.

Письменный ответ на просьбу разрешить «свидание» с нотариусом следователь Видюков обещал дать в установленные сроки (через месяц). Однако и этот срок со дня подачи первой жалобы как раз истек, и жалоба в суд в порядке ст. 125 УПК поставила следствие в положение «цугцванг»: у судьи не было бы иного выхода, кроме как признать его бездействие незаконным. Поэтому явившийся в суд второй следователь (Писарев) в ответах на вопросы суда показательно тупил и, наконец, предъявил судье копию ответа Шестуну, который был ему отправлен по почте 25 июля — то есть ровно накануне заседания.

Дочь Александра Шестуна Мария машет отцу по видеосвязи в суде. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Тут надо пояснить, что если в основном деле придется спорить об оценке доказательств, то незаконность отказа Шестуну в возможности баллотироваться 9 сентября слишком очевидна. Это ответвление от «корня» ведет прямиком в Конституционный суд РФ и в ЕСПЧ, причем с понятным результатом. Конечно, судей и следователей это сегодня не так уж и пугает, но и светиться в такой истории тоже неохота — мало ли как история повернется.

Все эти 4 жалобы Шестуна были назначены к рассмотрению еще на 20 июля, предполагалось даже его личное участие, но что-то «не доставили», конференцсвязь тоже оказалась «занята», и слушание перенесли еще на неделю — по совпадению это позволило следствию предъявить ответ защите: что вы, против нотариуса никто никогда не возражал. Судья даже позволила защите снять с этого ответа фотокопию телефоном, и, удаляясь отписывать решение, сказала уже явно не для протокола: «Ну, я думаю, защите следствие этот документ тоже предоставит?».

В 19 часов 30 минут в четверг судья Николаева объявила решение: отказать в удовлетворении всех 4-х жалоб защиты Шестуна, включая жалобу на отказ следователя разрешить «свидание» с нотариусом: он же «не возражает».

Для защиты и жены Шестуна следователь Писарев лишнюю копию ответа в суд не прихватил. Сумеют ли они получить ее в пятницу 27 июля, когда фактически (формально — 28-го, в субботу) регистрация кандидатов в Серпуховском районе прекращается, мы сегодня не знаем.

В течение пятницы, 27 июля, жена и защита предпримут последнюю попытку штурма СИЗО «Лефортово» с нотариусом. Скорее всего, она будет так же бесплодна, как и предыдущие две: не для того сажали.

Однако недопуск Шестуна на выборы поставит под вопрос их легитимность не только в самом Серпуховском районе, но и в целом по Московской области.

Александр Шестун обещает с понедельника объявить голодовку, а сохранившие ему верность помощники и даже помощницы в знак солидарности с узником налысо побрились. Старшая дочь (красавица) эту экзекуцию над собой пока перенесла (я надеюсь, вняв и моему совету тоже). Это, конечно, уже цирк. Ну а Басманный суд — разве не цирк?