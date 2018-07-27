Без var, но с Гавром

28 июля стартует 28-й чемпионат России по футболу. Представляем 8 интриг уникального первенства, в которое вливается красноярский «Енисей» и, возможно, пиво. Логотипом турнира, получившего свежее название РПЛ (российская премьер-лига вместо бывшей РФПЛ), стал медведь с горящими глазами и пятиугольным носом. И все это летне-осенне-зимнее действо, для которого Лига закупила 50 красных мячей, будет показывать новый канал «МАТЧ Премьер». И никаких видеоповторов!

Интрига № 1. Прокачает ли наш футбол Гавр?

Фото: РИА Новости

В субботу в 6 утра на частоте канала «Наш футбол» начнет свое вещание «МАТЧ Премьер», который обещает «полностью перевернуть представление зрителя о российской игре». 240 матчей в прямом эфире, поединки Кубка страны, товарищеские встречи и прочая европейская развлекуха — все это ожидает тех подписчиков, кто не пожалеет 219 рублей в месяц. Руководство проектом доверили Гавриилу (Гавру) Гордееву, резиденту Comedy Club, занимавшему ранее пост директора Comedy Radio и канала ТНТ4. «Я не собираюсь вмешиваться в футбол с точки зрения спортивной истории, с точки зрения шоу — да», — заявил новый босс. А болельщики уже всерьез задаются вопросом: «Будут ли комментировать Харламов и Батрутдинов?» И шутят: «Рулил Гаврила «МАТЧ Премьером», Гаврила Тине помогал».

Интрига № 2. Что ждет ЦСКА без Березуцких, Игнашевича и Головина?

Фото: РИА Новости

Вице-чемпион России одним махом лишился всей оборонительной линии, ушедшей на пенсию, а Виктор Васин по-прежнему травмирован. Не исключена продажа «нового русского» Марио Фернандеса. Плюс ко всему клуб покинули Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Георгий Миланов, Ахмед Муса и тренер по физподготовке Паулино Гранеро. Константин Кучаев на больничном до зимы. Переходит в «Монако» Александр Головин. В общем, Виктору Гончаренко нужно собирать и строить новую красно-синюю армию, которую ждет очередной европейский поход. А Евгений Гинер, порадовавший болельщиков тем, что деньги в команде есть, озвучил новые цели: «Победа в чемпионате и выход из группы в Лиге чемпионов».

Интрига № 3. Доиграет ли сезон «Анжи»?

Фото: РИА Новости

В прошлом сезоне «Анжи» по спортивному принципу вылетел из элиты, уступив по итогам стыковых матчей место «Енисею», но не по спортивному почти тут же и остался, потому что пермский «Амкар» погиб от безденежья. Однако у махачкалинцев, сокративших до предела штаб и переехавших в маленький офис на «Анжи-Арене», материальных проблем меньше не стало. Новый гендиректор Олег Флегонтов даже не знает точно, из каких источников будет пополняться бюджет клуба, так как вопросы финансирования по-прежнему находятся в ведении президента Османа Кадиева. Короче, нет никаких гарантий, что южане доживут до 30-го тура.

Фото: РИА Новости

Интрига № 4. Семак в «Зените»

В Санкт-Петербурге произошел очередной переворот сознания. В город на Неве вернулся после командировки в Уфу Сергей Семак. Но уже в качестве главного тренера. Долгое время самый уважаемый человек в российском футболе (единственный игрок, становившийся чемпионом страны в составе трех команд) скромно и незаметно помогал в «Зените» Спаллетти, Виллаш-Боашу и Луческу, а в сборной — Фабио Капелло. И вот теперь ему самому предстоит решать, что делать с Дзюбой, как мотивировать Кокорина и куда девать аргентинскую диаспору. Помогать отцу восьмерых детей «воспитывать» самую дорогую игрушку «Газпрома» будут Анатолий Тимощук,

Игорь Симутенков и Мария Бурова, тренер-реабилитолог, которая отлично умеет восстанавливать футболистов. Букмекеры, кстати, не сомневаются, что «Зенит» вернет себе в мае 2019-го чемпионскую корону.

Интрига № 5. Станет ли «Енисей» с Аленичевым грозой авторитетов?

«Не хочется повторять историю отдельных клубов, которые, проведя годик в премьер-лиге, затем с грохотом скатывались вниз, прямиком во второй дивизион», — сказал директор красноярцев Денис Рубцов. «Енисей» воспользовался гибелью «Амкара» и заманил в Сибирь великолепную пермскую пятерку: Павла Комолова, Михаила Костюкова и легионеров Фегора Огуде, Петра Занева и Дарко Бодула. К тому же под крыло Дмитрия Аленичева, мечтающего доказать, что провал со «Спартаком» был случайностью, перебрался вратарь Давид Юрченко, благодаря которому «Тосно» выиграл Кубок России-2018. Невероятно, но факт: в успех дебютанта верит даже экс-защитник «МЮ» и «Ювентуса» Патрис Эвра, записавший видеоролик со словами: «Вперед, «Енисей»! Не подведите меня!»

Интрига № 6. Чей джокер окажется круче?

На сегодняшний день клубы РПЛ в общей сложности приобрели футболистов более чем на 30 миллионов евро. Четверка самых дорогих переходов выглядит так: Кристиан Куэва и Урош Спаич («Краснодар» — 8 и 6 млн евро, соответственно), Самюэль Жиго (Спартак» — 8 млн евро), Хёрдур Магнуссон (ЦСКА — 2,8 млн евро). Но эксперты самыми мощными сделками считают переход на правах аренды 28-летнего поляка Гжегожа Крыховяка из «ПСЖ» в «Локомотив» и возвращение Александра Бухарова в «Рубин». Наделал много шума и «побег» Александра Ташаева из Новогорска в Тарасовку. Бело-голубые даже судились с хавбеком, но тщетно. «Я благодарен «Динамо», но в «Спартаке» я вырасту как футболист», — отметил юный талант, якобы самостоятельно заплативший бывшему клубу компенсацию в размере 1,5 миллионов евро.

Интрига № 7. Пиву быть?

После окончания чемпионата мира ФИФА демонтировала со всех стадионов систему видеоповторов (VAR). А поскольку только «Краснодар» и «Спартак» изъявили желание за свои деньги купить все необходимое оборудование, внедрение системы в сезоне-2018/2019 ждать не стоит. А вот по поводу продажи пива на аренах идут дебаты. Глава Татарстана Рустам Минниханов лично обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос. За долив на аренах ратует и руководитель Лиги Сергей Прядкин: «Я борец с алкоголизмом, но это атрибут боления. Пиво, мясо…»

Интрига № 8. Повторит ли Семин золотой трюк?

Фото: РИА Новости

Помните, какой хитрый черкизовский маршрут проложил Юрий Палыч в первенстве-2018? Немолодому «машинисту» и его «Локомотиву» с травмированными лидерами прочили место в пятерке, а он взял да и обогнал всех, несмотря на тотальные разногласия с президентом Ильей Геркусом. Но теперь все изменится. Настрой на Фарфана и его партнеров с первого тура даже у аутсайдеров будет запредельным, а спрос с команды-чемпиона, как известно, всегда выше. К тому же «Локомотив», фактически сохранивший прежний состав, ждет борьба на два фронта. Сам Семин обозначил задачу предельно просто: «Отступать негоже. Нужно не останавливаться на достигнутом и достойно представить Россию в главном турнире Старого Света». «Железнодорожники» откроют сезон 27 июля матчем с ЦСКА за Суперкубок.