Тяжело на сердце

Представляем историю из собрания Русфонда, старейшего благотворительного фонда в России, который уже 21 год помогает тяжелобольным детям. Это обычный семейный портрет и простой рассказ о том, как люди преодолевают самое сложное, что может быть в жизни, — недуг собственных детей.

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Жизнь, так бывает, прижимает, что уже и не разберешься, где тут хорошие новости, а где кошмар. Иногда кажется, это одно и то же. Вот от Динары Фаизовой муж ушел к другой, требовал собрать вещи и освободить дом, мать сломала шейку бедра, перестала ходить, да еще выяснилось, что у младшей дочери Радмилы порок сердца. Никто никогда не находил ничего подозрительного, а тут вдруг оказывается, что у ребенка в межпредсердной перегородке отверстие — и оно увеличивается, нужна срочная операция. Впору выть от отчаяния, но вот что странно: бывший муж вдруг начинает помогать, через Русфонд удается собрать деньги на оплату окклюдера, которым врачи закрывают отверстие в сердце Радмилы. Как понять, что все это значит, и отличить то, чего не хочешь, от того, что тебе действительно нужно? Об этом мы разговариваем с Динарой Фаизовой.

«Мама родила меня здесь, в Уфе, когда ей было 42 года. А теперь, получается, я одна ухаживаю за ней, старший мой брат лет 20 назад пропал без вести — криминальные были времена. И сейчас времена для нас наступили тяжелые, особенно последний год. Мама сломала шейку бедра, сделали ей операцию, я ее привезла к себе, неходячую, и вся она теперь на мне. А тут еще весной узнаю, что у Радмилы вот это все — порок сердца, нужна срочная операция.

Состояние у меня было… Как сказать? Не очень. Если начистоту — ужас. Вот мы живем в доме моего бывшего мужа. Пятнадцать лет мы с ним были вместе, у нас две дочери, София и Радмила. Три года назад он ушел к другой женщине. Нельзя про других людей ничего плохого говорить, но так получилось, что у нас тут был настоящий ад. Она добивалась, чтобы нас с детьми выгнали из этого дома. Тяжело. И я вот даже не знаю, ничего же просто так не происходит в жизни. Из-за этой ситуации с Радмилой все вдруг изменилось.

Получилось как. Она занималась у меня спортивной гимнастикой с четырех лет. И вот год назад был медосмотр серьезный, когда начались в мире проблемы с российскими спортсменами. Мы вставали в пять утра, ездили проверяться. И вот говорят: да у вас же с сердцем проблемы. Назначили лекарства. Мы их пропили, потом еще. Но в итоге весной в кардиоцентре нам сказали: все, надо оперировать. Отверстие в межпредсердной перегородке быстро увеличивается, пошел сильный сброс крови.

Я обратилась за помощью в покупке окклюдера в Русфонд. И знаете, когда пошла вся эта шумиха, когда нас показали здесь по телевизору, вдруг как будто свет в оконце. Появились бабушки, дедушки, отец ребенка. Забота, переживания. Все успокоилось, улеглось. Я обычно молчу всегда про такие вещи, а тут прям говорю: «Вот Бог как все устраивает. Видать, он все-таки заботится о нас».

Когда мы легли в больницу, врачи провели контрольный осмотр и говорят: «Поздно. Мы не сможем поставить вам окклюдер. Отверстие за это время так увеличилось, что он туда не встанет». А потом нас посмотрел главный там специалист и сказал: «Ладно, попробую, возьмусь. Если не получится, я окклюдер обратно вытащу — и мы назначим операцию на открытом сердце». Деваться было некуда, я себя чувствовала как робот, на все была согласна. Но, слава богу, все получилось. После операции о гимнастике, конечно, пришлось пока забыть. Радмила скучает. Но говорит: я теперь, наверное, песни и музыку буду писать.

А я, наверное, буду счастливой. Я, знаете, родилась с глазами разного цвета. Мне в садике и в школе всегда говорили: ой, Динара, ты такая счастливая будешь! Так что у меня другого выхода нет. Надо просто, наверное, пораньше вставать и побольше делать».

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Благотворительный фонд Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в «Коммерсантъ». Решив помочь, вы сами выбираете на rusfond.ru способ пожертвования. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,792 млрд руб. В 2018 году (на 19.07.2018) собрано 858 536 151 руб., помощь получили 1249 детей. С начала проекта Русфонда в «Новой газете» (с 25.02.2016) читатели «Новой газеты» помогли (на 24.07.2018) 107 детям на 555 608 руб.

ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

София Бруз, 7 лет, миопия, астигматизм, сходящееся косоглазие, требуется хирургическое лечение. 134 887 руб.

Дочка родилась намного раньше времени и сразу попала в реанимацию. У нее обнаружили менингит, язвенный энтероколит и внутрижелудочковое кровоизлияние головного мозга, а на третий день развилась водянка. Состояние было крайне тяжелым. Мы решили сделать все, чтобы спасти нашу долгожданную дочку. Лечение, реабилитация, занятия дали результат. Сейчас София ходит в обычный детский сад, где ей помогает индивидуальный помощник. Она очень контактная и развитая девочка, но ей сильно осложняют жизнь серьезные проблемы со зрением. Врачам удалось частично восстановить Софии зрение, а вот косоглазие пока победить не удалось. В прошлом году дочке за счет госбюджета провели два курса хирургического лечения, после которого угол косоглазия уменьшился, острота зрения повысилась до –1,5 на обоих глазах. Но врачи говорят, что дочке нужно еще два завершающих этапа хирургии. Но операции платные и дорогие, а у нас уже нет возможности собрать нужную сумму. Прошу о помощи!

Александр Бруз, папа Софии, Москва

ПОМОЧЬ СОФИИ БРУЗ

Реквизиты для помощи

Благотворительный фонд Русфонд

ИНН 7743089883

КПП 774301001

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва

К/с 30101810200000000700

БИК 044525700

Назначение платежа: организация лечения, фамилия и имя ребенка (НДС не облагается). Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью. Вы можете также помочь детям, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app, или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ФОНД (FOND) на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС и Теле2 нужно подтверждать отправку SMS.

Адрес фонда: 125315, г. Москва, а/я 110; rusfond.ru

e-mail: rusfond@rusfond.ru

Телефон 8 800 250-75-25 (звонок по России бесплатный, благотворительная линия от МТС), факс 8 495 926-35-63 с 10.00 до 20.00