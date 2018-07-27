Фастфуд вместо черешни

Меньше ли работают нынешние школьники по сравнению с их родителями?

Мы опросили 200 взрослых — представителей среднего класса, жителей крупных городов, чье детство и юность пришлись на 1960–1990 годы ХХ века: какими были их первые заработки, где они начали работать всерьез, когда и как заработали свои первые деньги их дети.

Получается, что работать и поколение отцов, и поколение детей начинает чаще всего с 14 лет (именно с этого возраста подобное позволяется законом). До тех пор — это обычно скорее забава, чем работа, — случайное участие в театральных постановках, съемки в рекламе или в кино. К деньгам, полученным за такую работу, семьи обычно относятся с юмором, а дети тратят их на велосипеды, самокаты, музыкальные устройства. Более ранние заработки у поколения взрослых связаны с семейными заботами и помощью соседям: продажей яблок или персиков из своего сада, сидением с младшими детьми, сдачей бутылок.

Главное отличие поколения старших от поколения младших — в том, как они нашли первую работу. У старших первый опыт обычно связан с организованной государством трудовой практикой для школьников или студентов: трудовыми лагерями, производственной практикой, стройотрядами. Нынешние школьники обычно помогают в работе родителям или находят подработку по друзьям или в интернете.

У старших очень часто первой работой была сельскохозяйственная: на сенокосе, на прополке, скотником. 18 человек упомянули школьные трудовые лагеря: чаще всего там пололи или собирали черешню, но некоторые собирали в Крыму масличную розу и подвязывали виноград.

Первая постоянная работа у многих — производственная практика на фабриках и заводах после 9-го класса (15 человек упомянули работу химика, лаборанта, секретаря-машинистки, контролера ОТК, сортировщицы металлоизделий). В 19 случаях первой работой стала должность секретаря или лаборанта на кафедре вуза после проваленной попытки поступления или на 2–3-м курсе. В 10 случаях — работа в стройотряде. У 14 человек первым заработком оказался газетный гонорар. 9 работали курьерами. 5 — нянечками в детсадах.

11 опрошенных еще в старших классах начали репетиторствовать. Трое в студенчестве стали ездить в лагеря вожатыми.

Поколение детей, судя по родительским ответам, здесь ничем не отличается: так же репетиторствует и вожатовствует. А вот вместо сельских заработков у них теперь городские: чаще всего официантами, курьерами, промоутерами, сотрудниками ресторанов фастфуда, консультантами в торговом зале, собирают данные для соц- и коммерческих опросов. Будущие программисты, переводчики, дизайнеры, художники, музыканты, журналисты и учителя довольно рано начинают работать по специальности. Медики тоже предсказуемо начинают с работы в качестве младшего медперсонала.

В целом, кажется, дети работают не меньше, чем их родители в том же возрасте. Но выбор специальностей у них другой, физического труда меньше, а их работа не организуется государством.

Тему выбора пути продолжают наши материалы на 2-й и 3-й полосах вкладки.

Ирина Лукьянова, «Новая»,

Лиза Ершова, 15 лет

Опрос. Дети

Мой первый опыт

Дарья, 19 лет: «В трудовые отношения я вступила впервые в 14 лет. Я ждала этого возраста, который разрешал мне официально работать. Хотелось почувствовать себя взрослее, хоть чуть-чуть независимей от родителей. Я обратилась в центр занятости, где мне предложили вакансии. Организация, на которую я в дальнейшем стала работать, устраивала различные акции, например: «Против курения». Еще мы служили массовкой на мероприятиях. Наш наставник учил нас командной работе, творческому мышлению. Это было полезным опытом. А еще эта деятельность отразилась в моей трудовой и волонтерской книжках, что, несомненно, плюс».

Екатерина, 17 лет: «В 15 лет я работала курьером в фирме, где работают родители. Устроиться помогла мама. Что это дало? — денежки! Я получила опыт общения в рабочем коллективе, научилась нести настоящую ответственность за выполнения данных мне заданий».

Лиза, 15 лет: «Первый заработок — в 14 лет, бабушкина подруга устроила меня на месяц работать в больницу медсестрой. Я успокаивала маленьких детей, катала ватки, резала пеленки и т.д.».

Сережа, 14 лет: «Это было в 13 лет, я фотошопил фотографии по заказу».

Боря, 14 лет: «Я помог одному мальчику собрать компьютер, а он хорошо заплатил. Это было пару месяцев назад».

Маша, 19 лет: «В 16 — секретарь на конференции. Я курировала различные секции».

Спрашивали

Анна Синицына

и Лиза Ершова

Опрос. Взрослые

Рабочие рубли

Марианна: «Я свой первый рубль заработала лет в 10. К соседям пришла машина с кирпичом. Взрослых, видимо, было мало, а машину надо было отпустить, и мы разгружали эти кирпичи большой детской компанией. Все получили по рублю».

Шамиль: «120 рублей, после 8-го класса месяц отработал дорожным рабочим 1-го разряда, дороги чистил».

Нина: «В 15 лет. Летом после 8 класса. Уборщица на Петрозаводском железнодорожном почтамте. Папа работал там главным инженером. Когда я в первый раз увидела этот огромный цех, я была ошеломлена. Убирать его было очень тяжело и долго. Не знаю, за что мне было такое «счастье». Я никогда не была ленивой: отлично училась и занималась плаванием — тренировки 6 раз в неделю. Но у нас в семье не было принято спорить с отцом. Он сказал, что в воспитательных целях. Это не сработало: в последних двух классах я бросила спорт и стала учиться намного хуже».

Вячеслав: «В 17 лет на первом курсе устроился в трамвайное депо убирать остановки трамваев на маршрутах «Ваганьковское кладбище», «Ипподром». Работа была очень выгодная, занимала 2 часа через день, платили 90 рублей в месяц — почти 2 стипендии».

Юлия: «Мы (5–7 одноклассниц) работали месяц после 8-го класса на кондитерской фабрике. Сначала на автоматах, заворачивающих карамельки в фантики, затем сворачивали картонные коробки под драже (делали мы это в комнате, соседствующей с арахисовым цехом, объедались до тошноты). Пронаблюдали все стадии изготовления карамели, драже, арахиса в шоколаде. Ездили с подругой в лимонадный и ирисный цеха с какими-то поручениями. Тошнило от сладкого так, что мы стали дружно ходить в столовую. Заработала я тогда за июль месяц на полтора билета до Питера на самолете. Было очень приятно, что не совсем за родительский счет еду».

Юрий: «Всерьез — целый месяц — работал после 9-го класса на шинном заводе, упаковывал на специальном станке самолетные шины в полиэтилен».

Спрашивала

Ирина Лукьянова,

«Новая»

Работа есть, ответственности нет

Как я была промоутером

Какое-то время у меня было много денег — мне их дарили. Я их тратила на ненужные вещи. Когда спустя неделю от моих десяти тысяч осталось триста рублей, я задумалась над тем, с каким трудом эти деньги были заработаны, сколько времени и сил в них вложено. До того момента я лишь тратила, а затем я решила, что уже сама могу зарабатывать. Очень приятно осознавать, что это твои деньги и ты имеешь полное право купить на них себе даже то, что родители обычно не одобряют. Еще в сентябре я решила сделать тату. Но это оказалось очень недешево, столько попросить у родителей я не могла. Поэтому решила найти работу и сама накопить на тату.

Работу промоутером я нашла в фейсбуке. Сама позвонила директору фирмы, сама договорилась, но на следующий день проспала. Это такое двойственное ощущение: есть желание заработать, но нет ответственности, нет волнения. Немного колебалась, ехать ли, и все-таки села в такси, добралась почти вовремя. Первые три дня я честно работала, раздавала листовки, иногда я стояла с ними больше, чем нужно. На четвертый день мне немного надоело, я решила выйти позже на полчаса. Через некоторое время я вовсе перестала туда ходить. За мной никто не следил, мне доверяли. Я получала деньги просто так, ни за что. Тогда мне это очень нравилось — беру деньги за то, что ничего не делаю. Я накопила и сделала татуировку. Конечно, пришлось обсудить это с родителями, но, имея собственные деньги, убедить их оказалось легче. Тем более что я была в депрессии, не могла ходить в школу, с трудом готовилась к экзаменам, но на работу эти несколько дней выходить было весело.

В последнее время я думаю о том, правильно ли я поступала, ведь я обманывала людей. Можно ли считать то, что я делала, опытом работы? Мне кажется, нельзя. Работа это не только зарплата, это ответственность, общение с другими людьми, новый опыт, атмосфера. В работе промоутером я этого не нашла.

Женя, 15 лет

Каждый человек — это профессия

Что важно при выборе карьеры, когда отмирает само понятие специализации

Многим школьникам трудно самим выбрать профессию или сопротивляться родительскому выбору. Чем им может помочь наука? Об этом Андрею Петушкову рассказывают президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» Алексей Серебряков и кандидат психологических наук, руководитель отдела профориентации Кирилл Кузнецов

— Что такое профориентация, как и кому она может помочь?

Кирилл Кузнецов

К.К.: Если говорить сухим канцелярским языком — это широкий комплекс мер для помощи самоопределяющемуся человеку любого возраста, но cфокусируемся на школьнике. После окончания школы ему нужно принять решение, что он будет делать дальше. Если он этого не сделает, это сделает за него другой. И эксперты нужны, чтобы помочь школьнику эту траекторию для себя сформировать.

— На что может надеяться человек, который приходит к вам и задает вопрос «кем быть?»

Алексей Серебряков

А.С.: Профориентация — помощник человеку, а не указующий перст, не директива. Учащийся должен принимать решение сам, сам искать себя в мире. Мы можем дать информационную, развивающую, диагностическую поддержку, помочь понять свои способности, хотя это и не всем удается проанализировать. Можем дать информацию о рынке образования сейчас, о том, какие компетенции на нем востребованы, какие профессии будут востребованы в будущем. Но дальше мы передаем инициативу самому клиенту, который должен сделать свой выбор.

— Насколько можно верить онлайн-тестам? Обязательно ли нужно очное собеседование с психологом?

А.С.: Онлайн-тесты — это целое поле методик. Есть очень плохие и вредные. Но есть тонкий слой проверенных и валидизированных методик. Они позволяют человеку понять, к чему он предрасположен, — например, склонен ли работать психологом. Онлайн ты можешь пройти серьезный тест для диагностики — но тогда он должен выполняться под контролем специалистов и после него должна быть консультация по разъяснению его результатов. Так же, как врач может послать тебя на анализ крови, но его результаты тебе ничего не скажут без специальной подготовки, их должен объяснить специалист. Тесты, которые можно пройти в интернете, отвечают на узкие вопросы и могут это сделать качественно. Но если ты хочешь узнать о себе все — нет, так это не работает. Надо понимать, кто разработал тест и откуда он.

— Меняются ли у людей с годами результаты тестирования?

К.К.: Мы проводили такие исследования и проводим сейчас. Мы спрашиваем тех, кто у нас был десять лет назад, где они сейчас работают и удовлетворены ли они своей работой, — и сопоставляем с теми данными, которые у нас были. И видим, что у тех, кто выбрал направление по своей склонности, — у них удовлетворенность работой значимо выше, чем у тех, кто пошел в другую область. И, конечно же, человек со временем меняется, меняются его мотивы и интересы. Интерес к чему-то падает, а к чему-то — возрастает. И это, по сути, дает новую профессию.

— Что делать, если у человека нет ярко выраженных устремлений, а хочется только сидеть дома за компьютером?

К.К.: Это есть в каждом из нас. Каждому организму нужно, чтобы его покормили, уложили спать, чтобы его не напрягали. Но ведет ли это к подлинной удовлетворенности? Нет. Через время это приводит к депрессивным состояниям. Человек — существо способное, он многое может. Когда человек чувствует, что он не реализуется — возникает неудовлетворенность. Реализация важна для каждого человека, важно понимание своей значимости, понимание, что он делает для других что-то полезное.

— То есть если он сейчас лежит и ничего не делает, то, скорее всего, ему это надоест, и он попытается чем-то заняться?

К.К.: Ему это надоест. Но чем дольше он лежит, тем сложнее ему встать. Такого человека надо вытаскивать. Проблема неудовлетворенности собой и социальной неустроенности порождает проблему зависимости — эмоциональной, игровой, даже алкогольной.

— Как родителям правильно вести себя, если их дети не знают, чем заняться?

К.К.: Родителям нужно помочь ребенку сформулировать свои мотивы. Если они видят, что он в чем-то разбирается и у него что-то получается — они могут сказать: дружочек, давай с тобой сходим на день открытых дверей, например, в медицинский, получим там информацию. Со стороны покажется, что это родитель сказал, но родитель всего лишь помог сформулировать ребенку его мотив желания. Чего он хочет добиться в будущем, какие у него способности, что ему к этому нужно подтянуть — и помочь реалистично смотреть на себя.

— Когда ребенок выбирает недостижимую или недостаточно продуманную цель (стать рок-звездой, художником, зарабатывать на Форексе) — как родитель должен себя вести?

К.К.: Хочешь играть на Форексе — играй, но в начале с помощью взрослого, докажи, что можешь так заработать. Если добьешься чего-то — отлично. Если ребенок вкладывает себя в рок-музыку, пренебрегая другим, — мы знаем немало рок-звезд, которые плохо учились в школе. С другой стороны, это опасно: тут немногие реализуют себя. Ребенок делает ставку, а если ты выбираешь одно, то всегда отказываешься от другого. Я думаю, если ребенок учится делать выбор, и это выбор условно положительный (то есть это не деструктивное занятие), — я бы старался аккуратно поддерживать ребенка. Старался бы, чтобы школа была закончена, чтобы оставались запасные ходы. Но если ему это нравится, если он готов вкладываться в музыку, театр, рисование, стрит-арт, — мне кажется, это надо поддерживать. Возможно, это будущая звезда.

— Что можно посоветовать при выборе профиля в школе?

К.К.: Мы часто видим, что один профиль может быть ребенку полезнее, чем другой. Но при этом, если в школе неравномерный уровень преподавания в профилях и, скажем, три профиля — физико-математический, естественнонаучный и гуманитарный — то типичная ситуация, что серьезные гуманитарные дети идут на физико-математический профиль, потому что там лучшие учителя. Правильно ли они делают? С одной стороны, да, потому что там образование лучше, а дополнительные предметы они добирают в свободное время. С другой стороны, нет, потому что им интересно другое. Имеет смысл искать лучшее профильное обучение, даже если выбор ограничен и придется куда-то ездить.

— Сколько раз человек в жизни меняет профессию? Пишут, что в будущем ее будут менять очень часто.

— К.К.: Оно уже так и происходит. Американские исследования показывают, что человек в среднем меняет профессию 5–7 раз в жизни, это много. Но вот когда внутри своей работы человек принимает решения: вот это я буду делать, а это нет — это профориентационное решение? Он сам определяет: где я буду полезнее и что мне интереснее. В дальнейшем сам термин «профессия» будет уходить. Будет человек, у которого есть набор компетенций, такое одеяло, которое каждый сшивает сам, и каждый человек — это профессия. Так будет сначала в высокотехнологических отраслях, наверное, — когда ты и программист, и экономист, и немножко бизнесмен, который может продать продукт, и заодно еще поэт и лингвист, и все это выражается, например, в создании робота-переводчика, который переводит стихи. Но, по большому счету, мы к этому сейчас и идем. И все компетенции, которые у тебя есть, надо развивать, и самому их сшивать, и искать их максимальное применение, реализовывать их самому — в компании или самостоятельно.

Невидимки интернета

Как я работала копирайтером на онлайн-бирже

Я учусь в десятом классе. Зарабатывать начала в восьмом: подрабатывала в своей школе, а потом стала искать и другие варианты, которые позволяли работать из дома. Я решила заняться копирайтингом — написанием текстов на заказ. Учась на журналистском профиле, я не была уверена, что смогу писать за деньги, но все же попытала удачу.

Первым делом выяснила, что работать лучше всего на бирже. Биржа — это ресурс, где регистрируются копирайтеры и работодатели. Самые популярные биржи: eTXT.ru, Text.ru и advego.ru. Я выбрала eTXT.ru — она самая удобная и демократичная.

Когда зарегистрировалась и зашла в «стол заказов», то поразилась выставленным ценам. Меня предупреждали, что они не велики, но давали в среднем 10–15 рублей за тысячу знаков, что, по-моему, грабеж, а ведь заказы часто бывают знаков тысяч на десять. Это еще считается по-божески, ведь некоторые ставят цену в 5–7 рублей и требуют, чтобы об исполнителе были положительные отзывы. Такое возможно, потому что на биржу приходят люди, готовые работать за гроши: мамы в декрете, студенты и школьники. Есть, правда, еще и те, для кого копирайт — серьезная работа, но их мало, и стоят их услуги намного дороже.

На бирже есть два типа заказчиков. Первые, как я их называю, «настоящие копирайтеры». Получив заказ на создание и наполнение сайта, он анализирует рынок, подбирает ключевые слова, нанимает программиста и веб-дизайнера, пишет много техзаданий (ТЗ) и оставляет их на разных биржах. ТЗ разбирают дешевые исполнители, которые и создают контент. Услуги «настоящего копирайтера» стоят от 150 тысяч рублей, а авторам текстов, дизайнерам и программистам из этой суммы достается от силы 40–50 тысяч на всех. Вторые — бизнесмены. Они делают все то же самое, но деньги честно тратят на по-настоящему хороших и дорогих специалистов.

Помимо копирайтинга на бирже заказывают рерайтинг (письменный пересказ текста своими словами) и SEO-копирайтинг (оригинальный текст, который содержит ключевые слова, по которым поисковик выдает сайты). Главное требование в любом заказе — оригинальность по антиплагиату, которая должна быть выше 95%. Если поисковик видит, что сайт наполнен оригинальными статьями, он автоматически повышает рейтинг, а это влияет на посещаемость и на заработки владельцев сайта.

Мой первый заказ на бирже стоил 20 рублей (по 10 за тысячу знаков). Писала я его ради отзыва, который был нужен для повышения конкурентоспособности. К заказу прилагалось ТЗ: тема текста (не­обычные виды вязания), объем 2000 знаков без пробелов, уникальность выше 95%, срок выполнения 3 дня. Когда я сдала текст, он отправился на проверку, после которой его могли отправить на доработку или принять, осуществив перевод на мой счет. Текст приняли, и я получила свои гроши. Оплата, надо сказать, неудобная. Во-первых, биржа берет комиссию. Во-вторых, вывод средств возможен только на WebMoney.

Сразу поняла, что здесь особо не заработаешь, но решила заниматься копирайтингом ради опыта. Меня просто затянуло: проснулся азарт, хотелось брать все новые заказы. У меня все получалось, и я стала постепенно поднимать цены.

Однажды увидела привлекательный заказ: 240 рублей за 6000 знаков. Недолго думая и не рассмотрев ТЗ, отправила заявку на выполнение. Когда меня назначили, и я впервые заглянула в ТЗ, то глаза на лоб полезли. Три страницы требований, половину которых я не понимала. Рискнула. Сначала искала значение незнакомых терминов, а потом четыре часа писала текст. Ожидала, что заказчик сразу примет работу и оставит мне положительный отзыв, но получила кучу правок и требование доработки. Потратила еще часа три, но через несколько дней мне сообщили, что текст недостаточно хорош, и заказ отменен. В статье и правда были недочеты, но своих денег она стоила. Я расстроилась, желание дальше что-либо делать пропало.

В провале виновата сама: взялась писать статью на тему, в которой ничего не понимаю. Раньше были тексты про вязание, которым увлекаюсь, про укулеле, на которой играю, описания к фильмам. <…> А тут вдруг «Томат «Москвич». Уход, выращивание и отзывы овощеводов». Но заказчик тоже — тот еще фрукт. Но на самом деле, я даже рада: игра не стоила свеч. Однако опыт, который я получила, бесценен.

Елизавета Портная

Колоть дрова и думать о жизни

Что дает работа, которая не дает денег

Фестиваль «Архстояние»: проект «Убежище»

Я волонтерил на «Архстоянии» в Никола-Ленивце. На фестивале — большая архитектурная и перформансная программа. Темы последних трех фестивалей: «убежища», «как жить» и «ритуалы». Каждый год фестиваль собирает заявки художников и архитекторов на конкурс, администрация выбирает лучшие проекты и помогает им осуществиться. Потом приезжают гости: живут в палатках или в домиках, участвуют в событиях. Это русский аналог Burning Man.

Волонтеры решают организационные вопросы: от «собери комплект палаток» до «перевези бревна на тракторе». Волонтеры помогают строить фестивальные объекты, это интересно. Например, был объект «поле ста костров», и надо было сколотить деревянные фигурки, которые размещались на пандусах над кострами, а потом они горели.

Чтобы попасть в волонтеры, надо заполнить анкету и отправить на сайт фестиваля. Там спрашивают, где работаете, учитесь, что умеете… Я строить могу, а готовить средне, как и многие. Поэтому есть постоянный повар на полевой кухне, и ему помогают дежурные. Еще нам надо было колоть дрова, это у меня вообще хорошо получается. Еще я много копал — мы с напарником включали лекции по литературе и копали, потом, правда, все болело.

Самое клевое — рабочий день, как у настоящих заводских парней, до шести-семи вечера. А потом можно изучать окрестности Никола-Ленивца, пить местные настойки, обходить фестивальные объекты. Там были, например, огромные деревянные штаны, на которые можно было влезть, как по стенке для скалолазания.

Когда парни меня туда вытащили, у меня было не лучшее душевное состояние. А когда просто копаешь — ни о чем не думаешь, чувствуешь себя машиной. А потом залезешь на деревянные штаны, смотришь на окрестности в тумане — и думаешь: вау!

У меня оттуда — много знакомых и друзей, опыт работы с лобзиком и циркулярной пилой. Много знаю теперь об устройстве волонтерских команд, там были волонтеры отовсюду, даже из Испании, так что еще заодно практиковались в английском, пока с ними общались. Много узнал про международный опыт волонтерской работы, стажировки на Burning Man, теперь мечтаю туда еще съездить.

Андрей Артемьев,

студент