«Это джек-пот»

дело приставов. карточка процесса

Суд: Басманный районный суд Истец: Нелли Макаренко Ответчик: ООО «Театральная компания «Айвенго» Статья: 142 ТК РФ (задержка выплаты заработной платы) Решение: исполнительное производство по взысканию с ответчика долга по заработной плате

Фото: РИА Новости

В 2016-м году Москвичка Нелли Макаренко была вынуждена уволиться из театральной компании «Айвенго», где работала менеджером около 8 месяцев. Причина простая — бесконечные задержки зарплаты. Задолженность предприятия, позиционирующего себя на сайте «крупнейшим постановщиком и прокатчиком цирковых шоу, мюзиклов, театральных представлений и шоу-программ», перед Макаренко составила более 324 тысяч рублей. Басманный суд Москвы, куда она обратилась с иском, установил факт нарушения трудового законодательства со стороны руководства «Айвенго» и выдал женщине исполнительный лист по взысканию с компании более 326 тысяч рублей с учетом судебных задержек.

Нелли Макаренко отправилась с бумагой в банк (там подтвердили: на счете «Айвенго» деньги есть), затем — в службу судебных приставов в ЦАО. Только приставы, несмотря на решение суда, взыскивать деньги с должника не захотели.

— Когда я пришла в службу судебных приставов, со мной разговаривали, как будто это я должна кому-то деньги. Разговаривали мы в коридоре, пристав мои доводы не слушал, — вспоминает Нелли Макаренко. — В следующий мой приезд выяснилось, что инспектор ушел в отпуск. В канцелярии мне сказали придти через два месяца. Через два месяца инспектор опять был в очередном отпуске. В итоге мне пришлось общаться только с секретарем канцелярии. Мне обещали разобраться, сказали, что я «не одна такая», и что со мной свяжутся.

Но никто не связался. Когда через время Нелли снова приехала в службу судебных приставов, секретарь сообщила, что ее исполнительное дело прекращено по причине отсутствия у должника денежных средств. Макаренко еще раз показывала бумаги из банка, свидетельствующие, что на счету ООО «Театральная компания Айвенго» деньги есть. Но приставы ссылались на бывшего директора компании, у которого якобы нет денег, в то время как решение Басманного суда касалось нынешних директоров.

Исполнительный лист о прекращении производства, как заявили Макаренко, ей давно отправили по почте. Но никакого почтового уведомления о получении исполнительного листа она не получала. А бумажка эта очень нужна — чтобы обжаловать решение приставов о прекращении исполнительного производства.

Секретарь назвала ей идентификационный номер почтового отправления и посоветовала искать письмо на почте по месту жительства. Нелли отправилась на почту. Однако сотрудники Почты России сообщили, что такого идентификационного номера не существует не только в их электронной базе, его не существует в природе. Проще говоря, приставы ее обманули.

Новые походы в службу судебных приставов успеха не принесли. От Макаренко, по ее словам, откровенно отмахивались. И только через три месяца сотрудники ведомства неожиданно нашли в архиве исполнительный лист и отдали женщине со словами: «Это джек-пот. Считайте, что вам повезло. У многих исполнительные листы пропадают с концами». Но к тому моменту от найденной пропажи было уже ни горячо, ни холодно — сроки для обжалования в суде решения о прекращения исполнительного производства прошли.

То есть документы пылились в службе судебных приставов c апреля по конец декабря 2017 года, а женщине при этом называли несуществующий идентификационный почтовый номер с тем, чтобы она на почте искала бумаги.

Что интересно: из найденного акта, подписанного судебными приставом-исполнителем по ЦАО Алексом Ведзижевым, следовало, что «все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его {должника} имущества оказались безрезультатными». Как именно искали имущество должника, заявителю, естественно, не сообщили.

Компания «Айвенго» продолжает существовать и продает билеты на мероприятия. Банковские выписки подтверждают, что фирма получает доход. Но добровольно вернуть прежнюю задолженность Нелли Макаренко «Айвенго» отказывается.

После того, как служба судебных приставов официально отказалась истребовать долг, на нее вышел некий мужчина по имени Евгений и, представившись бывшим сотрудником «Айвенго», сказал, что ищет таких же обманутых коллег с тем, чтобы общими силами истребовать деньги у «Айвенго». Как? С помощью некой юридической фирмы, готовой представлять иск сразу нескольких обманутых сотрудников «Айвенго». А обманутых сотрудников много, заверял мужчина. Но за это фирме нужно будет отдать 50% от выигранной суммы. От всех конкретных вопросов мужчина ушел, отмечая, что «подводных камней здесь нет», но очень настойчиво просил «не тянуть» и быстрее заключить контракт с юридической фирмой.

Правда, никто в «Айвенго», как выяснила Макаренко, этого мужчину не знал. Сам мужчина не смог ни Макаренко, ни «Новой» назвать остальных обманутых сотрудников «Айвенго». Контакты же Макаренко, по его словам, ему дали в службе судебных приставов.

В службе судебных приставов на вопросы «Новой» относительно истории Нелли Макаренко не могут ответить уже в течение трех месяцев. В апрелелишь коротко заверили, что по указанным фактам (отказ истребовать долг, всплывший незнакомец, фейковый идентификационный номер) в УФССП России по Москве «проводится проверка», а «работа в рамках испольного производства возобновлена».

Однако Нелли Макаренко из службы судебных приставов за эти три месяца никто не позвонил. Исполнительное производство по ее делу «возобновлялось», как оказалось, лишь на бумаге — для формального ответа на запрос «Новой».