«Параллели»: фастфуд вместо черешни

Мы опросили 200 взрослых — представителей среднего класса, жителей крупных городов, чье детство и юность пришлись на 1960–1990 годы ХХ века: какими были их первые заработки, где они начали работать всерьез, когда и как заработали свои первые деньги их дети.

Получается, что работать и поколение отцов, и поколение детей начинает чаще всего с 14 лет (именно с этого возраста подобное позволяется законом). До тех пор — это обычно скорее забава, чем работа, — случайное участие в театральных постановках, съемки в рекламе или в кино. К деньгам, полученным за такую работу, семьи обычно относятся с юмором, а дети тратят их на велосипеды, самокаты, музыкальные устройства. Более ранние заработки у поколения взрослых связаны с семейными заботами и помощью соседям: продажей яблок или персиков из своего сада, сидением с младшими детьми, сдачей бутылок.

Главное отличие поколения старших от поколения младших — в том, как они нашли первую работу.

У старших первый опыт обычно связан с организованной государством трудовой практикой для школьников или студентов: трудовыми лагерями, производственной практикой, стройотрядами. Нынешние школьники обычно помогают в работе родителям или находят подработку по друзьям или в интернете.

У старших очень часто первой работой была сельскохозяйственная: на сенокосе, на прополке, скотником. 18 человек упомянули школьные трудовые лагеря: чаще всего там пололи или собирали черешню, но некоторые собирали в Крыму масличную розу и подвязывали виноград.

Первая постоянная работа у многих — производственная практика на фабриках и заводах после 9-го класса (15 человек упомянули работу химика, лаборанта, секретаря-машинистки, контролера ОТК, сортировщицы металлоизделий). В 19 случаях первой работой стала должность секретаря или лаборанта на кафедре вуза после проваленной попытки поступления или на 2–3-м курсе. В 10 случаях — работа в стройотряде. У 14 человек первым заработком оказался газетный гонорар. 9 работали курьерами. 5 — нянечками в детсадах.

11 опрошенных еще в старших классах начали репетиторствовать. Трое в студенчестве стали ездить в лагеря вожатыми.

Поколение детей, судя по родительским ответам, здесь ничем не отличается: так же репетиторствует и вожатовствует.

А вот вместо сельских заработков у них теперь городские: чаще всего официантами, курьерами, промоутерами, сотрудниками ресторанов фастфуда, консультантами в торговом зале, собирают данные для соц- и коммерческих опросов. Будущие программисты, переводчики, дизайнеры, художники, музыканты, журналисты и учителя довольно рано начинают работать по специальности. Медики тоже предсказуемо начинают с работы в качестве младшего медперсонала.

В целом, кажется, дети работают не меньше, чем их родители в том же возрасте. Но выбор специальностей у них другой, физического труда меньше, а их работа не организуется государством.

При уччастии Елизаветы Ершовой, 15 лет