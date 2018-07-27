Колоть дрова и думать о жизни

Фестиваль «Архстояние»: проект «Убежище»

Я волонтерил на «Архстоянии» в Николо-Ленивце. Туда два года подряд ездили мои друзья, они позвали меня с собой.

На фестивале есть большая архитектурная и перформансная программа на заданную каждый год тему. Темы последних трех фестивалей были — «убежища», «как жить» и «ритуалы». Каждый год фестиваль собирает заявки художников и архитекторов на конкурс, администрация фестиваля выбирает лучшие проекты и материально помогает им осуществиться. Потом приезжают гости фестиваля: живут в палатках или в арендованных домиках, участвуют в каких-то событиях фестиваля. Это русский аналог фестиваля Burning Man, их часто сравнивают.

Волонтеры на фестивале решают разные организационные вопросы: от «собери комплект палаток для гостей» до «перевези бревна на тракторе с прицепом». Волонтеры помогают строить фестивальные объекты, у них много разной интересной работы. Например, был объект «поле ста костров», и надо было сколотить деревянные фигурки, которые размещались на пандусах над кострами, а потом они горели.

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Чтобы попасть в волонтеры, надо заполнить анкету и отправить на сайт фестиваля. Там спрашивают, где работаете, учитесь, что умеете — строить, готовить, обращаться с инструментом. Я, в принципе, строить могу, а готовить средне. Там готовит постоянный повар на полевой кухне, и ему помогают дежурные. Еще там надо было часто колоть дрова, это у меня вообще хорошо получается — я их бил колуном сначала на две части, потом на четыре, потом отдавал мальчику с топориком, который их колол помельче. Еще я там много копал — мы с напарником включали лекции по литературе и копали, потом все болело.

Самое клевое — это что рабочий день, как у настоящих заводских парней, если не случится форс-мажора — до шести-семи вечера.

А потом можно изучать окрестности Николо-Ленивца, пить местные настойки из Звизжей (их много, в том числе вишневая и черешневая), обходить фестивальные объекты. Там были, например, огромные деревянные штаны, на которые можно было влезть, как по стенке для скалолазания. И еще там травили много прекрасных анекдотов, которые всегда выручают теперь, если компания тухлая.

Когда парни меня туда вытащили, у меня было не лучшее душевное состояние. А когда просто копаешь — ни о чем не думаешь, чувствуешь себя машиной.

А потом залезешь на эти деревянные штаны, смотришь на окрестности в тумане — и думаешь: вааааау.

У меня оттуда — множество знакомых и друзей, опыт работы с лобзиком и циркулярной пилой. Вообще все, что касается строительства — все когда-нибудь пригодится, я думаю. Особенно если решу дом строить. Много знаю теперь об устройстве волонтерских команд, там были волонтеры отовсюду, даже из Испании, так что еще заодно практиковались в английском, пока с ними общались. Много узнал про международный опыт волонтерской работы, стажировки на Burning Man, теперь мечтаю туда еще съездить. А в Николо-Ленивец сейчас опять поеду.

Андрей Артемьев,

студент