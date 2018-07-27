Пытки осуждены наполовину

В военном гарнизонном суде Нальчика 27 июля закончился процесс над сотрудниками центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии. Все подсудимые признаны виновными и получили от трех до десяти лет лишения свободы. Это первый случай, когда высокопоставленные сотрудники центра «Э» попали на скамью подсудимых и были приговорены к реальным срокам.

Тимур Хамхоев в военном суде Нальчика. Кадр видео

Представитель гособвинения запрашивал для обвиняемых от 6 до 16 лет. Кроме пятерых сотрудников ингушского центра «Э» (включая его начальника), на скамье подсудимых также оказались начальник Сунженского РОВД и оперативник ФСБ. Их всех признали виновными в пытках над заключенными, некоторые также проходили по статьям об убийстве, вымогательстве, похищении денег и имущества. Никто из них не признал свою вину.

Начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима, его заместитель Сергей Хандогин — к 3 годам условно, оперативник Алихан Беков — к 10 годам строгого режима, оперативник Андрей Безносюк — к 6 годам общего режима, оперативник Иса Аспиев — к 5,5 годам общего режима. Начальника Сунженского РОВД Магомеда Бекова приговорили к 3 годам общего режима, оперативника ФСБ Мустафу Цороева — к 5 годам также общего режима.

Адвокат «Зоны права» Андрей Сабинин, представляющий интересы четырех потерпевших, рассказал «Новой» о том, что считает приговор слишком мягким: «Меня удивило то, что суд вынес приговор, почти в два раза снизив сроки». Адвокаты хотят обжаловать решение суда, но это будет зависеть от самих потерпевших.

«Радует то, что применена дополнительная мера наказания в виде лишения специальных и воинских званий», — добавил Сабинин.

Уголовное дело в отношении сотрудников центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии было возбуждено после того, как в республиканское УФСБ обратился азербайджанский бизнесмен Амил Назаров. Он заявил, что начальник центра «Э» Тимур Хамхоев и оперативник ФСБ Мустафа Цороев похитили его, избили и вымогали 800 тысяч рублей. Впоследствии к делу о вымогательстве приобщили годами пылившиеся в СК жалобы от других потерпевших лиц, обвинивших сотрудников Центра «Э» в пытках.

Как уже писала «Новая», в ходе судебного процесса пятеро потерпевших подробно рассказали, как их пытали. По словам Марем Долиевой, Безносюк и Хандыгин после пыток током насильно вливали ей в горло водку. Полицейские в течение нескольких часов душили и избивали ее, требуя признаться в ограблении банка. В это время она слышала крики своего мужа, которого пытали в другой комнате Центра «Э». Когда после этого она добралась до больницы, она узнала, что ее муж скончался в здании ЦПЭ.

Зелимхана Муцольгова пытали в течение пяти дней — не добившись признательных показаний, полицейские оставили его в полумертвом состоянии на берегу реки. Магомеда Аушева пытали током и избивали, требуя отдать некий «золотой автомат».

Во время процесса брат потерпевшей Багаудин Точиев рассказывал, что начальник центра «Э» Хамхоев обещал ему отсидеть «хоть 10 лет, хоть 20», и все равно «выйти и найти его» и отомстить. Сам Точиев сказал: «ничего, я тоже дождусь, пока он выйдет.

Иван Бочаров, специально для «Новой»