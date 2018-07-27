Подавление протеста

В СИЗО №1 Грозного в тяжелом состоянии без оказания медицинской помощи находится 24-летний житель Чечни Ибрагим Янглубаев, сын федерального судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. На протяжении почти месяца ему отказывают в медицинской помощи.

2 июля Ибрагим Янгулбаев обратился к начальнику медчасти СИЗО №1 Грозного Бахаеву с жалобами на боли в животе. Обращение было проигнорировано. Состояние Янгулбаева последующие дни ухудшалось, в СИЗО дважды вызывали скорую помощь, врачи диагностировали аппендицит и рекомендовали срочную госпитализацию. Однако руководитель медчасти грозненского СИЗО Бахаев сказал, что Янгулбаев «симулирует» и юношу оставили в камере.

11 июля его доставили в Заводской суд Грозного, где рассматривается уголовное дело Ибрагима Янгулбаева.

Состояние было уже критическим. В суд вызвали бригаду скорой помощи. Врачи поставили диагноз «острый аппендицит» и сказали — срочно госпитализировать. Судья вынес обращение в адрес начальника СИЗО о необходимости экстренной госпитализации. Приставы, однако, побоялись исполнять решение суда без непосредственного указания своего начальства. Они повезли Янгулбаева, теряющего от боли сознание, не в больницу, а снова — в СИЗО.

Только в четыре часа дня Ибрагима доставили, наконец, в больницу и сняли с него наручники. Подготовка к операции заняла три часа, в семь началась операция, закончилась около полуночи.

Операция длилась почти 5 часов, из полости живота и кишечника откачали 250 мл гноя, диагностировали гнойный гангренозный аппендицит. Врачи сказали, что если бы было промедление еще в сутки, то спасти Янгулбаеву жизнь было бы уже крайне затруднительно. Также врачи сказали, что после такой тяжелой операции (аппендицит, по сути, развился в перитонит из-за неоказания медицинской помощи в СИЗО Грозного), у Янгулбаева высоко вероятны осложнения.

Несмотря на данный диагноз, 20 июля (через девять дней после операции и через день после того, как были сняты дренажи) Янгулбаев был снова доставлен в СИЗО, где его поместили не в медчастть, а отправили в камеру. Никакой медицинской помощи, кроме перевязок, ему не оказывали, к врачам 9-й горбольницы Грозного на осмотр не возили, самих врачей в СИЗО не вызывали, их предписания (капельницы, антибиотики) не выполняли.

Более того, в связи с негласным указанием чеченских властей жесточайшим образом относиться к обвиняемым в терроризме (205-209 статьи УК РФ), экстремизме (282 УК РФ), хранении наркотиков (228 статья УК РФ), нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть (264 статья УК РФ), Янгулбаеву запретили заказывать горячую пищу из кафе при СИЗО. Он был вынужден есть «Доширак», так как от тюремной баланды, из которой заключенные СИЗО неоднократно вылавливали червяков, у Янгулбаева начиналась сильная рвота.

Официально Ибрагим Янгулбаев обвиняется по статье 282 УК РФ в разжигании вражды и ненависти к социальной группе «русские военнослужащие» путем публикации на странице социальной сети ВКонтакте фотографий убитых мирных жителей — как чеченцев, так и русских — в ходе первой и второй чеченских военных кампаний.

Однако в судебном процессе, который идет с апреля, гособвинитель до сих пор не предъявила никаких доказательств того, что в данных постах содержатся призывы к возбуждении вражды и ненависти к «русским военнослужащим». Вместо этого гособвинитель Мадина Байтаева практически на каждом судебном заседании обвиняла Ибрагима Янгулбаева в критике чеченских властей. А также в том, что Янгулбаев якобы призывал на своей странице проводить в Чечне акции протеста по аналогии с теми, которые проводит по всей России Алексей Навальный.

Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации пока еще нет статьи, предусматривающей уголовное наказание за критику Рамзана Кадырова, Ибрагима Янгулбаева, по сути, судят именно за это.

Накануне Ибрагим Янгулбаев направил через своего адвоката жалобу на имя прокурора Чечни о неоказании ему медицинской помощи. Сегодня адвокату Марине Дубровиной стало известно, что состояние здоровья Ибрагима Янгулбаева резко ухудшилось, у него поднялась температура и начались сильные боли.

На данный момент у адвоката нет информации о госпитализации Янгулбаева в больницу.

Хотим напомнить: и международные конвенции, и российское законодательство расценивают неоказание медицинской помощи как пытку. В связи с чем мы также планируем обратиться в Следственный комитет России с просьбой провести проверку на предмет наличия признаков преступления в действиях руководства СИЗО №1 г. Грозного.